akurt написав:

чем очень гордится.

Меня одно утешало, что они не в окопах против наших сейчас.

Ну по теории вероятности не все из 140 000 000 конченные идиоты, хотя 99% - безусловно.Мой двоюродный брат и племянник живут в Хабаровске (занесло давно) и я с ними уже год не общаюсь ибоЭто при том, что пол-жизни брат батрачил на китайцев, которые заполонили ту часть россии, два сына наркоманами стали, а младшего от наркоты спасла только жизнь, связанная с расстрелами россиян же - в Чечне.Так вот брат-украинец ненавидит Украину больше, чем Китай, который превратил жизнь его семьи в ад.Вот этот младший племянник моей фамилии сейчас получает надбавку то-ли в 5%, то-ли в 10% за массовые убийства в Чечне,Это уже на генном уровне. Вставлены датчики в мозг.Я из интереса общался с несколькими "АНТИчмобиками" - вот сбежали все же адекватные:- один работал после универа юристом; ему 27...- трое (25, 26, 27 лет) работали как то хитро типа Ай-тишниками, но нелегально. В разговоре были адекватными.Последних троих думаю Турция выдворит: у них нет никакого подтверждения доходов...