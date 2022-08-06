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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 січ, 2023 15:19
flyman написав:
фінрезультати за 2022 рік гірші
да фиг с ним с тем финрезультатом, неизвестно как ты его считаешь и прочее, я когда не вижу пидрахуй, отношусь к итоговым цифрам скептически. Мне на семинарах действующие фин.директора такие бизнес планы рисовали, вся психушка плакала.
Ты хоть одну кавалирку сдал? По чём сняли? Есть спрос на такое жильё? Кто арендаторы? Это же не гостайна.
flyman написав:
це - М1860
причем тут м18-60 к кавалиркам? ) Типа мужики не арендуют, а живут у случайных подруг. Я логику не увидел.
Мои арендаторы киевляне, которые приехали в Ирпень делать бизнес связанный с ремонтом крыш. До этого был салон красоты. Работают без склада - с колёс, в коммерции офис и шоурум. В мороз не работают. Говорят заказов до лета. Аренда 7$ /м2
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vitaliian
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Додано: Нед 08 січ, 2023 16:08
vitaliian написав: flyman написав:
фінрезультати за 2022 рік гірші
да фиг с ним с тем финрезультатом, неизвестно как ты его считаешь и прочее, я когда не вижу пидрахуй, отношусь к итоговым цифрам скептически. Мне на семинарах действующие фин.директора такие бизнес планы рисовали, вся психушка плакала.
Ты хоть одну кавалирку сдал? По чём сняли? Есть спрос на такое жильё? Кто арендаторы? Это же не гостайна.
flyman написав:
це - М1860
причем тут м18-60 к кавалиркам? ) Типа мужики не арендуют, а живут у случайных подруг. Я логику не увидел.
Мои арендаторы киевляне, которые приехали в Ирпень делать бизнес связанный с ремонтом крыш. До этого был салон красоты. Работают без склада - с колёс, в коммерции офис и шоурум. В мороз не работают. Говорят заказов до лета. Аренда 7$ /м2
Розкажи, як виїхати тепер М1860 в Баню Луку або на Філіпіни, а не про орендаторів в Ірпені.
Тема про інвестиції закордон.
Як можна в нього інвестоувати, якщо нема можливості виїхати.
Ірпінь - не закордон, поки що, хоча колись був кордон по р.Ірпінь між РІ та РП.
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flyman
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Додано: Нед 08 січ, 2023 16:10
flyman понятно, из за того что тебя не выпускают, ты решил обидеться и забросить свои кавалирки. Бог всё видит, думаю тебе скоро предложат вариант выехать.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 16:32
vitaliian написав:flyman
понятно, из за того что тебя не выпускают, ты решил обидеться и забросить свои кавалирки. Бог всё видит, думаю тебе скоро предложат вариант выехать.
доводжу їх до пуття, і думаю про ущільнення кільця оточення повноцінними 1к-2к, якщо закінчиться атракціон конвердепозитів.
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flyman
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