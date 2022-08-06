Додано: Суб 07 січ, 2023 18:29

Пану Флайману, як вірутальному інвестору, віртуальному знавцю Таїланда, Філіпін, Албанії, Болгарії, Нікарагуа, Швеції, Польщі, Німеччини, Португалії та Туреччини ми віримо.



Я вище давав аналіз того, що відбувається з росіянами.

Дійсно почалися масові відмови в наданні ВНП за фактом оренди квартир.

Не можна однозначно сказати, чи була домовленістиь з рф - хоча така версія має право на життя.

Але те посилання вище від нього НЕ Є АВТОРИТЕТОМ. Ні в яких питаннях. Так, форум-балаболка із серії "Одна бабця сказала"...

Бо тоді повинна бути і домовленість з урядом Грузії - туди втекло більше 1 000 000 (!!!!) "античмобитків". і з Урядом Казахстану, куди втекло більше 1 000 000 "античмобиків".



Якщо такої домовленості немає з Грузією та Казахстаном - а немає інформації ніякої, що вона є - то домовленість тільки з Туреччиною втрачає сенс.

За неофіціними данми, в Анталії отримали ВНП 16 000 українців і не більше 50 000 росіян.

Крапля у порівняння з 1 000 000 в Грузії.



Я думаю все ж основна версія цих подій інша, вона економіко-соціальна, із серії "Бытие определяет сознание" :

- росіяни вийшли за останні 3 місяці в ТОП-20 інвестоірв на місце 1 з великим відривом від інших країн: якщо раніще завжди було місце 3/4 з купівлею від 400 до 600 квартир на місяць, то за підсумками листопада вийшли на рівень купівлі майже 3 000 квартир - і це за 30 днів листопада (!).

- хвиля "античмобиків" і легкість отриманні ВНП в Туреччині всього навсього за фактом оренди квартир призвела до зростання цін на оренду з рівня в 250 доларів до майже 1000 доларів.

Для лендлорда та орави рієлторів "солодкі часи", але з"явилася проблема в турецькому соціумі: за офіційними даними власниками квартир є не більше 50-55% громадян.

Це призвело до масового невдоволення орендарів - громадян, яке викрилося і в тому, що державні службовці (!!!) просили НЕ призначати їх на посади у велікі міста, як то Стамбул, Ізмір, Анкара та Анталія.

А влітку - вибори президента... Треба прислуховуватися до "голосу народа"...



Ось уряд и вирішив вдало та реально сильно вдарити саме по росіянам...

Ну так треба ж радіти: нехай ідуть/їдуть/повзуть в Таїланд.

В Моголії кажуть непогано... Кумис там є...