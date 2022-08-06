Додано: Нед 08 січ, 2023 09:51

неймовірне явище: схили гір світяться та переливаються вогниками, наче новорічна ялинка...

вже виставлено на продаж

Редколегія видання "Українська правда" читає уважно дописи на цьому форумі і майже оперативно передрукувала мій текст з цієї гілки.На класному фото в статті видно чудовий пляж Коньяалти та один з чотирьох районів міста такої ж назви.Саме сюди я пропонував учаснкам форуму вкладати викопані з попід груші зім’яті побиті вологою долЯри.Не судилося... Під ногами у форумчан плуталися і продовжують плутатися цікаві персонажі із серії: "Сам за все життя нічого не заробив - нікуди не інвестував - і нормальним людям не дам!"Дійсно, В Анталії майже літо: сонячно вдень доВода в Середземному морі +19,7 градуси. Люди купаються.(Або куди в ці дні вкладають гроші громадяни Туреччини, готуючись до спекотного літа післ я спекотної зими).Враховуючи карколомне зростання цін на нерухомість в перлині курортів Середземного моря - Анталії - мерія міста безкоштовно роздала бажаючим сотні земельних ділянок.За моїми інсайдерськими даними таких ділянок роздали 1 350 (!).Частина з них розташована НЕ в полях та НЕ на ланах, а - навпаки - в горах - часто на висоті більше за 1000 м над рівнем моря.Останні два тижня ми з друзями відвідували ці місця.Не могли не відвідувати: аби ви бачили вночіПраворуч на фото - населений пункт Çağlarca - десь 20 км від центра міста - я подивися під час візиту на своєму iPhone13 Pro - висота 1150 м над рівнем моря. Саме там розташоване чудове джерело гірської питної води - вода йде по трьох мармурових трубах з висоти в 1 500 м над рівнем моря - попит на ту воду великий - інколи приходиться стояти в черзі по 10 хвилин, щоби набрати в 10-ти літрові баклажки гірську джерельну воду.Те, що праворуч вверху - почало світяться вогниками зовсім не так давно - не більше місяця тому.В бінокль "Олімпус" з балкона будинка я бачу два 2-о поверхових будинка, це у підніжжя гір на плато "Феслікан" - там величезний "сільський" стадіон, де щорічно влаштовують спортивні змагання борці особливого виду боротьби - вони з ніг до голови натирають тіло оливковою олією та "жирують" скелелази.Саме там ми побачили виділені інвесторам земельні ділянки.Частина з них поки що просто приведена до ладу - прибрані каміння та розчищено все до ідеального порядку, вже є огорожа.На частині з них вже побудовані досить дорогі вілли.Видно і наслідки роботи РОЗУМНИХ інвесторів - викуплено старе поблизу гірськолижного центра Saklikent (43 км від Анталі - підйом на висоту в 1900 м над рівнем моря - верхня станція витягів - 2400м, з вівторка прогнозують в горах сильні снігопади на цілий тиждень - я вчора гострив канти своїх лиж та обробляв спеціальним парафіном).Ось це старе ретельно відреставровано, приведено до ладу і"Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"Помітно активізувалися фірми, які виготовляють невеличкі будинки за дуже цікавими проєктами типу такого:Орієнтир ціни - 20 000 доларів - все "під ключ".Але я для себе купив би оцей будиночок - побудовано з натурального каменю - і видно, що вже пару років в ньому ніхто не жив. Під справжньої черепицею...Продається...А вид який?Ой, щось я розслабився та забув, що вам же хВахівці радили в Таїланд та - сховавши у валізу 280 000 євро - в кримінальні райони Португалії...Забувся... Вибачаюся...