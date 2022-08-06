Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Ну по теории вероятности не все из 140 000 000 конченные идиоты, хотя 99% - безусловно. Мой двоюродный брат и племянник живут в Хабаровске (занесло давно) и я с ними уже год не общаюсь ибо крыша реально поехала однозначно. Это при том, что пол-жизни брат батрачил на китайцев, которые заполонили ту часть россии, два сына наркоманами стали, а младшего от наркоты спасла только жизнь, связанная с расстрелами россиян же - в Чечне. Так вот брат-украинец ненавидит Украину больше, чем Китай, который превратил жизнь его семьи в ад. Вот этот младший племянник моей фамилии сейчас получает надбавку то-ли в 5%, то-ли в 10% за массовые убийства в Чечне, чем очень гордится. Это уже на генном уровне. Вставлены датчики в мозг.
Я из интереса общался с несколькими "АНТИчмобиками" - вот сбежали все же адекватные: - один работал после универа юристом; ему 27... - трое (25, 26, 27 лет) работали как то хитро типа Ай-тишниками, но нелегально. В разговоре были адекватными. Меня одно утешало, что они не в окопах против наших сейчас. Последних троих думаю Турция выдворит: у них нет никакого подтверждения доходов...
Вєсті с полєй. Пхукєт - все зайнято москалями, тому їдуть в Бангкок.
flyman написав:Вєсті с полєй. Пхукєт - все зайнято москалями, тому їдуть в Бангкок.
Ото ж... а то дехто тут "гнав" на Туреччину... Туреччина закрила двері щильно для "рузькіх"... А ті що прибули, повинні в 10-ти денний термін виїхати після отримання відмови в наданні ВНП... І тут Туреччина отримає трохи грошей: витрати на Поліси медичного страхування, мито за оформлення ВНП, плата за картки ВНП, які не отримають, штрафи за перевищення термінів перебування авто в Туреччині... А ще лендлордам залишаться депозити та платежі за квартал або два... а інколи і за цілий рік... (там, де квартири дорогі в оренду - вимагали оплату наперед за рік). Не в накладі залишаться і рієлтори: ті самі квартири - вони ж будуть звільнені - знову достроково виставлять в оренду... Кругообіг грошей в природі...
P.S. Через тиждень Інститут статистики Туреччини оприлюднить дані купівлі квартир іноземцями за грудень і за весь 2022 рік... От буде цікаво...
vitaliian написав:Спрашивал за Польшу, у него остался украинский паспорт, без свежих фото. Уже продал там бизнес и машину, квартира в процессе. Из других вариантов Турция/Кипр.
Я тут еще про такой прикол уже слышал: дама, "приятная во всех отношениях" наконец поняла, что Крым "приплыл" не в ту гавань, и продала квартиру в Ялте - как она сказала "очень хорошую в районе автовокзала Ялты". Продала удачно, бабло привезла в Турцию и тут случился "облом" - как она сказала, "за эти деньги не может купить даже комнату"... Вона оно как...
flyman написав:Вєсті с полєй. Пхукєт - все зайнято москалями, тому їдуть в Бангкок.
Ото ж... а то дехто тут "гнав" на Туреччину... Туреччина закрила двері щильно для "рузькіх"... А ті що прибули, повинні в 10-ти денний термін виїхати після отримання відмови в наданні ВНП... І тут Туреччина отримає трохи грошей: витрати на Поліси медичного страхування, мито за оформлення ВНП, плата за картки ВНП, які не отримають, штрафи за перевищення термінів перебування авто в Туреччині... А ще лендлордам залишаться депозити та платежі за квартал або два... а інколи і за цілий рік... (там, де квартири дорогі в оренду - вимагали оплату наперед за рік). Не в накладі залишаться і рієлтори: ті самі квартири - вони ж будуть звільнені - знову достроково виставлять в оренду... Кругообіг грошей в природі...
P.S. Через тиждень Інститут статистики Туреччини оприлюднить дані купівлі квартир іноземцями за грудень і за весь 2022 рік... От буде цікаво...
Нічого вона не закрила, а зробила вигляд тільки. Не треба розказувати байки про доброго Реджепа
Большинство чехов не устраивает аренда жилья, они предпочитают жить в собственном доме или квартире Сегодня в собственных квартирах проживает почти 72% населения Чехии, что на 10% больше, чем в среднем по странам Евросоюза. В то же время Венгрия имеет самую высокую долю собственного жилья в Европе — более 80%, за ней следуют Болгария, Румыния, Словения, Греция, Испания и Италия, где более 70% населения проживает в собственном жилье. Напротив, в Швейцарии, где только 37% населения владеют жильем, и в Германии, где 41% населения живет в своем доме, самая низкая доля собственного жилья в европейских странах. Более половины населения владеет жилой недвижимостью в Англии, Финляндии, Франции, Уэльсе или Израиле.
«Высокая доля частного жилья в Чехии неудивительна, так как отражает ситуацию предыдущего десятилетия, когда дешевая ипотека и растущая покупательная способность позволяли легко покупать дома и квартиры. Стоимость владения жильем уже давно дешевле, чем стоимость аренды. В этом году картина существенно изменилась, так как цены на недвижимость в нашей стране достигли рекордных отметок. Кроме того, ситуацию усугубляла высокая инфляция, которая вызвала рост процентных ставок по ипотечным кредитам, что в сочетании с ограничениями на предоставление жилищных кредитов со стороны ЧНБ вынуждало некоторых заинтересованных лиц арендовать квартиры вместо покупки», — поясняет Ян Хрубы, генеральный директор RE/MAX CR. Он добавляет: «Результаты европейского опроса показывают, что самая низкая доля владения приходится на такие страны, как Швейцария или Германия, где цены на недвижимость уже давно высокие и где аренда является традиционной практикой с устоявшимися правилами. Мы верим, что в ближайшие годы мы увидим значительный рост числа людей, проживающих в арендованном жилье в Чехии».
Собственное жилье в Европе
Несмотря на рост стоимости жизни и предсказания более трудных времен в Европе, исследование RE/MAX показывает рост интереса к покупке недвижимости. По сравнению с предыдущим годом он увеличился более чем на треть. Опрос зафиксировал наиболее заметный рост интереса к покупке недвижимости в Португалии (+40%), Финляндии (+36%), Болгарии (+35%) и Румынии (+30%). С другой стороны, в таких странах, как Польша, Австрия, Германия или Чехия, намерение приобрести недвижимость осталось на том же уровне или даже стало менее интенсивным.
Стоит отметить, что переезд за границу по-прежнему привлекателен для многих европейцев: четверть респондентов активно рассматривают возможность покупки недвижимости за рубежом. Однако различия существенны: в Чехии 78% респондентов не выбрали бы переезд в другую страну, тогда как на Мальте 55% стремятся переехать за границу.
akurt написав:Вже пишуть, що росіяни заполонили Емірати та Кіпр... Я в принципі не дивуюся: з 140 000 000 населення ну повинно ж бути хоч 1% розумних...
Один из основателей "Учителя для России" Федор Шеберстов переехал в Узбекистан. Он уже запустил проекты "Учитель для..." в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.
Возможностей в новой стране много: "Прекрасная жизнь здесь. Страна развивается семимильными шагами. Вот все, что запрещали в России последние полгода, здесь многое из этого за последние полгода разрешили, - рассказывает Федор. - Российские учителя в почете, и части [переехавших] здесь легко найти работу. Жизнь все-таки существенно дешевле, чем до сих пор еще в Москве и в Европе. Здесь великолепное учительское сообщество. Просто ходишь по улицам, встречаешь знакомых учителей".
Даниил из Тюменской области устроился в частную школу в Алматы. Ученики любознательные и открытые даже к малознакомым людям, заметил он.
Андрей, учитель из Брянска, перебрался в Бишкек. Он тоже попал в частную школу, причем работу нашел вообще случайно: в маршрутке услышал разговор двух педагогов. "Деликатно вмешался в разговор. Поинтересовался, а нет ли в их школах вакансий? И они мне порекомендовали одну из частных школ, в которой работает их коллега. Как раз они переезжали в новое здание и расширялись. Я откликнулся на вакансию, пришел на собеседование и, в общем-то, меня приняли".
З 9-00 до 11-00 працював в Директораті митниці - наслухався новин про те, як Туреччина притискає росіянців. Вони реально у паніці: - документи в Міграційній службі про наявність коштів, як вивезли з Росії для розгляду не приймають. - за відкриття рахунків в банках Туреччини іх же співвітчизники беруть по 400-500$. Але папірці з банку не мають сенсу. - прийняті Міграційною службою документи не числяться в базі даних, тобто невідомо взагалі Заявку прийняли чи ні. - Митниця Туреччини «потирає долоні»: згідно з діючим законодавство авто росіянина може перебувати 90 днів: по закінченню 90 днів треба або показати отриману картку ВНП, або залишити авто на штрафмайданчику митниці «на зберігання» (штрафмайданчик вже майже заповнено), або вивезти авто. - росіяни називають суми штрафів, які вони сплачують митниці за порушення терміну перебування авто від 14000 до 49000 лір (близько 2600$). - чухають потилицю та розмірковують над тим, чи варто вже купувати квартиру - бо альтернативою є тільки подальша втеча в Грузію. Як я зрозумів із підслуханих розмов, в Грузії щось не дуже і медом намазано. - в орендованих квартирах (якщо вона не обладнананна повністю) сплять на підлозі, бо бояться купувати меблі та побутову техніку. - вже чули про ліміт купівлі нерухомості одним об‘єктом на суму не менше 400 000$.
Я одному - років 35, має сина 6-ти років - сказав, що в наші часи бути росіянином не корисно та погано. Погодився…
P.S. Для українців проблем немає ні з отриманням ВНП, ні з термінами перебування авто без розмитнення.