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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 січ, 2023 15:19
flyman написав:
фінрезультати за 2022 рік гірші
да фиг с ним с тем финрезультатом, неизвестно как ты его считаешь и прочее, я когда не вижу пидрахуй, отношусь к итоговым цифрам скептически. Мне на семинарах действующие фин.директора такие бизнес планы рисовали, вся психушка плакала.
Ты хоть одну кавалирку сдал? По чём сняли? Есть спрос на такое жильё? Кто арендаторы? Это же не гостайна.
flyman написав:
це - М1860
причем тут м18-60 к кавалиркам? ) Типа мужики не арендуют, а живут у случайных подруг. Я логику не увидел.
Мои арендаторы киевляне, которые приехали в Ирпень делать бизнес связанный с ремонтом крыш. До этого был салон красоты. Работают без склада - с колёс, в коммерции офис и шоурум. В мороз не работают. Говорят заказов до лета. Аренда 7$ /м2
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Додано: Нед 08 січ, 2023 16:08
vitaliian написав: flyman написав:
фінрезультати за 2022 рік гірші
да фиг с ним с тем финрезультатом, неизвестно как ты его считаешь и прочее, я когда не вижу пидрахуй, отношусь к итоговым цифрам скептически. Мне на семинарах действующие фин.директора такие бизнес планы рисовали, вся психушка плакала.
Ты хоть одну кавалирку сдал? По чём сняли? Есть спрос на такое жильё? Кто арендаторы? Это же не гостайна.
flyman написав:
це - М1860
причем тут м18-60 к кавалиркам? ) Типа мужики не арендуют, а живут у случайных подруг. Я логику не увидел.
Мои арендаторы киевляне, которые приехали в Ирпень делать бизнес связанный с ремонтом крыш. До этого был салон красоты. Работают без склада - с колёс, в коммерции офис и шоурум. В мороз не работают. Говорят заказов до лета. Аренда 7$ /м2
Розкажи, як виїхати тепер М1860 в Баню Луку або на Філіпіни, а не про орендаторів в Ірпені.
Тема про інвестиції закордон.
Як можна в нього інвестоувати, якщо нема можливості виїхати.
Ірпінь - не закордон, поки що, хоча колись був кордон по р.Ірпінь між РІ та РП.
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flyman
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Додано: Нед 08 січ, 2023 16:10
flyman понятно, из за того что тебя не выпускают, ты решил обидеться и забросить свои кавалирки. Бог всё видит, думаю тебе скоро предложат вариант выехать.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 16:32
vitaliian написав:flyman
понятно, из за того что тебя не выпускают, ты решил обидеться и забросить свои кавалирки. Бог всё видит, думаю тебе скоро предложат вариант выехать.
доводжу їх до пуття, і думаю про ущільнення кільця оточення повноцінними 1к-2к, якщо закінчиться атракціон конвердепозитів.
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flyman
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Додано: Нед 08 січ, 2023 18:22
flyman другое дело!
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Додано: Пон 09 січ, 2023 09:48
"Любіть свою хату - бідну, небагату..." [приказка]
(або витрати-2023 на купівлю квартири в Туреччині)
Скільки б мрійники не розказували вам про Тайланд, В’єтнам, Камобджу, або Монголію, де вони б почали б "нове життя" - після старого неробства та дурості - правда є правдою: Туреччина була і є країною, де українцю не тільки легко отримати ВНП, але і легко купити для себе "запасний аеродром".
На відміну від інших країн, НЕ треба наймати ніяких посередників, адвокатів, юристів, нотаріусів і в половині випадків (я так думаю) можна "обійти на повороті" жадібних рієлторів.
В 2023 році Туреччина - дивлячись на ажіотаж - змінила ставки необхідних платежів для оформлення/завершення процесу купівлі.
Для довідки: для купівлі квартир не треба укладати ніяких Договорів купівлі/продажу - вся процедура відбувається в Державному кадастровому центрі, який сам оформлює Договір купівлі-продажу і ви його бачите один раз в житті на протязі 10-15 хвилин.
З 01 січня 2023 року збільшені ціни за послуги нотаріусів за посвідяення документів (на відміну від України вони всі - "державні" і всі платежі виключно за державними розцінками).
Витрати в 2023 році:
- переклад українського закордонного паспорта, завірений нотаріально: 200+290 (нотаріус) лір або 26$.
- Виготовлення Акту експертизи квартири - було 2 900 лір стало 5 900 лір або 316$.
Примітка: вкрай важливий для Покупця документ:
а) там буде точно зазначено, що саме купує Покупець, яке воно та де воно, чи введено будинок в експлуатацію та чи є відхилення від проєкту.
б) буде зазначена Експертна оцінка ціни квартири. Саме з цієї ціни в Кадастровому центрі буде нараховано податок на купівлю нерухомості в сумі 4%. ВАЖЛИВО: ВНП в Туреччині за фактом володіння нерухомістю з 2022 року можна отримати тільки, якщо ціна в Акті експертизи перевищує 75 000 доларів на день купівлі.
Тому ПЕРЕД тим, яку купити квартиру, треба обов’язково разом з Продавцем замовити такий Акт експертизи та ретельно його вивчити.
- послуги Державного кадастрового центра - було 1800 лір (близько 100 доларів) - стало 2800 лір (близько 150$).
- послуги сертифікованого перекладача, який повинен бути присутнім при підписанні Угоди - не менше 20 доларів (деякі перекладачі вимагають і 40).
Разом всі витрати: 26+316+150+20=512 доларів США.
Податок на купівлю нерухомості складає 4% від ціни в Акті експертизи квартири.
В більшості випадків ця сума буде на 25% нижче за ринкову ціну купівлі.
Станом на січень 2023 року склалися такі ціни:
- квартира 1+1 вторинний ринок 2 500 000 лір - податок близько 80 000 лір або близько 4 000$;
- квартира 1+1 нова 3 500 000 лір - податок близько 120 000 лір або близько 6000$;
- квартира 2+1 вторинний ринок 4 500 000 лір - податок 160 000 лір або або близько 8 000$;
- квартири 2+1 нові - діапазон цін 4 500 000 - 8 000 000 лір або податок близько 12 000$.
P.S. Я свою квартиру купував в вересні 2017 року за 168 000 лір, курс долара був 3,51 ліри за 1 долар.
Реальна ціна квартири 1+1 склала 168 000/3,51=47 863 долари США.
Продавець навмисно в моїх інтересах занизив ціну квартири в Кадастровому центрі (тоді не треба було Акт експертизи) до суми в 93 000 лір - я сплатив податок в сумі 3% (тоді було пільгове оподаткування) в сумі 2 790 лір або 795 доларів США.
Всі витрати склали 47863+795=48 658 доларів США.
27 вересня 2022 року я отримав право продати свою квартиру БЕЗ ОПОДАТКУВАННЯ (термін володіння більше 5 років).
Зараз ринкова ціна близько 150 000 доларів США.
Останні цифри наведено для того, щоби ви оцінили, яку локшину на вуха вішала вам тічка любителів оженитися на дівчатах з Філіппін або на дівчатах "арійського походження".
Одночасно можна оцінити - ви ж всі бізнесмени! - на які гроші вас кинула тічка людей, які заливали цей форум - і конкретно розділ інвестицій за кордоном - своїми хибними думками/домислами.
Мені шкода, що ви "повелись" на ту тічку.
Не солідно...
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akurt
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Додано: Пон 09 січ, 2023 11:33
akurt написав:"Любіть свою хату - бідну, небагату..."
[приказка](або витрати-2023 на купівлю квартири в Туреччині)
Скільки б мрійники не розказували вам про Тайланд, В’єтнам, Камобджу, або Монголію, де вони б почали б "нове життя" - після старого неробства та дурості
- правда є правдою: Туреччина була і є країною, де українцю не тільки легко отримати ВНП, але і легко купити для себе "запасний аеродром".
На відміну від інших країн, НЕ треба наймати ніяких посередників, адвокатів, юристів, нотаріусів і в половині випадків (я так думаю) можна "обійти на повороті
" жадібних рієлторів.
В 2023 році Туреччина - дивлячись на ажіотаж - змінила ставки необхідних платежів для оформлення/завершення процесу купівлі.
Для довідки: для купівлі квартир не треба укладати ніяких Договорів купівлі/продажу - вся процедура відбувається в Державному кадастровому центрі, який сам оформлює Договір купівлі-продажу і ви його бачите один раз в житті на протязі 10-15 хвилин.
З 01 січня 2023 року збільшені ціни за послуги нотаріусів за посвідяення документів (на відміну від України вони всі - "державні" і всі платежі виключно за державними розцінками
).
Витрати в 2023 році:
- переклад українського закордонного паспорта, завірений нотаріально: 200+290 (нотаріус) лір або 26$
.
- Виготовлення Акту експертизи квартири
- було 2 900 лір стало 5 900 лір або 316$
.
Примітка: вкрай важливий для Покупця документ:
а) там буде точно зазначено, що саме купує Покупець, яке воно та де воно, чи введено будинок в експлуатацію та чи є відхилення від проєкту.
б) буде зазначена Експертна оцінка ціни квартири. Саме з цієї ціни в Кадастровому центрі буде нараховано податок на купівлю нерухомості в сумі 4%. ВАЖЛИВО: ВНП в Туреччині за фактом володіння нерухомістю з 2022 року можна отримати тільки, якщо ціна в Акті експертизи перевищує 75 000 доларів на день купівлі.
Тому ПЕРЕД тим, яку купити квартиру, треба обов’язково разом з Продавцем замовити такий Акт експертизи та ретельно його вивчити.
- послуги Державного кадастрового центра
- було 1800 лір (близько 100 доларів) - стало 2800 лір (близько 150$).
- послуги сертифікованого перекладача, який повинен бути присутнім при підписанні Угоди - не менше 20 доларів (деякі перекладачі вимагають і 40).
Разом всі витрати: 26+316+150+20=512 доларів США.
Податок на купівлю нерухомості складає 4% від ціни в Акті експертизи квартири.
В більшості випадків ця сума буде на 25% нижче за ринкову ціну купівлі.
Станом на січень 2023 року склалися такі ціни:
- квартира 1+1 вторинний ринок 2 500 000 лір - податок близько 80 000 лір або близько 4 000$;
- квартира 1+1 нова 3 500 000 лір - податок близько 120 000 лір або близько 6000$;
- квартира 2+1 вторинний ринок 4 500 000 лір - податок 160 000 лір або або близько 8 000$;
- квартири 2+1 нові - діапазон цін 4 500 000 - 8 000 000 лір або податок близько 12 000$.P.S.
Я свою квартиру купував в вересні 2017 року за 168 000 лір, курс долара був 3,51 ліри за 1 долар.
Реальна ціна квартири 1+1 склала 168 000/3,51=47 863 долари США.
Продавець навмисно в моїх інтересах занизив ціну квартири в Кадастровому центрі (тоді не треба було Акт експертизи) до суми в 93 000 лір - я сплатив податок в сумі 3% (тоді було пільгове оподаткування) в сумі 2 790 лір або 795 доларів США.
Всі витрати склали 47863+795=48 658 доларів США.
27 вересня 2022 року я отримав право продати свою квартиру БЕЗ ОПОДАТКУВАННЯ (термін володіння більше 5 років).
Зараз ринкова ціна близько 150 000 доларів США.
Останні цифри наведено для того, щоби ви оцінили, яку локшину на вуха вішала вам тічка любителів оженитися на дівчатах з Філіппін або на дівчатах "арійського походження".
Одночасно можна оцінити - ви ж всі бізнесмени! - на які гроші вас кинула
тічка людей, які заливали цей форум - і конкретно розділ інвестицій за кордоном - своїми хибними думками/домислами.
Мені шкода, що ви "повелись" на ту тічку. Не солідно...
150Куе, не так уже і легко заробити, а ще ж треба виїхати не зважаючи на М1860 обмеження та перевезти нажите непосильною працею.
Інша справа купити квартиру в умовній Березані або Козятині за 5куе, або цілий будинок за 10куе. Буде запасний аеродром, ще безплатний укроп з петрушкою на грядках сіяти/збирати.
Як там в Туреччині із купівленю будинків із землею? Іноземцям дозволено?
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flyman
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Додано: Пон 09 січ, 2023 11:52
flyman написав:150Куе, не так уже і легко заробити, а ще ж треба виїхати не зважаючи на М1860 обмеження та перевезти нажите непосильною працею.
Інша справа купити квартиру в умовній Березані або Козятині за 5куе, або цілий будинок за 10куе. Буде запасний аеродром, ще безплатний укроп з петрушкою на грядках сіяти/збирати.
Як там в Туреччині із купівленю будинків із землею? Іноземцям дозволено?
Люблю такий влучний підбір аналогів.
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