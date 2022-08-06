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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 січ, 2023 19:38
Не вмієте проходити співбесіду.
Треба так: на голову - капелюх капітана дального плавання торгового флота з золотим шиттям на лобі.
І їздите, їздете, і їздите, і їздете від Харкова до Львова.
В перервах: пишете на форумах про інфляцію в тих країнах світу, де ніколи в житті не були.
Інколи про нездійснену мрію в Португалії... Або в Таїланді...
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akurt
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Додано: Суб 07 січ, 2023 20:07
Faceless написав: BIGor написав:
І нащо платити такі кошти, якщо українців зараз всюди приймають і легалізують? Влаштовуєшся на роботу, робиш ВНЖ і вперед.
А взагалі ти ну дуже далекий від €280000
Чисто теоретично, Флай має заробляти, як сіньор, а витрачає з того менше 200$ на місяць, то мав би давно вже мати капіталу не менше 500к. Щоправда, набіса, якщо так жити, але то вже інше питання
Пан Флайман повністю обезцінює рух FIRE (Financial Independence, Retire Early), це рух по фінансовому раньому виходу на пенсію, а не як жебракувати все життя щоб на пенсії зʼїздити раз в Єгипет на AI.
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BIGor
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Додано: Суб 07 січ, 2023 20:14
Bolt написав: akurt написав:
У вас ключові слова "мав би".
Насправді у нього такі вимоги, що ніде не може пройти співбесіду. Ну Ви би платили б йому бажані ним 250 000 гривень на місяць?
Чверть мільйона. На місяць.
А на менше він вже багато років не погоджується...
Тому і сидить тут на форумі цілодобово - по 60-70 повідомлень за добу...
Нє, ну мрійник шикарний
: я його саме за це і поважаю...
Нічого собі захцянки?! Тут на 10 кіло гривень не можеш найти державну роботу, щоб зайшов, кавусю попив, пару папірців перекинув і з обіда поїхав займатись своїми справами😟
Йдіть в ІТ, там більше, правда треба ібашити років з 5...
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BIGor
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Додано: Суб 07 січ, 2023 20:39
BIGor написав: Bolt написав: akurt написав:
У вас ключові слова "мав би".
Насправді у нього такі вимоги, що ніде не може пройти співбесіду. Ну Ви би платили б йому бажані ним 250 000 гривень на місяць?
Чверть мільйона. На місяць.
А на менше він вже багато років не погоджується...
Тому і сидить тут на форумі цілодобово - по 60-70 повідомлень за добу...
Нє, ну мрійник шикарний
: я його саме за це і поважаю...
Нічого собі захцянки?! Тут на 10 кіло гривень не можеш найти державну роботу, щоб зайшов, кавусю попив, пару папірців перекинув і з обіда поїхав займатись своїми справами😟
Йдіть в ІТ, там більше, правда треба ібашити років з 5...
Вже влом щось вчити. Мені, свого часу, опором матеріалів і теор механікою всі мізки зламали😟
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Bolt
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Додано: Суб 07 січ, 2023 20:40
BIGor написав: Faceless написав: BIGor написав:
І нащо платити такі кошти, якщо українців зараз всюди приймають і легалізують? Влаштовуєшся на роботу, робиш ВНЖ і вперед.
А взагалі ти ну дуже далекий від €280000
Чисто теоретично, Флай має заробляти, як сіньор, а витрачає з того менше 200$ на місяць, то мав би давно вже мати капіталу не менше 500к. Щоправда, набіса, якщо так жити, але то вже інше питання
Пан Флайман повністю обезцінює рух FIRE (Financial Independence, Retire Early), це рух по фінансовому раньому виходу на пенсію, а не як жебракувати все життя щоб на пенсії зʼїздити раз в Єгипет на AI.
є різні варіанти FIRE, жорсткий, м"який, твердий, швидкий і т.п., нема єдиного стандарту, як кажуть "кожен сам собі FIRE коваль" (ССЗБ)
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flyman
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Додано: Суб 07 січ, 2023 20:59
akurt написав:
Не вмієте проходити співбесіду.
Треба так: на голову - капелюх капітана дального плавання торгового флота з золотим шиттям на лобі.
І їздите, їздете, і їздите, і їздете від Харкова до Львова
До речі їздити, їздити, і їздити завжди можна по формі 36
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Мизантрóп
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Додано: Суб 07 січ, 2023 21:05
flyman написав:
є різні варіанти FIRE, жорсткий, м"який, твердий, швидкий і т.п., нема єдиного стандарту, як кажуть "кожен сам собі FIRE коваль"
Пане Флаймане, ми цінуємо Вас не тільки як експерта в КРЖН, хоча Ви в останні 1/2 сторіччя не мали та не матимете нерухоміості в Києві, не тільки як експерта з інфіляцїї в 197 країнах світу, хоча за 1/2 сторіччя ви НЕ були мінімум в 195, не тільки як нового експерта в шкільній освіті, хоча останні 1/3 сторіччя Ви не відвідали жодної школи.
Але тим і цікавіше.
Який - на вашу думку - може бути сценарій для віртуального пересічного форумчанина - цитую - "варіанти FIRE, жорсткий, м"який, твердий, швидкий
" при таких вихідних даних цього віртуального форумчанина:
- до пенсії менше за 1/10 сторіччя.
- родини не має;
- дітей не має, а якщо і має, то ті діти хрестяться після церкви: "Свят свят свят"
...
- страхового стажу не має.
- все життя - нелегальна копійчана зарплатня, яка максимум, що дозволяла - життя в кімнаті 2-к квартири удовиці.
- "подушки безпеки" за 1/2 сторіччя не створив.
- активів не має: все життя програв у шашки біля під"їзду.
- пасивів не має: дивись попередній пункт.
Що тут може бути (цитую) "жорсткий, м"який, твердий"
"Швидкий" я розумію: кинутися під ШРТ.
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akurt
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Додано: Суб 07 січ, 2023 21:15
akurt написав:
- родини не має;
- дітей не має, а якщо і має, то ті діти хрестяться після церкви: "Свят свят свят"
...
- страхового стажу не має.
- все життя - нелегальна копійчана зарплатня, яка максимум, що дозволяла - життя в кімнаті 2-к квартири удовиці.
- "подушки безпеки" за 1/2 сторіччя не створив.
- активів не має: все життя програв у шашки біля під"їзду.
- пасивів не має: дивись попередній пункт.
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flyman
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Додано: Суб 07 січ, 2023 21:30
flyman шо вы на муха накинулись, я например его поддерживаю, у чувака есть идея
- скопить к старости кавалирко/капитал и потом решить сложнейшую теорему века "шо с этим всем делать?" Это ж борьба с самим собой. Раскольников в "преступление и наказание" просто пацан по сравнению с тобой. Вот где настоящая борьба глупости и жадности.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 07 січ, 2023 21:38, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 21:32
vitaliian написав:flyman
шо вы на муха накинулись, я например его поддерживаю, у чувака есть идея
- скопить к старости кавалирко/капитал и потом решить сложнейшую теорему века "шо с ним потом делать?" Это ж борьба с самим собой. Раскольников в "преступление и наказание" просто пацан по сравнению с тобой. Тут где настоящая борьба.
прикольнее если склероз и забыть
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Мизантрóп
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