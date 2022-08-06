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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 649650651652
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 14:36

  akurt написав:Ну по теории вероятности не все из 140 000 000 конченные идиоты, хотя 99% - безусловно.
Мой двоюродный брат и племянник живут в Хабаровске (занесло давно) и я с ними уже год не общаюсь ибо крыша реально поехала однозначно.
Это при том, что пол-жизни брат батрачил на китайцев, которые заполонили ту часть россии, два сына наркоманами стали, а младшего от наркоты спасла только жизнь, связанная с расстрелами россиян же - в Чечне.
Так вот брат-украинец ненавидит Украину больше, чем Китай, который превратил жизнь его семьи в ад.
Вот этот младший племянник моей фамилии сейчас получает надбавку то-ли в 5%, то-ли в 10% за массовые убийства в Чечне, чем очень гордится.
Это уже на генном уровне. Вставлены датчики в мозг.

Я из интереса общался с несколькими "АНТИчмобиками" - вот сбежали все же адекватные:
- один работал после универа юристом; ему 27...
- трое (25, 26, 27 лет) работали как то хитро типа Ай-тишниками, но нелегально. В разговоре были адекватными.
Меня одно утешало, что они не в окопах против наших сейчас.
Последних троих думаю Турция выдворит: у них нет никакого подтверждения доходов...

Вєсті с полєй.
Пхукєт - все зайнято москалями, тому їдуть в Бангкок.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 16:21

  flyman написав:Вєсті с полєй.
Пхукєт - все зайнято москалями, тому їдуть в Бангкок.

Ото ж... а то дехто тут "гнав" на Туреччину...
Туреччина закрила двері щильно для "рузькіх"...
А ті що прибули, повинні в 10-ти денний термін виїхати після отримання відмови в наданні ВНП...
І тут Туреччина отримає трохи грошей: витрати на Поліси медичного страхування, мито за оформлення ВНП, плата за картки ВНП, які не отримають, штрафи за перевищення термінів перебування авто в Туреччині... А ще лендлордам залишаться депозити та платежі за квартал або два... а інколи і за цілий рік... (там, де квартири дорогі в оренду - вимагали оплату наперед за рік).
Не в накладі залишаться і рієлтори: ті самі квартири - вони ж будуть звільнені - знову достроково виставлять в оренду...
Кругообіг грошей в природі...

P.S. Через тиждень Інститут статистики Туреччини оприлюднить дані купівлі квартир іноземцями за грудень і за весь 2022 рік...
От буде цікаво...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 16:49

  vitaliian написав:Спрашивал за Польшу, у него остался украинский паспорт, без свежих фото. Уже продал там бизнес и машину, квартира в процессе. Из других вариантов Турция/Кипр.

Я тут еще про такой прикол уже слышал: дама, "приятная во всех отношениях" наконец поняла, что Крым "приплыл" не в ту гавань, и продала квартиру в Ялте - как она сказала "очень хорошую в районе автовокзала Ялты".
Продала удачно, бабло привезла в Турцию и тут случился "облом" - как она сказала, "за эти деньги не может купить даже комнату"...
Вона оно как...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 17:06

https://taxfree.livejournal.com/3801754.html
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:07

  akurt написав:
  flyman написав:Вєсті с полєй.
Пхукєт - все зайнято москалями, тому їдуть в Бангкок.

Ото ж... а то дехто тут "гнав" на Туреччину...
Туреччина закрила двері щильно для "рузькіх"...
А ті що прибули, повинні в 10-ти денний термін виїхати після отримання відмови в наданні ВНП...
І тут Туреччина отримає трохи грошей: витрати на Поліси медичного страхування, мито за оформлення ВНП, плата за картки ВНП, які не отримають, штрафи за перевищення термінів перебування авто в Туреччині... А ще лендлордам залишаться депозити та платежі за квартал або два... а інколи і за цілий рік... (там, де квартири дорогі в оренду - вимагали оплату наперед за рік).
Не в накладі залишаться і рієлтори: ті самі квартири - вони ж будуть звільнені - знову достроково виставлять в оренду...
Кругообіг грошей в природі...

P.S. Через тиждень Інститут статистики Туреччини оприлюднить дані купівлі квартир іноземцями за грудень і за весь 2022 рік...
От буде цікаво...

Нічого вона не закрила, а зробила вигляд тільки. Не треба розказувати байки про доброго Реджепа
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:10

  Bolt написав:https://taxfree.livejournal.com/3801754.html

нагадайте, інфляція за 2022 в Туреччині 90%+- чи більше 100%?
flyman
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  #<1 ... 649650651652
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