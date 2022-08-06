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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 649650651652>
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:10

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:по перше, що не 200куе, а 100куе
і не легко, а треба спочатку вирости від трейні до сінйора в ІТ,
якщо дуже хочеться запасний аеродром, то з такими статками ліпше в ЄС а не в Туреччині

З такими, це з якими? 100-200куо?

сотні уїв
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5526905#p5526905
три сотні, і Золота віза в Португалії


Мені в Португалії загалом сподобалося, але треба вчити мову.
Щоб не викинути гроші на вітер, треба півмільйона.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:23

Португалія реально цікава країна - безперечно, Європа, ЄС...
Дуже маленька за нашими звичками: і син мій з невісткою, і племінник з жінкою проїжджали її всю на авто з півночі до півдня дуже швидко... Сильно були здивовані.
Недоліки дрібні:
- специфічний клімат із-за географічного розташування;
- не дуже сильне бажання здавати в оренду житло іноземцям.
- не дуже то все і дешево в євро...

Загалу раджу придивитися уважно до Аргентини - є такі "фішки", яких ніде немає:
- сама "європейська країна" з усіх країн Америки. Ні в яке порівняня з Мексикою, наприклад.
- ВНП можна отримати НЕ ЗА ТЕ, що ти десь працюєш, і маєш зарплатню, а за - увага - "ПАСИВНИЙ" дохід від здачі будь-чого в оренду. Хоч "жомової ями". Будь-де.
- громадянство можна отримати, якщо жінка народжує вам дитину на території Аргентини.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:25

akurt плюс весёлый добрый жизнерадостный народ.
Белой жемчужиной Аргентинской Антарктиды является ледник Перито Морено, с которого начинается большинство туров. Край Земли — граница скалистой местности и огромных айсбергов. Ледник Перито Морено возвышается более чем на 70 метров над холодным озером Архентино. Не только своей красотой, но и величием он привлекает туристов. Многие называют его живым организмом – с его вершин постоянно откалываются громадные глыбы льда и с шумом падают в воду озера, создавая постоянное эхо на холодных просторах.
https://royal-safari.com/argentina/blog ... antarctic/
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:28

Є і мінус - дорогий переліт...
Але ж летять наші люди і в Австралію, і в Нову Зеландію...
Та он сьогодні ще одного хлопця з Анталії консультував про Канаду...
З Анталії дешевше 425 доларів квитків на найближчий час немає...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 січ, 2023 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:Загалу раджу придивитися уважно до Аргентини - є такі "фішки", яких ніде немає:
- сама "європейська країна" з усіх країн Америки. Ні в яке порівняня з Мексикою, наприклад.
- ВНП можна отримати НЕ ЗА ТЕ, що ти десь працюєш, і маєш зарплатню, а за - увага - "ПАСИВНИЙ" дохід від здачі будь-чого в оренду. Хоч "жомової ями". Будь-де.
- громадянство можна отримати, якщо жінка народжує вам дитину на території Аргентини.

Тільки от туди море кацапів преться, як раз за цією схемою.
Взагалі, тут вони точно нацистів копіюють
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:30

Вже пишуть, що росіяни заполонили Емірати та Кіпр...
Я в принципі не дивуюся: з 140 000 000 населення ну повинно ж бути хоч 1% розумних...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 січ, 2023 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:32

  akurt написав:Вже пишуть, що росіяни заполонили Емірати та Кіпр...

Кипр у них давно как субъект федерации. У меня там друг много лет живёт. Приходится ему скрывать что он с Украины, чтобы не испортили лицо (говорит прецедентов не было, но один идиот всегда найдется).

Из плюсов русские эмигранты чаще всего аполитичные или не поддерживают режим пу. Поддерживают пуйло в основном нищеброды которым нечего терять, такие сидят в РФ и никуда не ездят. Те что при памяти боятся санкций и железного занавеса.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 09 січ, 2023 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:35

Ну вот в Турции обратное: россияне скрывают, что они россияне.
На бытовом уровне турки их ОЧЕНЬ не любят. Но терпят.
Прикольно смотреть, как они маскируются, навешивая на авто "декоративные номера" - они все черного цвета, а буквы и цифры белого. Соответствуют оригинальному номеру.

А ось скажеш, що ти українець - завжди і в усьому "зелене світло".
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:40

  akurt написав:Вже пишуть, що росіяни заполонили Емірати та Кіпр...
Я в принципі не дивуюся: з 140 000 000 населення ну повинно ж бути хоч 1% розумних...

Я не знаю на счёт разумности, но когда есть что терять, невольно задумываешься, а не отберут к тебя это всё новые сталинисты. Был у меня приятель на РФ, после 2014 перестали с ним общаться, недавно сам мне написал, бла-бла-бла типа хочет уехать не знает куда. Спрашивал за Польшу, у него остался украинский паспорт, без свежих фото. Уже продал там бизнес и машину, квартира в процессе. Из других вариантов Турция/Кипр.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:50

Ну по теории вероятности не все из 140 000 000 конченные идиоты, хотя 99% - безусловно.
Мой двоюродный брат и племянник живут в Хабаровске (занесло давно) и я с ними уже год не общаюсь ибо крыша реально поехала однозначно.
Это при том, что пол-жизни брат батрачил на китайцев, которые заполонили ту часть россии, два сына наркоманами стали, а младшего от наркоты спасла только жизнь, связанная с расстрелами россиян же - в Чечне.
Так вот брат-украинец ненавидит Украину больше, чем Китай, который превратил жизнь его семьи в ад.
Вот этот младший племянник моей фамилии сейчас получает надбавку то-ли в 5%, то-ли в 10% за массовые убийства в Чечне, чем очень гордится.
Это уже на генном уровне. Вставлены датчики в мозг.

Я из интереса общался с несколькими "АНТИчмобиками" - вот сбежали все же адекватные:
- один работал после универа юристом; ему 27...
- трое (25, 26, 27 лет) работали как то хитро типа Ай-тишниками, но нелегально. В разговоре были адекватными.
Меня одно утешало, что они не в окопах против наших сейчас.
Последних троих думаю Турция выдворит: у них нет никакого подтверждения доходов...
И вообще турки взялись за россиян конкретно.
7 января Анталию посетил президнет страны - всех приглашали на встречу на стадион.
Пребывание было довольно незаметным: никто Анталию не перекрывал, я вообще на заметил пребывание.
Так вот уже в CNN появилось такое:
Речник президента Ібрагім Калін розповів CNN International про хід війни в Україні та перебіг війни: "Це свідчить про те, що зараз війна має тенденцію зайти в глухий кут, і, як ми бачили, жодна зі сторін не в змозі здобути вирішальну перемогу на полі бою. Але ми продовжимо працювати над припиненням вогню на полі бою, особливо навколо Запорізької АЕС. Атомна електростанція є найбільшою загрозою безпеці для кожного. Ми хочемо зробити так, щоб у Запорізькій області не було конфліктів і аварій."

Туреччині ця війна поперек горла:
- раніше приблизно 1 000 000 туристів давала Україна;
- у Чорному морі знайшли поклади газу – з березня 2023 прийом газу на континентальній частині розпочинатиметься і родовища майже на кордоні з Україною (Кримом).
- у Чорному морі з місяць тому знайшли ще одне родовища газу і зрозуміло, що зацікавлені у припиненні війни, яку розв'язала росія. Крім того, Туречична змушена починати нову гонку озброєнь. Президент Реджеп Таїп Ердоган 09 січня сказав:
«На додаток до наших штурмових гаубиць і танків Altay, виробництво та експорт бронетранспортерів Altuğ 8×8 на нашому заводі в Аріфіє, модернізація танків Leopard 2A4, які є на озброєнні наших Збройних сил Туреччини, триває проект, інтеграція та виробництво різних двигунів і трансмісій від 400 до 1500 к.с.»
Жодна фірма/виробник світу не змогла запропонувати Туреччині якісні перспективні двигуни до нового танка, то турки вирішили виробляти двигуни самостійно...
https://en.wikipedia.org/wiki/Altay_(main_battle_tank)

Рекомендую подивитися... Нашим хлопцям би на фронті сподобалося... Може і дадуть...
https://www.youtube.com/watch?v=Q_vQoteVNBg
akurt
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