akurt написав:

після старого неробства та дурості

всі платежі виключно за державними розцінками

ВАЖЛИВО: ВНП в Туреччині за фактом володіння нерухомістю з 2022 року можна отримати тільки, якщо ціна в Акті експертизи перевищує 75 000 доларів на день купівлі.

[приказка](або витрати-2023 на купівлю квартири в Туреччині)Скільки б мрійники не розказували вам про Тайланд, В’єтнам, Камобджу, або Монголію, де вони б почали б "нове життя" -- правда є правдою: Туреччина була і є країною, де українцю не тільки легко отримати ВНП, але і легко купити для себе "запасний аеродром".На відміну від інших країн, НЕ треба наймати ніяких посередників, адвокатів, юристів, нотаріусів і в половині випадків (я так думаю) можна "обійти на повороті" жадібних рієлторів.В 2023 році Туреччина - дивлячись на ажіотаж - змінила ставки необхідних платежів для оформлення/завершення процесу купівлі.Для довідки: для купівлі квартир не треба укладати ніяких Договорів купівлі/продажу - вся процедура відбувається в Державному кадастровому центрі, який сам оформлює Договір купівлі-продажу і ви його бачите один раз в житті на протязі 10-15 хвилин.З 01 січня 2023 року збільшені ціни за послуги нотаріусів за посвідяення документів (на відміну від України вони всі - "державні" і).Витрати в 2023 році:- переклад українського закордонного паспорта, завірений нотаріально: 200+290 (нотаріус) лір або- Виготовлення Акту експертизи квартири - було 2 900 лір стало 5 900 лір абоПримітка: вкрай важливий для Покупця документ:а) там буде точно зазначено, що саме купує Покупець, яке воно та де воно, чи введено будинок в експлуатацію та чи є відхилення від проєкту.б) буде зазначена Експертна оцінка ціни квартири. Саме з цієї ціни в Кадастровому центрі буде нараховано податок на купівлю нерухомості в сумі 4%.Тому ПЕРЕД тим, яку купити квартиру, треба обов’язково разом з Продавцем замовити такий Акт експертизи та ретельно його вивчити.- послуги Державного кадастрового центра - було 1800 лір (близько 100 доларів) - стало 2800 лір (близько 150$).- послуги сертифікованого перекладача, який повинен бути присутнім при підписанні Угоди - не менше 20 доларів (деякі перекладачі вимагають і 40).Разом всі витрати: 26+316+150+20=Податок на купівлю нерухомості складає 4% від ціни в Акті експертизи квартири.В більшості випадків ця сума буде на 25% нижче за ринкову ціну купівлі.Станом на січень 2023 року склалися такі ціни:- квартира 1+1 вторинний ринок 2 500 000 лір - податок близько 80 000 лір або близько 4 000$;- квартира 1+1 нова 3 500 000 лір - податок близько 120 000 лір або близько 6000$;- квартира 2+1 вторинний ринок 4 500 000 лір - податок 160 000 лір або або близько 8 000$;- квартири 2+1 нові - діапазон цін 4 500 000 - 8 000 000 лір або податок близько 12 000$.Я свою квартиру купував в вересні 2017 року за 168 000 лір, курс долара був 3,51 ліри за 1 долар.Реальна ціна квартири 1+1 склала 168 000/3,51=47 863 долари США.Продавець навмисно в моїх інтересах занизив ціну квартири в Кадастровому центрі (тоді не треба було Акт експертизи) до суми в 93 000 лір - я сплатив податок в сумі 3% (тоді було пільгове оподаткування) в сумі 2 790 лір або 795 доларів США.Всі витрати склали 47863+795=27 вересня 2022 року я отримав право продати свою квартиру БЕЗ ОПОДАТКУВАННЯ (термін володіння більше 5 років).Зараз ринкова ціна близько 150 000 доларів США.Останні цифри наведено для того, щоби ви оцінили, яку локшину на вуха вішала вам тічка любителів оженитися на дівчатах з Філіппін або на дівчатах "арійського походження".Одночасно можна оцінити - ви ж всі бізнесмени! -тічка людей, які заливали цей форум - і конкретно розділ інвестицій за кордоном - своїми хибними думками/домислами.Мені шкода, що ви "повелись" на ту тічку.