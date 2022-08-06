Додано: Пон 09 січ, 2023 13:50

чем очень гордится.

Меня одно утешало, что они не в окопах против наших сейчас.

Ну по теории вероятности не все из 140 000 000 конченные идиоты, хотя 99% - безусловно.Мой двоюродный брат и племянник живут в Хабаровске (занесло давно) и я с ними уже год не общаюсь ибоЭто при том, что пол-жизни брат батрачил на китайцев, которые заполонили ту часть россии, два сына наркоманами стали, а младшего от наркоты спасла только жизнь, связанная с расстрелами россиян же - в Чечне.Так вот брат-украинец ненавидит Украину больше, чем Китай, который превратил жизнь его семьи в ад.Вот этот младший племянник моей фамилии сейчас получает надбавку то-ли в 5%, то-ли в 10% за массовые убийства в Чечне,Это уже на генном уровне. Вставлены датчики в мозг.Я из интереса общался с несколькими "АНТИчмобиками" - вот сбежали все же адекватные:- один работал после универа юристом; ему 27...- трое (25, 26, 27 лет) работали как то хитро типа Ай-тишниками, но нелегально. В разговоре были адекватными.Последних троих думаю Турция выдворит: у них нет никакого подтверждения доходов...И вообще турки взялись за россиян конкретно.7 января Анталию посетил президнет страны - всех приглашали на встречу на стадион.Пребывание было довольно незаметным: никто Анталию не перекрывал, я вообще на заметил пребывание.Так вот уже в CNN появилось такое:Речник президента Ібрагім Калін розповів CNN International про хід війни в Україні та перебіг війни: "Це свідчить про те, що зараз війна має тенденцію зайти в глухий кут, і, як ми бачили, жодна зі сторін не в змозі здобути вирішальну перемогу на полі бою. Але ми продовжимо працювати над припиненням вогню на полі бою, особливо навколо Запорізької АЕС. Атомна електростанція є найбільшою загрозою безпеці для кожного. Ми хочемо зробити так, щоб у Запорізькій області не було конфліктів і аварій."Туреччині ця війна поперек горла:- раніше приблизно 1 000 000 туристів давала Україна;- у Чорному морі знайшли поклади газу – з березня 2023 прийом газу на континентальній частині розпочинатиметься і родовища майже на кордоні з Україною (Кримом).- у Чорному морі з місяць тому знайшли ще одне родовища газу і зрозуміло, що зацікавлені у припиненні війни, яку розв'язала росія. Крім того, Туречична змушена починати нову гонку озброєнь. Президент Реджеп Таїп Ердоган 09 січня сказав:«На додаток до наших штурмових гаубиць і танків Altay, виробництво та експорт бронетранспортерів Altuğ 8×8 на нашому заводі в Аріфіє, модернізація танків Leopard 2A4, які є на озброєнні наших Збройних сил Туреччини, триває проект, інтеграція та виробництво різних двигунів і трансмісій від 400 до 1500 к.с.»Жодна фірма/виробник світу не змогла запропонувати Туреччині якісні перспективні двигуни до нового танка, то турки вирішили виробляти двигуни самостійно...Рекомендую подивитися... Нашим хлопцям би на фронті сподобалося... Може і дадуть...