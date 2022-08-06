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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 645646647648
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 21:44

Поддерживаю.
Если бы этого персонажа реально не существовало, то коллективный разум ФИНАНСОВОГО форума должен был бы его создать. Фонтан идей.
Все без исключений из серии:
"Безрукий выхватил кинжал и за безногим побежал.
Слепой увидел это дело - и все глухому рассказал!"

Последнюю идею - стартап - анонсировал - вот злодей! - кинул всем наживку! - и вдруг замолчал:
"Тернополь 40/50".
Какие-либо технические проблемы старт-аппа - мог был попросить коллективного совета - всем большие деньги нужны... Подмогли бы...
Или "золотая жила" - и всё себе хочет забрать.
Мне кажется, это не по-товарищески: многие - вон с Сахалина товарищ прорвался - хотели бы влоШиться.
akurt
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  #<1 ... 645646647648
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