RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 642643644645
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 06:56

  rjkz написав:
  akurt написав:В Канаді заборонено іноземцям купувати нерухомість з 1 січня 2023 року.
Потяг пішов...

Фигасе.
А можно подробности на ветку про эмиграцию?
С чего вдруг и каким именно иностранцам?


On June 23, 2022, Parliament passed the Prohibition on the purchase of residential property by non-Canadians Act. Coming into force January 1, 2023, this Act: Does not apply to Canadian citizens and permanent residents.
Цитата: "Намір політики був подібним – тимчасово обмежити або позбавити стимулів іноземних покупців, щоб віддати перевагу внутрішнім покупцям, і, сподіваємось, знизити зростання цін на житло."
Докладно є тут:
https://news2me.crea.ca/2022/september- ... 0residents.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7211
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2837 раз.
Подякували: 960 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 19:32

Блін, пропустив цікаву подію:
6 мільйонів переглядів гілки!!!!
Зображення

Цікаво, що моє повідомлення про 500 000 переглядів гілки видалили...
Про 1 000 000 переглядів видалили...
Про 5 000 000 переглядів видалили.
Радійте: це повідомлення ви ще бачите.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7211
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2837 раз.
Подякували: 960 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 19:40

akurt если бы за каждый просмотр вам платили 1 гривну бы были бы богатый человек
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16037
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2083 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 21:12

Пока только обливали дерьмом под прикрытием известных "осіб".
Думаю эти "осіб'и" им платили.
Под прикрытием работал и один московит, который прекратил писать на этом форуме ровно за 48 часов до нападения на Украину.
А форумчан завалил дезинформацией, сидя в Подмосковье.
Се ля ви...
P.S. На оплату не претендую - я достаточно зарабатываю каждый день, работая головОМ, а не ногОМ.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7211
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2837 раз.
Подякували: 960 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:03

  Vint написав:Я вважав, що вони F35 блокували, а не застрілий F16


Так и есть...F35 блокировали.Потому что Эрдоган-дурбецало... вместо суперсовременных многоцелевых пташек,решил позаигрывать с куйлом и выбрал ржавый кацапский мотлох С400,в виде "альтернативы" F35.Сколько ума нужно иметь???просто удивляюсь. Был за свою недалекость демонстративно наказан,поставлен в угол и нашлепан по ж.... на что,до сих пор обижается..

А почему учетка пользователя beee не активна и не отображается.Человек про Польшу писал порой интересные вещи.Что случилось??? А то теперь здесь театр одного актера любителя лазить по турецким стройкам...
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1490
З нами з: 29.05.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 06:33

Специалистом по инвестициям в Польше был вовсе не beee - beee появился недавно и больше выступал в роли первооткрывателя-новичка. Некоторые вещи от него были реально интересными и актуальными.
Реальный специалист и реальный инвестор в объекты недвижимости в Польши заблокирован, хотя на фоне толпы реальных неудачников на этом форуме просто ангел.
Также заблокирован реальный специалист - практик инвестиций в недвижимость в Великобритании.
Се ля ви...
Наслаждайтесь многочисленными постами от флаймана.
Чистое наслаждение!
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7211
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2837 раз.
Подякували: 960 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 642643644645
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2342, 2343, 2344
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23434 15357917
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 січ, 2023 15:13
Прохожий
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 959, 960, 961
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9601 5724628
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 гру, 2022 15:39
nighthawk5
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 372877
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.