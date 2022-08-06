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flyman написав:кавалірка сама себе від стану "після забудовників" до стану "заходь і живи" не зробить
как бы варианты в Козятине за эту цену тоже. вопрос какой объект вам сможет вернуть вложенные, а в каком ремонт пойдет в подарок следующему хозяину. Лучше об этом подумать сразу.
flyman написав:(вопщім там, де цінують білих мужчин за людей)
а в Козятине вас точно заценят?
інша справа нерухомість в Туреччині, не закопав і не 5куе.. в Козятин хоч електричка ходить з Києва, а як добиратися до запасного аеродрому в Туреччину?
з.і. по оголошенню: продам 1-ну квартиру в м. Козятин-2(Залізничне). Індивідуальне опалення, двуконтурний котел, боллєр, броньовані двері. Потребує ремонту. Поруч ліс,магазин, школа,дитячий садок, зупинки на автобус та електричку.До Козятина 20хв. інд. опалення це плюс (поруч ліс, можна і патиками/шишками з лісу)... нада брать.
flyman написав:в Козятин хоч електричка ходить з Києва, а як добиратися до запасного аеродрому в Туреччину
без ВНЖ недвижимость заграницей это безумие. До первого закрытия границ. Или сдавать там через агенства, которое занимается всем, включая мелкие ремонты. Но тогда доходность заграничной аренды в разы ниже украинской. У меня до войны доходность коммерции была 12%. Если коммерция после войны сохранит свою стоимость в долларах, текущая доходность 8% реально крутой результат. Круче только конверт.депозиты.
Имхо после войны вырастут комуналка и налоги на недвижимость. Оптимизация это оставить только высокодоходные активы, остальные продать. В Козятине выгоднее аренда. Подозреваю что продать там дом/квартиру невозможно. Отсюда и цены смехотворные.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 09 січ, 2023 13:09, всього редагувалось 7 разів.
vitaliian написав:без ВНЖ недвижимость заграницей это безумие. До первого закрытия границ.
Це мудрі слова від мудрої людини. Здається, без ВНП можна жити зараз тільки в Грузії: термін перебування 365 днів в кожні 365 днів. В пристойних країнах відразу виникає проблема ВНП для іноземця. Тому я вже давно писав, що перед тим, як вкластися, вивчив законодавство тих країн, де планував інвестувати: Польщя (дивився на Люблін, Краків, Катовиці, Бєльсько-Бьяла, Вісла), Словаччина, Латвія, Грузія, Франція (свати живуть), Туреччина, Єгипет. Прийшлов до висновку, що найменше проблем саме Туреччина. Все підтвердилося роками досвіду і станом на сьогодні просто "зелене світло" для українців і навіть без ВНП: - безкінечне перебування в країні без ВНП - ніяких обмежень в термінах; - кожні три місяці автоматично продовжують термін перебування авто без розмитнення і без ВНП.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 січ, 2023 13:06, всього редагувалось 1 раз.