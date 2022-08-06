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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 642643644645
Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 06:56

  rjkz написав:
  akurt написав:В Канаді заборонено іноземцям купувати нерухомість з 1 січня 2023 року.
Потяг пішов...

Фигасе.
А можно подробности на ветку про эмиграцию?
С чего вдруг и каким именно иностранцам?


On June 23, 2022, Parliament passed the Prohibition on the purchase of residential property by non-Canadians Act. Coming into force January 1, 2023, this Act: Does not apply to Canadian citizens and permanent residents.
Цитата: "Намір політики був подібним – тимчасово обмежити або позбавити стимулів іноземних покупців, щоб віддати перевагу внутрішнім покупцям, і, сподіваємось, знизити зростання цін на житло."
Докладно є тут:
https://news2me.crea.ca/2022/september- ... 0residents.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 05 січ, 2023 23:03

  Vint написав:Я вважав, що вони F35 блокували, а не застрілий F16


Так и есть...F35 блокировали.Потому что Эрдоган-дурбецало... вместо суперсовременных многоцелевых пташек,решил позаигрывать с куйлом и выбрал ржавый кацапский мотлох С400,в виде "альтернативы" F35.Сколько ума нужно иметь???просто удивляюсь. Был за свою недалекость демонстративно наказан,поставлен в угол и нашлепан по ж.... на что,до сих пор обижается..

А почему учетка пользователя beee не активна и не отображается.Человек про Польшу писал порой интересные вещи.Что случилось??? А то теперь здесь театр одного актера любителя лазить по турецким стройкам...
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 06:33

Стимулювання людей до забезпечення себе житлом: турецький варіант...

(нам цікаво тим, що в дотичний спосіб повинно вплинути на рівень цін на квартири)

Як відомо, на цьому ФІНАНСОВОМУ форумі України більше всього повідомлень/порад пишуть люди, які отримали на самому початку 21 сторіччя дипломи за напрямом "Економіка".

Слава Богу, що я не маю "Економічної" або "Фінансової" освіти.

Базова освіта - інженер-механік. Намагаюся не помилятися в цифрах та фактах.
Тому зробив підрахунок того, які наслідки та можливості може мати для ринку нерухомості Туреччини нова оголошена програма "Новий дім".

Важливо: вона аносована для людей з середнім рівнем прибутків.

Я навіть почав умовляти приятеля - громадянина Туреччини - в неї увійти.
Приятель не останнього рівня доходів - на гарній посаді в компані Турктелеком.
Точно не признається, але у вересні на пляжі називав цифру в 20 000 лір на руки.

Для початку: Програма предбачає видачу банками кредитів за пільговою (для Туречични) ставкою в 0,69% в місяць для купівлі житла.
Сума кредиту в Стамбулі до 5 000 000 лір, а в Анталії до 3 000 000 лір. Кредит на 15 років.
Інвестицій виключно в нову нерухомість без права продажу на протязі 5 років.
Перший внесок не менше 10%.
Не стосується вторинного ринка або купівлі у приватних осіб - тільки у визначених перевірених надійних ліцензованих Забудовників, з якими уряд провів численні перемовини на тему:
"Ми допоможемо інвесторам, а ви поводьтеся з інвесторами охайно" (!).

Ось що в мене вийшло.

Зображення
Жирним шрифтом я виділив реальну ціну квартири 1+1 на сьогодні в пристойному ЖК середнього рівня в Анталії.
ЦІифри карколомні. Але протягом перших 3 років значну частину цих сум візьме на себе Казначейство: у перші 3 роки громадяни платитимуть не більше 40 відсотків своїх доходів (!).

Тут така схема планується:
Людина не бідна, гроші на квартиру відкладував/накопичував - вони є - і бере кредит на 1 000 000 лір.
У людини із середнім рівнем доходів така сума точно має бути в кишені/на рахунку в банку.
Це для купівлі квартири за 3 000 000 лір.

Далі працює калькулятор.
У новій системі інвестор сплачуватиме щомісячний внесок у розмірі 4 410 TL у перший рік з трьох пільгових років (враховано 0,69 відсотка).
Іншими словами, він буде робити щорічний платіж у розмірі 52 922 TL. Якщо припустити, що місячний дохід родини становить 15 тисяч турецьких лир (це зовсім реально і нормально - зарплатня вчителя школи або поліцейського), то родина з таким доходом зможе отримати квартиру із часткою платежу від свого доходу в 30 відсотків.
У другий рік інвестор сплачуватиме 5 400 TL щомісяця.

Щоби ви, панове, розуміли, багато це, чи мало, для порівняння: я вчора забронював собі номер в 3-и зірковому готелі IBIS в гірьсколижному центрі Kayseri/Erciyes за 4 000 лір за тиждень (номер на двох).
Це приблизно 215$. Це за тиждень.

Розстрочка третього року буде становити 6 480 TL.
За цією новою Програмою перші 3 роки держава буде брати весь тягар виплат.
Задумано, що інвестор заходить у систему так, ніби він платить оренду плату за квартиру.
(РЕМАРКА: Такі ціни на оренду реально були тут ще рік тому, правда зараз оренда квартир в Анталії тримається на рівні більше 10 000 лір).

Далі цікавіше: на четвертий рік кредитна виплата зростає до 10 315 TL на рік.
І сума в 10 315 TL залишається на декілька років постійною.
Я порахував, скльки в кінці кінців прийдеться виплатити інвестору за 15 років, та вийшов на цифру в 1 мільйон 909 тисяч 570 TL - при чому сума щомісячного платежа в період з 8-го до 15-тий рік у мене получилася в 12 697 TL.
Сума велика - але реальна для виплати і це буде через 10-15 років...
А жити треба зараз...

ЯК ЦЕ ВПЛИВАТИМЕ НА ЦІНИ?

За думкою авторів Програми надання фінансової підтримки підрядникам у рамках нової кампанії посилить пропозицію, а ціни ослабнуть у міру зниження попиту.

Зустрічав також думки експертів, НЕ з числа Забудовників, що кампанія опосередковано підвищить ціни...
Навіть вже пролунало так (цитата): «Це означає зростання ціни».
Для держави є виграш в короткостроковій перспективі: погасити ажіотаж на ринку нерухомості та спробувати стабілізувати ціни на нерухомість.

Не робити ж як в Канаді...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:46

За повідомленнями "чорних рієлторів" - в тому числі з числа наших українців - почалася хвиля відмов у наданні ВНП в Туреччині росіянам.
При чому не тільки при первинному поданні документів, але і при ПРОДОВЖЕННІ ВНП.
Тобто росіяни вже мали ВНП в Туреччині.
В тому числі родинам: чоловік+дружина+дитина.
Такі родини вже пакують валізи для повернення в Мурманськ, Тавду, Хабаровськ та Уренгой.

Моя думка: Тиреччина нанесла суттєвий удар якщо і не по росії в цілому, то по її громаданм точно.
Тут "2-в-1" - крім боротьби зі засиллям росіян - а на це вже звернула увагу і впливова газета The New York Times - це опосередковано буде впливати на ринок нерухомості в Туреччині:
- кількість бажаючих взяти житло в оренду буде (і вже починає) різко знижуватися і відповідно зниживутимуться ціни на оренду, підвищенням яких дуже незадоволені громадяни країни;
- стимулюватиметься приток валюти для купівлі квартир в Туреччині - це добре для Забудовників, а з кожної угоди уряд має 4% податку на нерухомість.

Рієлтори готуються сидіти без роботи. Але останні 9 місяців жирували реально.
Змін для українців немає.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:23

За повідомленнями Міграційної служби провінції Анталія станом на сьогодні, 06 січня 2023 року, за 6 днів нового 2023 року:
- подано Заявок на ВНП в Туреччині 24 650.
- динаміка подачі заявок: до 200 заявок за 1 годину.
- дати рандеву призначаються в Анталії вже на 15 березня 2023 року.
До цієї дати особа, яка подала Зявку, вже перебуває в Туреччині легально.

Для довідки: в попередні роки дати ранденву призначали через 3-7 днів після подачі Заявки.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 00:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

як на мене, цікаве відео з Таіланду, каже про купу росіян (половина з яких дивні і ворожі) та пакістанців, бо блекаути в Пакістані
flyman
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