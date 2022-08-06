Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:В Канаді заборонено іноземцям купувати нерухомість з 1 січня 2023 року. Потяг пішов...
Фигасе. А можно подробности на ветку про эмиграцию? С чего вдруг и каким именно иностранцам?
On June 23, 2022, Parliament passed the Prohibition on the purchase of residential property by non-Canadians Act. Coming into force January 1, 2023, this Act: Does not apply to Canadian citizens and permanent residents. Цитата: "Намір політики був подібним – тимчасово обмежити або позбавити стимулів іноземних покупців, щоб віддати перевагу внутрішнім покупцям, і, сподіваємось, знизити зростання цін на житло." Докладно є тут: https://news2me.crea.ca/2022/september- ... 0residents.
Vint написав:Я вважав, що вони F35 блокували, а не застрілий F16
Так и есть...F35 блокировали.Потому что Эрдоган-дурбецало... вместо суперсовременных многоцелевых пташек,решил позаигрывать с куйлом и выбрал ржавый кацапский мотлох С400,в виде "альтернативы" F35.Сколько ума нужно иметь???просто удивляюсь. Был за свою недалекость демонстративно наказан,поставлен в угол и нашлепан по ж.... на что,до сих пор обижается..
А почему учетка пользователя beee не активна и не отображается.Человек про Польшу писал порой интересные вещи.Что случилось??? А то теперь здесь театр одного актера любителя лазить по турецким стройкам...
Стимулювання людей до забезпечення себе житлом: турецький варіант...
(нам цікаво тим, що в дотичний спосіб повинно вплинути на рівень цін на квартири)
Як відомо, на цьому ФІНАНСОВОМУ форумі України більше всього повідомлень/порад пишуть люди, які отримали на самому початку 21 сторіччя дипломи за напрямом "Економіка".
Слава Богу, що я не маю "Економічної" або "Фінансової" освіти.
Базова освіта - інженер-механік. Намагаюся не помилятися в цифрах та фактах. Тому зробив підрахунок того, які наслідки та можливості може мати для ринку нерухомості Туреччини нова оголошена програма "Новий дім".
Важливо: вона аносована для людей з середнім рівнем прибутків.
Я навіть почав умовляти приятеля - громадянина Туреччини - в неї увійти. Приятель не останнього рівня доходів - на гарній посаді в компані Турктелеком. Точно не признається, але у вересні на пляжі називав цифру в 20 000 лір на руки.
Для початку: Програма предбачає видачу банками кредитів за пільговою (для Туречични) ставкою в 0,69% в місяць для купівлі житла. Сума кредиту в Стамбулі до 5 000 000 лір, а в Анталії до 3 000 000 лір. Кредит на 15 років. Інвестицій виключно в нову нерухомість без права продажу на протязі 5 років. Перший внесок не менше 10%. Не стосується вторинного ринка або купівлі у приватних осіб - тільки у визначених перевірених надійних ліцензованих Забудовників, з якими уряд провів численні перемовини на тему: "Ми допоможемо інвесторам, а ви поводьтеся з інвесторами охайно" (!).
Ось що в мене вийшло.
Жирним шрифтом я виділив реальну ціну квартири 1+1 на сьогодні в пристойному ЖК середнього рівня в Анталії. ЦІифри карколомні. Але протягом перших 3 років значну частину цих сум візьме на себе Казначейство: у перші 3 роки громадяни платитимуть не більше 40 відсотків своїх доходів (!).
Тут така схема планується: Людина не бідна, гроші на квартиру відкладував/накопичував - вони є - і бере кредит на 1 000 000 лір. У людини із середнім рівнем доходів така сума точно має бути в кишені/на рахунку в банку. Це для купівлі квартири за 3 000 000 лір.
Далі працює калькулятор. У новій системі інвестор сплачуватиме щомісячний внесок у розмірі 4 410 TL у перший рік з трьох пільгових років (враховано 0,69 відсотка). Іншими словами, він буде робити щорічний платіж у розмірі 52 922 TL. Якщо припустити, що місячний дохід родини становить 15 тисяч турецьких лир (це зовсім реально і нормально - зарплатня вчителя школи або поліцейського), то родина з таким доходом зможе отримати квартиру із часткою платежу від свого доходу в 30 відсотків. У другий рік інвестор сплачуватиме 5 400 TL щомісяця.
Щоби ви, панове, розуміли, багато це, чи мало, для порівняння: я вчора забронював собі номер в 3-и зірковому готелі IBIS в гірьсколижному центрі Kayseri/Erciyes за 4 000 лір за тиждень (номер на двох). Це приблизно 215$. Це за тиждень.
Розстрочка третього року буде становити 6 480 TL. За цією новою Програмою перші 3 роки держава буде брати весь тягар виплат. Задумано, що інвестор заходить у систему так, ніби він платить оренду плату за квартиру. (РЕМАРКА: Такі ціни на оренду реально були тут ще рік тому, правда зараз оренда квартир в Анталії тримається на рівні більше 10 000 лір).
Далі цікавіше: на четвертий рік кредитна виплата зростає до 10 315 TL на рік. І сума в 10 315 TL залишається на декілька років постійною. Я порахував, скльки в кінці кінців прийдеться виплатити інвестору за 15 років, та вийшов на цифру в 1 мільйон 909 тисяч 570 TL - при чому сума щомісячного платежа в період з 8-го до 15-тий рік у мене получилася в 12 697 TL. Сума велика - але реальна для виплати і це буде через 10-15 років... А жити треба зараз...
ЯК ЦЕ ВПЛИВАТИМЕ НА ЦІНИ?
За думкою авторів Програми надання фінансової підтримки підрядникам у рамках нової кампанії посилить пропозицію, а ціни ослабнуть у міру зниження попиту.
Зустрічав також думки експертів, НЕ з числа Забудовників, що кампанія опосередкованопідвищить ціни... Навіть вже пролунало так (цитата): «Це означає зростання ціни». Для держави є виграш в короткостроковій перспективі: погасити ажіотаж на ринку нерухомості та спробувати стабілізувати ціни на нерухомість.
За повідомленнями "чорних рієлторів" - в тому числі з числа наших українців - почалася хвиля відмов у наданні ВНП в Туреччині росіянам. При чому не тільки при первинному поданні документів, але і при ПРОДОВЖЕННІ ВНП. Тобто росіяни вже мали ВНП в Туреччині. В тому числі родинам: чоловік+дружина+дитина. Такі родини вже пакують валізи для повернення в Мурманськ, Тавду, Хабаровськ та Уренгой.
Моя думка: Тиреччина нанесла суттєвий удар якщо і не по росії в цілому, то по її громаданм точно. Тут "2-в-1" - крім боротьби зі засиллям росіян - а на це вже звернула увагу і впливова газета The New York Times - це опосередковано буде впливати на ринок нерухомості в Туреччині: - кількість бажаючих взяти житло в оренду буде (і вже починає) різко знижуватися і відповідно зниживутимуться ціни на оренду, підвищенням яких дуже незадоволені громадяни країни; - стимулюватиметься приток валюти для купівлі квартир в Туреччині - це добре для Забудовників, а з кожної угоди уряд має 4% податку на нерухомість.
Рієлтори готуються сидіти без роботи. Але останні 9 місяців жирували реально. Змін для українців немає.
За повідомленнями Міграційної служби провінції Анталія станом на сьогодні, 06 січня 2023 року, за 6 днів нового 2023 року: - подано Заявок на ВНП в Туреччині 24 650. - динаміка подачі заявок: до 200 заявок за 1 годину. - дати рандеву призначаються в Анталії вже на 15 березня 2023 року. До цієї дати особа, яка подала Зявку, вже перебуває в Туреччині легально.
Для довідки: в попередні роки дати ранденву призначали через 3-7 днів після подачі Заявки.
Я Вам цікавіше за Таїланд розкажу. Вчора о 20-30 в Анталії почався концерт Симфонічної музики - диригент прибув із США - колись - керівник Національного українського симфонічного оркестру пан Теодор Кухар (найбільш записуваний серед диригентів свого покоління: здійснив записи понад 115 компакт-дисків для агенцій Naxos, Brilliant Classics, Ondine, Marco Polo, Toccata Classics), віолончель - професор із Бельгії Marc Sabbah. Звісно, повна зала. Так ось, за мною в ряду - як вивилося - сиділа родина росіян - чоловік, жінка та синок. Під час антракту прийшлося послухати розмову: - Так, ты знаешь, тот мой приятель (называет имя) получил гражданство Турецкой республики. - Это за инвестиции? - Да, при покупке недвижимости на сумму в 400 000 долларов получает гражданство вся семья. - А где он деньги взял? - Так самолет продал...
Мій приятель в Анталії з цього приводу так сказав (цитата): "Це добре. Всі кацапські гроші повинні перейти іншим державам, а кацапія перестати існувати".
Таких інвесторів, пане флаймане, в Таїланді якось і немає... Потроху Анталія стає містом не для бідних... Ех, даремно Ви не послухали мене та не продали "Шевченкову хату" в 74 км від Києва в бік Мінська за 30 000 доларів та нежитловий підвал в Бучі за 20 500 доларів... Поганих порад не даю.
akurt написав:Я Вам цікавіше за Таїланд розкажу. Вчора о 20-30 в Анталії почався концерт Симфонічної музики - диригент прибув із США - колись - керівник Національного українського симфонічного оркестру пан Теодор Кухар (найбільш записуваний серед диригентів свого покоління: здійснив записи понад 115 компакт-дисків для агенцій Naxos, Brilliant Classics, Ondine, Marco Polo, Toccata Classics), віолончель - професор із Бельгії Marc Sabbah. Звісно, повна зала. Так ось, за мною в ряду - як вивилося - сиділа родина росіян - чоловік, жінка та синок. Під час антракту прийшлося послухати розмову: - Так, ты знаешь, тот мой приятель (называет имя) получил гражданство Турецкой республики. - Это за инвестиции? - Да, при покупке недвижимости на сумму в 400 000 долларов получает гражданство вся семья. - А где он деньги взял? - Так самолет продал...
Мій приятель в Анталії з цього приводу так сказав (цитата): "Це добре. Всі кацапські гроші повинні перейти іншим державам, а кацапія перестати існувати".
Таких інвесторів, пане флаймане, в Таїланді якось і немає... Потроху Анталія стає містом не для бідних... Ех, даремно Ви не послухали мене та не продали "Шевченкову хату" в 74 км від Києва в бік Мінська за 30 000 доларів та нежитловий підвал в Бучі за 20 500 доларів... Поганих порад не даю.
Прослезилась. Рассказ про Тайланд это супер. Расскажите ещё о какой стране. Есть и шутка и не шутка. Когда просишь итальянца говорить и не жестикулировать руками у него ничего не выходит. Так и у Вас )))
О других странах рассказываю не я. Есть специалисты круче, колоритнее и маститые. Очень авторитетно и подробно рассказывает об инвестициях в те страны, в которые никогда в жизни не инвестировали и в которых никогда в жизни не были, по крайней мере в последнее 1/2 столетия. Это реально забавно, реальная развлекуха, и круче и концерта симфонического оркестра, и исповеди бывшего владельца самолета.
Я привел подслушанный разговор для более важного, про интересные тенденции: бегут россияне, и убегая, продают даже любимые самолеты...
Уже турками раскрыты мошеннические схемы получения гражданства через инвестиции: типа фиктивная покупка недвижимости на сумму в 400 000 долларов. Там прикол том, что "покупают" недвижимость - и нужно её не продавать в течение 3-х лет. Прикол и мошенничество в том, что через 3 года продают как бы назад тому, у кого и купили. То есть реально сделка фиктивная - ради гражданства.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 07 січ, 2023 18:13, всього редагувалось 1 раз.
а ось і пояснення, щодо того що пише акурт про Туреччину і москалів та Тай: https://dou.ua/forums/topic/41481/#2548178 Туреччина, де хуйло домовився з Ердоганом і кацапам перестали давати туристичне ВНП по аренді. Тобто, 2+1 місяць і підсраку назад у рашку. Вони зараз массово у Тай усі поперли в кого гроші ще живі лишилися на квитки і нову аренду, а там їм зробили усі умови для безстрокового перебування. Так що, було б бажання, а відповідних способів «сприяння поверненню» можна винайти купу.