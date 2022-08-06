Такий точний пан Флайман, що дивуюся.
Приємно…
Може нарешті - років через 10 - почне все робити без життєвих помилок.
Ех, наколядовав би якось, щоби повернути 2-4 роки назад:
- замість того, щоби писати по 75 повідомлень на форумах за неповну добу - знайшов би роботу;
- замість того, щоби 95-ий раз цікавитися інфляцією в 195 країнах світу, де ніколи в житті не був і в найближчі 50 років не буде - думав би, чого ж було не продати «Шевченкову хату» в селі за 74 км від Києва та - як я радив !!! - купити за ті самі гроші квартиру 3+1 в Анталії;
- працював би віддалено на Албанію, яка ніби то погоджувалася взяти на роботу;
- в квартирі 3+1 недалеко від водоспаду Куршунлу в Анталії з 4-х кімнат дві точно здавав би в оренду, мав би живі гроші,
- нежитловий підвал в Бучі здав би під виробництво за допомогою поліетиленової бочки, трьох метрів шланга та фільтра з марлі справжньої мінеральної води «Аляска».
От життя би було…
Невдача…
Поки єдине, чому навчився: копіювати мої тексти.
Треба подумати; може якось той талант хтось з форумчан до чогось прилаштує.
Може й я щось придумаю, але пізніше; о 13-30 (за Києвом 12-30) закінчується перерва в Директораті митниці Туреччини, маю справи…