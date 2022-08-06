Додано: Вів 10 січ, 2023 12:40

Такий точний пан Флайман, що дивуюся.

Приємно…

Може нарешті - років через 10 - почне все робити без життєвих помилок.



Ех, наколядовав би якось, щоби повернути 2-4 роки назад:

- замість того, щоби писати по 75 повідомлень на форумах за неповну добу - знайшов би роботу;

- замість того, щоби 95-ий раз цікавитися інфляцією в 195 країнах світу, де ніколи в житті не був і в найближчі 50 років не буде - думав би, чого ж було не продати «Шевченкову хату» в селі за 74 км від Києва та - як я радив !!! - купити за ті самі гроші квартиру 3+1 в Анталії;

- працював би віддалено на Албанію, яка ніби то погоджувалася взяти на роботу;

- в квартирі 3+1 недалеко від водоспаду Куршунлу в Анталії з 4-х кімнат дві точно здавав би в оренду, мав би живі гроші,

- нежитловий підвал в Бучі здав би під виробництво за допомогою поліетиленової бочки, трьох метрів шланга та фільтра з марлі справжньої мінеральної води «Аляска».

От життя би було…

Невдача…



Поки єдине, чому навчився: копіювати мої тексти.

Треба подумати; може якось той талант хтось з форумчан до чогось прилаштує.

Може й я щось придумаю, але пізніше; о 13-30 (за Києвом 12-30) закінчується перерва в Директораті митниці Туреччини, маю справи…