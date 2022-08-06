Шикарний казкар пан Флайман...
Знімаю капелюха...
Що тільки не насниться людині...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 січ, 2023 14:13
Шикарний казкар пан Флайман...
Знімаю капелюха...
Що тільки не насниться людині...
Додано: Нед 08 січ, 2023 15:19
да фиг с ним с тем финрезультатом, неизвестно как ты его считаешь и прочее, я когда не вижу пидрахуй, отношусь к итоговым цифрам скептически. Мне на семинарах действующие фин.директора такие бизнес планы рисовали, вся психушка плакала.
Ты хоть одну кавалирку сдал? По чём сняли? Есть спрос на такое жильё? Кто арендаторы? Это же не гостайна.
причем тут м18-60 к кавалиркам? ) Типа мужики не арендуют, а живут у случайных подруг. Я логику не увидел.
Мои арендаторы киевляне, которые приехали в Ирпень делать бизнес связанный с ремонтом крыш. До этого был салон красоты. Работают без склада - с колёс, в коммерции офис и шоурум. В мороз не работают. Говорят заказов до лета. Аренда 7$ /м2
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