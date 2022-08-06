Додано: Суб 07 січ, 2023 21:05

flyman написав: є різні варіанти FIRE, жорсткий, м"який, твердий, швидкий і т.п., нема єдиного стандарту, як кажуть "кожен сам собі FIRE коваль"

є різні варіанти FIRE, жорсткий, м"який, твердий, швидкий і т.п., нема єдиного стандарту, як кажуть "кожен сам собі FIRE коваль"

Пане Флаймане, ми цінуємо Вас не тільки як експерта в КРЖН, хоча Ви в останні 1/2 сторіччя не мали та не матимете нерухоміості в Києві, не тільки як експерта з інфіляцїї в 197 країнах світу, хоча за 1/2 сторіччя ви НЕ були мінімум в 195, не тільки як нового експерта в шкільній освіті, хоча останні 1/3 сторіччя Ви не відвідали жодної школи.Але тим і цікавіше.Який - на вашу думку - може бути сценарій для віртуального пересічного форумчанина - цитую - "" при таких вихідних даних цього віртуального форумчанина:- до пенсії менше за 1/10 сторіччя.- родини не має;- дітей не має, а якщо і має, то ті діти хрестяться після церкви: "Свят свят свят"...- страхового стажу не має.- все життя - нелегальна копійчана зарплатня, яка максимум, що дозволяла - життя в кімнаті 2-к квартири удовиці.- "подушки безпеки" за 1/2 сторіччя не створив.- активів не має: все життя програв у шашки біля під"їзду.- пасивів не має: дивись попередній пункт.Що тут може бути (цитую)"Швидкий" я розумію: кинутися під ШРТ.