Додано: Вів 10 січ, 2023 10:40

Новини ринку нерухомості в Туреччині



З 9-00 до 11-00 працював в Директораті митниці - наслухався новин про те, як Туреччина притискає росіянців.

Вони реально у паніці:

- документи в Міграційній службі про наявність коштів, як вивезли з Росії для розгляду не приймають.

- за відкриття рахунків в банках Туреччини іх же співвітчизники беруть по 400-500$. Але папірці з банку не мають сенсу.

- прийняті Міграційною службою документи не числяться в базі даних, тобто невідомо взагалі Заявку прийняли чи ні.

- Митниця Туреччини «потирає долоні»: згідно з діючим законодавство авто росіянина може перебувати 90 днів: по закінченню 90 днів треба або показати отриману картку ВНП, або залишити авто на штрафмайданчику митниці «на зберігання» (штрафмайданчик вже майже заповнено), або вивезти авто.

- росіяни називають суми штрафів, які вони сплачують митниці за порушення терміну перебування авто від 14000 до 49000 лір (близько 2600$).

- чухають потилицю та розмірковують над тим, чи варто вже купувати квартиру - бо альтернативою є тільки подальша втеча в Грузію. Як я зрозумів із підслуханих розмов, в Грузії щось не дуже і медом намазано.

- в орендованих квартирах (якщо вона не обладнананна повністю) сплять на підлозі, бо бояться купувати меблі та побутову техніку.

- вже чули про ліміт купівлі нерухомості одним об‘єктом на суму не менше 400 000$.



Я одному - років 35, має сина 6-ти років - сказав, що в наші часи бути росіянином не корисно та погано.

Погодився…



P.S. Для українців проблем немає ні з отриманням ВНП, ні з термінами перебування авто без розмитнення.