Поддерживаю.
Если бы этого персонажа реально не существовало, то коллективный разум ФИНАНСОВОГО форума должен был бы его создать. Фонтан идей.
Все без исключений из серии:
"Безрукий выхватил кинжал и за безногим побежал.
Слепой увидел это дело - и все глухому рассказал!"
Последнюю идею - стартап - анонсировал - вот злодей! - кинул всем наживку! - и вдруг замолчал:
"Тернополь 40/50".
Какие-либо технические проблемы старт-аппа - мог был попросить коллективного совета - всем большие деньги нужны... Подмогли бы...
Или "золотая жила" - и всё себе хочет забрать.
Мне кажется, это не по-товарищески: многие - вон с Сахалина товарищ прорвался - хотели бы влоШиться.