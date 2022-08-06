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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 648649650651>
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 12:34

  BIGor написав:
  flyman написав:150Куе, не так уже і легко заробити

Ти ж писав що 200куе легко за два роки заробляється.

по перше, що не 200куе, а 100куе
і не легко, а треба спочатку вирости від трейні до сінйора в ІТ,
якщо дуже хочеться запасний аеродром, то з такими статками ліпше в ЄС а не в Туреччині
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 12:36

  vitaliian написав:
  flyman написав:Інша справа купити квартиру в умовній Березані або Козятині за 5куе
не в Козятине а в пригороде Козятина. А как насчёт ликвидности? Вот надоел вам запасной аэродром а ни сдать ни продать его нельзя. Считай что закопали 5куе
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... sx1QS.html
Туда ещё в ремонт надо вложить столько же.
  flyman написав:цілий будинок за 10куе
дом выглядит чуть чуть привлекательнее
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... PPQLO.html
но тоже под серьезный ремонт
  flyman написав:кавалірка сама себе від стану "після забудовників" до стану "заходь і живи" не зробить
как бы варианты в Козятине за эту цену тоже. вопрос какой объект вам сможет вернуть вложенные, а в каком ремонт пойдет в подарок следующему хозяину. Лучше об этом подумать сразу.
  flyman написав:(вопщім там, де цінують білих мужчин за людей)
а в Козятине вас точно заценят?

інша справа нерухомість в Туреччині, не закопав і не 5куе..
в Козятин хоч електричка ходить з Києва,
а як добиратися до запасного аеродрому в Туреччину?

з.і.
по оголошенню:
продам 1-ну квартиру в м. Козятин-2(Залізничне). Індивідуальне опалення, двуконтурний котел, боллєр, броньовані двері. Потребує ремонту. Поруч ліс,магазин, школа,дитячий садок, зупинки на автобус та електричку.До Козятина 20хв.
інд. опалення це плюс (поруч ліс, можна і патиками/шишками з лісу)... нада брать.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 12:56

  flyman написав:в Козятин хоч електричка ходить з Києва,
а як добиратися до запасного аеродрому в Туреччину
без ВНЖ недвижимость заграницей это безумие. До первого закрытия границ. Или сдавать там через агенства, которое занимается всем, включая мелкие ремонты. Но тогда доходность заграничной аренды в разы ниже украинской. У меня до войны доходность коммерции была 12%. Если коммерция после войны сохранит свою стоимость в долларах, текущая доходность 8% реально крутой результат. Круче только конверт.депозиты.

Имхо после войны вырастут комуналка и налоги на недвижимость. Оптимизация это оставить только высокодоходные активы, остальные продать. В Козятине выгоднее аренда. Подозреваю что продать там дом/квартиру невозможно. Отсюда и цены смехотворные.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 09 січ, 2023 13:09, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 12:56

  BIGor написав:
  flyman написав:150Куе, не так уже і легко заробити

Ти ж писав що 200куе легко за два роки заробляється.

Хоч би цей красень та 2 000 заробив.
Гривень.
Добре лежать на печі, як єсть у хаті калачі.
Немає ні калачів, ні хати...
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:00

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:150Куе, не так уже і легко заробити

Ти ж писав що 200куе легко за два роки заробляється.

по перше, що не 200куе, а 100куе
і не легко, а треба спочатку вирости від трейні до сінйора в ІТ,
якщо дуже хочеться запасний аеродром, то з такими статками ліпше в ЄС а не в Туреччині

З такими, це з якими? 100-200куо?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:03

  vitaliian написав:без ВНЖ недвижимость заграницей это безумие. До первого закрытия границ.

Це мудрі слова від мудрої людини.
Здається, без ВНП можна жити зараз тільки в Грузії: термін перебування 365 днів в кожні 365 днів.
В пристойних країнах відразу виникає проблема ВНП для іноземця.
Тому я вже давно писав, що перед тим, як вкластися, вивчив законодавство тих країн, де планував інвестувати: Польщя (дивився на Люблін, Краків, Катовиці, Бєльсько-Бьяла, Вісла), Словаччина, Латвія, Грузія, Франція (свати живуть), Туреччина, Єгипет.
Прийшлов до висновку, що найменше проблем саме Туреччина.
Все підтвердилося роками досвіду і станом на сьогодні просто "зелене світло" для українців і навіть без ВНП:
- безкінечне перебування в країні без ВНП - ніяких обмежень в термінах;
- кожні три місяці автоматично продовжують термін перебування авто без розмитнення і без ВНП.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 січ, 2023 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:04

  Faceless написав:
flyman написав:
  BIGor написав:Ти ж писав що 200куе легко за два роки заробляється.

по перше, що не 200куе, а 100куе
і не легко, а треба спочатку вирости від трейні до сінйора в ІТ,
якщо дуже хочеться запасний аеродром, то з такими статками ліпше в ЄС а не в Туреччині

З такими, це з якими? 100-200куо?

сотні уїв
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5526905#p5526905
три сотні, і Золота віза в Португалії
Востаннє редагувалось flyman в Пон 09 січ, 2023 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:05

  akurt написав:- безкінечне перебування в країні без ВНП - ніяких обмежень в термінах;
- кожні три місяці автоматично продовжують термін перебування авто без розмитнення і без ВНП
да, другой такой лояльной к украинцам страны пожалуй нет...
  flyman написав:)... нада брать
мне 2% риелторских за поиск объекта
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:09

Навіть якщо би флайман - хВахівець з нерухомості, кріпти, вдалого одруження та валюти - брав би за послуги 0,00000000002% комісійних, і то я би не погодився...
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:09

  vitaliian написав:
  flyman написав:)... нада брать
мне 2% риелторских за поиск объекта

мені 1% за експертний висновок
flyman
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