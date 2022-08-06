Додано: П'ят 06 січ, 2023 06:33

з середнім рівнем прибутків.

підрядникам

опосередковано

підвищить ціни.

Не робити ж як в Канаді...

(нам цікаво тим, що в дотичний спосіб повинно вплинути на рівень цін на квартири)Як відомо, на цьому ФІНАНСОВОМУ форумі України більше всього повідомлень/порад пишуть люди, які отримали на самому початку 21 сторіччя дипломи за напрямом "Економіка".Слава Богу, що я не маю "Економічної" або "Фінансової" освіти.Базова освіта - інженер-механік. Намагаюся не помилятися в цифрах та фактах.Тому зробив підрахунок того, які наслідки та можливості може мати для ринку нерухомості Туреччини нова оголошена програма "Новий дім".Важливо: вона аносована для людейЯ навіть почав умовляти приятеля - громадянина Туреччини - в неї увійти.Приятель не останнього рівня доходів - на гарній посаді в компані Турктелеком.Точно не признається, але у вересні на пляжі називав цифру в 20 000 лір на руки.Для початку: Програма предбачає видачу банками кредитів за пільговою (для Туречични) ставкою в 0,69% в місяць для купівлі житла.Сума кредиту в Стамбулі до 5 000 000 лір, а в Анталії до 3 000 000 лір. Кредит на 15 років.Інвестицій виключно в нову нерухомість без права продажу на протязі 5 років.Перший внесок не менше 10%.Не стосується вторинного ринка або купівлі у приватних осіб - тільки у визначених перевірених надійних ліцензованих Забудовників, з якими уряд провів численні перемовини на тему:"Ми допоможемо інвесторам, а ви поводьтеся з інвесторами охайно" (!).Ось що в мене вийшло.Жирним шрифтом я виділив реальну ціну квартири 1+1 на сьогодні в пристойному ЖК середнього рівня в Анталії.ЦІифри карколомні. Але протягом перших 3 років значну частину цих сум візьме на себе Казначейство: у перші 3 роки громадяни платитимуть не більше 40 відсотків своїх доходів (!).Тут така схема планується:Людина не бідна, гроші на квартиру відкладував/накопичував - вони є - і бере кредит на 1 000 000 лір.У людини із середнім рівнем доходів така сума точно має бути в кишені/на рахунку в банку.Це для купівлі квартири за 3 000 000 лір.Далі працює калькулятор.У новій системі інвестор сплачуватиме щомісячний внесок у розмірі 4 410 TL у перший рік з трьох пільгових років (враховано 0,69 відсотка).Іншими словами, він буде робити щорічний платіж у розмірі 52 922 TL. Якщо припустити, що місячний дохід родини становить 15 тисяч турецьких лир (це зовсім реально і нормально - зарплатня вчителя школи або поліцейського), то родина з таким доходом зможе отримати квартиру із часткою платежу від свого доходу в 30 відсотків.У другий рік інвестор сплачуватимеЩоби ви, панове, розуміли, багато це, чи мало, для порівняння: я вчора забронював собі номер в 3-и зірковому готелі IBIS в гірьсколижному центрі Kayseri/Erciyes за 4 000 лір за тиждень (номер на двох).Це приблизно 215$. Це за тиждень.Розстрочка третього року буде становити 6 480 TL.За цією новою Програмою перші 3 роки держава буде брати весь тягар виплат.Задумано, що інвестор заходить у систему так, ніби він платить оренду плату за квартиру.(РЕМАРКА: Такі ціни на оренду реально були тут ще рік тому, правда зараз оренда квартир в Анталії тримається на рівні більше 10 000 лір).Далі цікавіше: на четвертий рік кредитна виплата зростає до 10 315 TL на рік.І сума в 10 315 TL залишається на декілька років постійною.Я порахував, скльки в кінці кінців прийдеться виплатити інвестору за 15 років, та вийшов на цифру в 1 мільйон 909 тисяч 570 TL - при чому сума щомісячного платежа в період з 8-го до 15-тий рік у мене получилася в 12 697 TL.Сума велика - але реальна для виплати і це буде через 10-15 років...А жити треба зараз...ЯК ЦЕ ВПЛИВАТИМЕ НА ЦІНИ?За думкою авторів Програми надання фінансової підтримкиу рамках нової кампанії посилить пропозицію, а ціни ослабнуть у міру зниження попиту.Зустрічав також думки експертів, НЕ з числа Забудовників, що кампанія..Навіть вже пролунало так (цитата):Для держави є виграш в короткостроковій перспективі: погасити ажіотаж на ринку нерухомості та спробувати стабілізувати ціни на нерухомість.