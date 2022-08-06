Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Purchase a property worth at least €500,000. If you purchase in a low-density area, the investment amount is €400,000. Invest €350,000 in a property in a Portuguese urban regeneration area. If you invest in a low-density area, the investment amount is €280,000. The project should qualify for investment by the Portuguese Immigration and Borders Service – SEF. Invest at least €350,000 in a qualifying Investment Fund. The investment options are regulated by the Portuguese CMVM (Securities Market Commission), and usually include venture capital investment in real estate or start-up tech companies. Make a capital transfer of at least €1 million in a Portuguese bank account. Purchase company shares worth at least €1 million. Invest at least €1 million in a company. Create at least ten jobs for Portuguese nationals. Invest at least €350,000 for the creation of a commercial company or to reinforce the share capital of a commercial company, through which you create at least five full-time jobs. Make a capital transfer of at least €350,000 for research activities in science or technology by either public or private scientific research institutions. Make a capital transfer of at least €250,000 to support the arts or reconstruction of national heritage.
Пану Флайману, як вірутальному інвестору, віртуальному знавцю Таїланда, Філіпін, Албанії, Болгарії, Нікарагуа, Швеції, Польщі, Німеччини, Португалії та Туреччини ми віримо.
Я вище давав аналіз того, що відбувається з росіянами. Дійсно почалися масові відмови в наданні ВНП за фактом оренди квартир. Не можна однозначно сказати, чи була домовленістиь з рф - хоча така версія має право на життя. Але те посилання вище від нього НЕ Є АВТОРИТЕТОМ. Ні в яких питаннях. Так, форум-балаболка із серії "Одна бабця сказала"... Бо тоді повинна бути і домовленість з урядом Грузії - туди втекло більше 1 000 000 (!!!!) "античмобитків". і з Урядом Казахстану, куди втекло більше 1 000 000 "античмобиків".
Якщо такої домовленості немає з Грузією та Казахстаном - а немає інформації ніякої, що вона є - то домовленість тільки з Туреччиною втрачає сенс. За неофіціними данми, в Анталії отримали ВНП 16 000 українців і не більше 50 000 росіян. Крапля у порівняння з 1 000 000 в Грузії.
Я думаю все ж основна версія цих подій інша, вона економіко-соціальна, із серії "Бытие определяет сознание" : - росіяни вийшли за останні 3 місяці в ТОП-20 інвестоірв на місце 1 з великим відривом від інших країн: якщо раніще завжди було місце 3/4 з купівлею від 400 до 600 квартир на місяць, то за підсумками листопада вийшли на рівень купівлі майже 3 000 квартир - і це за 30 днів листопада (!). - хвиля "античмобиків" і легкість отриманні ВНП в Туреччині всього навсього за фактом оренди квартир призвела до зростання цін на оренду з рівня в 250 доларів до майже 1000 доларів. Для лендлорда та орави рієлторів "солодкі часи", але з"явилася проблема в турецькому соціумі: за офіційними даними власниками квартир є не більше 50-55% громадян. Це призвело до масового невдоволення орендарів - громадян, яке викрилося і в тому, що державні службовці (!!!) просили НЕ призначати їх на посади у велікі міста, як то Стамбул, Ізмір, Анкара та Анталія. А влітку - вибори президента... Треба прислуховуватися до "голосу народа"...
Ось уряд и вирішив вдало та реально сильно вдарити саме по росіянам... Ну так треба ж радіти: нехай ідуть/їдуть/повзуть в Таїланд. В Моголії кажуть непогано... Кумис там є...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 07 січ, 2023 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Ви - мабуть - трохи переохолодилися і забули, що ми вам пропонували встигнути стати інвестором в Португалію - було 280 000 євро. А стало з 1 січня 2022 року 400 000 євро. Трохи не встигли ви... Ну, як завжди...
akurt написав:Ви - мабуть - трохи переохолодилися і забули, що ми вам пропонували встигнути стати інвестором в Португалію - було 280 000 євро. А стало з 1 січня 2022 року 400 000 євро. Трохи не встигли ви... Ну, як завжди...
If you invest in a low-density area, the investment amount is €280,000. The project should qualify for investment by the Portuguese Immigration and Borders Service – SEF.
As the main applicant, you may extend your Portuguese Golden Visa to your family members. The application process is simultaneous for the main applicant and the dependents.
The following members of the family are eligible to apply along with the main applicant:
Spouse, Children under the age of 18, Dependent children under the age of 26, provided that they are full-time students and not married, Parents of the main applicant, if over the age of 65 years old.
Citizenship and Passport You may apply for citizenship after five years of holding a Golden Visa in Portugal.
Ну добре, умовили, достатньо продати з 33 кавалірок, якими ви оточили Кийов, десь 30 - в Португалію! Перед цим читаєте уважно: Property acquisition One of the following options:
EUR 500,000 minimum real estate purchase (residential property is limited to designated interior areas) - EUR 400,000 in a low population density area* EUR 350,000 minimum real estate purchase for the refurbishment of residential properties older than 30 years or in an area of urban regeneration, including the cost of renovations (residential property is limited to designated interior areas) - EUR 280,000 in a low population density area* https://www.henleyglobal.com/residence- ... KWEALw_wcB
Мабуть, мається на увазі напівпідвал десь in include the Alfama and Bairro Alto districts, the Castle of São Jorge and train stations including the Rossio, Oriente and Santa Apolonia. Lisbon tends to have more crime than the rest of Portugal.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 07 січ, 2023 18:55, всього редагувалось 1 раз.
У вас ключові слова "мав би". Щоби мати "мати капіталу не менше 500к." треба думати головОМ, а не ногОМ. Тут проблема. Тому і сидить на форумі цілодобово - по 60 повідомлень за добу... Нє, ну мрійник шикарний: я його саме за це і поважаю...
akurt написав:У вас ключові слова "мав би". Насправді у нього такі вимоги, що ніде не може пройти співбесіду. Ну Ви би платили б йому бажані ним 250 000 гривень на місяць? Чверть мільйона. На місяць. А на менше він вже багато років не погоджується... Тому і сидить тут на форумі цілодобово - по 60-70 повідомлень за добу... Нє, ну мрійник шикарний: я його саме за це і поважаю...
Нічого собі захцянки?! Тут на 10 кіло гривень не можеш найти державну роботу, щоб зайшов, кавусю попив, пару папірців перекинув і з обіда поїхав займатись своїми справами😟