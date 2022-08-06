Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:flyman шо вы на муха накинулись, я например его поддерживаю, у чувака есть идея - скопить к старости кавалирко/капитал и потом решить сложнейшую теорему века "шо с этим всем делать?" Это ж борьба с самим собой. Раскольников в "преступление и наказание" просто пацан по сравнению с тобой. Вот где настоящая борьба глупости и жадности.
Я вже писав, що маю на меті отримати стабільний кешфлоу не менше 1куе в місяць (3 кавалірки в оренду в пішій доступності до ШРТ КРЖН, вважай півштуцера як з куща), і після зняття обмежень М1860 організувати собі F.I.R.E. на Філіпінах на філіпіноках, або лайт варіант в Бані Луці на банійках (вопщім там, де цінують білих мужчин за людей)
vitaliian написав:flyman шо вы на муха накинулись, я например его поддерживаю, у чувака есть идея - скопить к старости кавалирко/капитал и потом решить сложнейшую теорему века "шо с этим всем делать?" Это ж борьба с самим собой. Раскольников в "преступление и наказание" просто пацан по сравнению с тобой. Вот где настоящая борьба глупости и жадности.
Я вже писав, що маю на меті отримати стабільний кешфлоу не менше 1куе в місяць (3 кавалірки в оренду в пішій доступності до ШРТ КРЖН, вважай півштуцера як з куща), і після зняття обмежень М1860 організувати собі F.I.R.E. на Філіпінах на філіпіноках, або лайт варіант в Бані Луці на банійках (вопщім там, де цінують білих мужчин за людей)
А ви хоча б як турист там були? Ну просто не дуже облачно планувати життя в країні, яку навіть не бачив, не відчув, не оцінив, як буде йти комунікація з місцевими і т п
Був він. Уві сні. Тут тільки заздрити: вже стільки дисятирічь сняться такі цікаві сни.... Розповіді про "стабільний кешфлоу" сняться раз на тиждень. Теж добре. Про мірйника варто книгу вже почати писати...
Редколегія видання "Українська правда" читає уважно дописи на цьому форумі і майже оперативно передрукувала мій текст з цієї гілки. https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/8/7383945/ На класному фото в статті видно чудовий пляж Коньяалти та один з чотирьох районів міста такої ж назви. Саме сюди я пропонував учасникам форуму вкладати викопані з попід груші зім’яті і побиті вологою долЯри. Не судилося... Під ногами у форумчан плуталися і продовжують плутатися цікаві персонажі із серії: "Сам за все життя нічого не заробив - нікуди не інвестував - і нормальним людям не дам!"
Дійсно, В Анталії майже літо: сонячно і вдень до +18. Вода в Середземному морі +19,7 градуси. Люди купаються.
Танцює радісно юрба, хміліє місяць, пахнуть квіти. І залишає світ журба, і покидає світ журба - це просто літо, просто літо. (Або куди в ці дні вкладають гроші громадяни Туреччини, готуючись до спекотного літа післ я спекотної зими).
Враховуючи карколомне зростання цін на нерухомість в перлині курортів Середземного моря - Анталії - мерія міста безкоштовно роздала бажаючим сотні земельних ділянок. За моїми інсайдерськими даними таких ділянок роздали 1 350 (!). Частина з них розташована НЕ в полях та НЕ на ланах, а - навпаки - в горах - часто на висоті більше за 1000 м над рівнем моря.
Останні два тижня ми з друзями відвідували ці місця. Не могли не відвідувати: аби ви бачили вночі неймовірне явище: схили гір світяться та переливаються вогниками, наче новорічна ялинка... Праворуч на фото - населений пункт Çağlarca - десь 20 км від центра міста - подивіться на мапі нижче - де це є - я подивися під час візиту на своєму iPhone13 Pro - висота 1150 м над рівнем моря. Саме там розташоване чудове джерело гірської питної води - вода йде по трьох мармурових трубах з висоти в 1 200...1300 м над рівнем моря - попит на ту воду великий - інколи приходиться чекати в черзі по 10 хвилин, щоби набрати в 10-ти літрові баклажки гірську джерельну воду. Те, що ліворуч в самому вверху - почало світяться вогниками зовсім не так давно - не більше місяця тому. В бінокль "Олімпус" з балкона будинка я бачу два 2-о поверхових будинка, це у підніжжя гір на плато "Феслікан" - там величезний "сільський" стадіон, де щорічно влаштовують спортивні змагання борці особливого виду боротьби - вони з ніг до голови натирають тіло оливковою олією - та "жирують" скелелази, залишаючись на ніч в кемпінгах.
Саме там ми побачили виділені інвесторам земельні ділянки.
Частина з них поки що просто приведена до ладу - прибрані каміння та розчищено все до ідеального порядку, вже є огорожа. На частині з них вже побудовані досить дорогі вілли. Видно і наслідки роботи РОЗУМНИХ інвесторів - викуплено старе поблизу гірськолижного центра Saklikent (43 км від Анталі - підйом на висоту в 1900 м над рівнем моря - верхня станція витягів - 2400м, з вівторка прогнозують в горах сильні снігопади на цілий тиждень - я вчора гострив канти своїх лиж та обробляв спеціальним парафіном).
Ось це старе ретельно відреставровано, приведено до ладу і вже виставлено на продаж: "Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"
Помітно активізувалися фірми, які виготовляють невеличкі будинки за дуже цікавими проєктами типу такого: Орієнтир ціни - 20 000 доларів - все "під ключ".
Але я для себе купив би оцей будиночок - побудовано з натурального каменю (!) - і видно, що вже пару років в ньому ніхто не жив. Під справжньої черепицею... Продається... А вид який?
P.S. Ой, щось я розслабився та забув, що вам же хВахівці радили в Таїланд, Філіппіни, В"єтнам (де в останні 1/2 сторіччя не були) та - сховавши у валізу 280 000 євро - в кримінальні райони Португалії... Де теж ніколи в житті не були... Забувся... Вибачаюся...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 січ, 2023 11:18, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:flyman шо вы на муха накинулись, я например его поддерживаю, у чувака есть идея - скопить к старости кавалирко/капитал и потом решить сложнейшую теорему века "шо с этим всем делать?" Это ж борьба с самим собой. Раскольников в "преступление и наказание" просто пацан по сравнению с тобой. Вот где настоящая борьба глупости и жадности.
Я вже писав, що маю на меті отримати стабільний кешфлоу не менше 1куе в місяць (3 кавалірки в оренду в пішій доступності до ШРТ КРЖН, вважай півштуцера як з куща), і після зняття обмежень М1860 організувати собі F.I.R.E. на Філіпінах на філіпіноках, або лайт варіант в Бані Луці на банійках (вопщім там, де цінують білих мужчин за людей)
Себто 1 кавалірка має давати 333 дол/міс (на зараз 13600 грн/міс) після сплати всіх податків? А чого жінок хочете не "арійок"?
flyman написав:вже писав, що маю на меті отримати стабільний кешфлоу не менше 1куе в місяць (3 кавалірки в оренду в пішій доступності до ШРТ КРЖН, вважай півштуцера як з куща), і після зняття обмежень М1860 організувати собі F.I.R.E. на Філіпінах на філіпіноках, або лайт варіант в Бані Луці на банійках (вопщім там, де цінують білих мужчин за людей)
я себе поклялся тебя не критиковать. Планы конечно хорошо, но какая часть в % их реализована, или хотя бы на завершающей стадии реализации? Есть ожидания, а есть реальность. Не всегда они дружат (не только у тебя), но чтобы что то реализовывались, их надо постоянно знакомить, как очередную невесту с родителями.
flyman написав:вже писав, що маю на меті отримати стабільний кешфлоу не менше 1куе в місяць (3 кавалірки в оренду в пішій доступності до ШРТ КРЖН, вважай півштуцера як з куща), і після зняття обмежень М1860 організувати собі F.I.R.E. на Філіпінах на філіпіноках, або лайт варіант в Бані Луці на банійках (вопщім там, де цінують білих мужчин за людей)
я себе поклялся тебя не критиковать. Планы конечно хорошо, но какая часть в % их реализована, или хотя бы на завершающей стадии реализации? Есть ожидания, а есть реальность. Не всегда они дружат (не только у тебя), но чтобы что то реализовывались, их надо постоянно знакомить, как очередную невесту с родителями.
сама складніша частина наразі це - М1860, до того була ковідоноя (багато держав зганьбили себе). до речі, план оточення Києва кавалірками вздовж ШРТ має цього року завершитися останнім ремонтом кавалірки в 5 хв від м.Вирлиця, про решту пізніше, не перемикайтеся