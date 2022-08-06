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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 646647648649
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:13

Шикарний казкар пан Флайман...
Знімаю капелюха...
Що тільки не насниться людині...
akurt
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  #<1 ... 646647648649
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