flyman написав:
сотні уїв
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5526905#p5526905
три сотні, і Золота віза в Португалії
Мені в Португалії загалом сподобалося, але треба вчити мову.
Щоб не викинути гроші на вітер, треба півмільйона.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 13:10
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Мені в Португалії загалом сподобалося, але треба вчити мову.
Щоб не викинути гроші на вітер, треба півмільйона.
Додано: Пон 09 січ, 2023 13:23
Португалія реально цікава країна - безперечно, Європа, ЄС...
Дуже маленька за нашими звичками: і син мій з невісткою, і племінник з жінкою проїжджали її всю на авто з півночі до півдня дуже швидко... Сильно були здивовані.
Недоліки дрібні:
- специфічний клімат із-за географічного розташування;
- не дуже сильне бажання здавати в оренду житло іноземцям.
- не дуже то все і дешево в євро...
Загалу раджу придивитися уважно до Аргентини - є такі "фішки", яких ніде немає:
- сама "європейська країна" з усіх країн Америки. Ні в яке порівняня з Мексикою, наприклад.
- ВНП можна отримати НЕ ЗА ТЕ, що ти десь працюєш, і маєш зарплатню, а за - увага - "ПАСИВНИЙ" дохід від здачі будь-чого в оренду. Хоч "жомової ями". Будь-де.
- громадянство можна отримати, якщо жінка народжує вам дитину на території Аргентини.
Додано: Пон 09 січ, 2023 13:25
akurt плюс весёлый добрый жизнерадостный народ.
Додано: Пон 09 січ, 2023 13:28
Є і мінус - дорогий переліт...
Але ж летять наші люди і в Австралію, і в Нову Зеландію...
Та он сьогодні ще одного хлопця з Анталії консультував про Канаду...
З Анталії дешевше 425 доларів квитків на найближчий час немає...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 січ, 2023 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 січ, 2023 13:29
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Тільки от туди море кацапів преться, як раз за цією схемою.
Взагалі, тут вони точно нацистів копіюють
Додано: Пон 09 січ, 2023 13:30
Вже пишуть, що росіяни заполонили Емірати та Кіпр...
Я в принципі не дивуюся: з 140 000 000 населення ну повинно ж бути хоч 1% розумних...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 січ, 2023 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 січ, 2023 13:32
Кипр у них давно как субъект федерации. У меня там друг много лет живёт. Приходится ему скрывать что он с Украины, чтобы не испортили лицо. Из плюсов русские эмигранты чаще всего аполитичные или не поддерживают режим пу. Поддерживают пуйло в основном нищеброды которым нечего терять, такие сидят в РФ и никуда не ездят. Те что при памяти боятся санкций и железного занавеса.
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