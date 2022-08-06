RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 650651652653
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:40

Такий точний пан Флайман, що дивуюся.
Приємно…
Може нарешті - років через 10 - почне все робити без життєвих помилок.

Ех, наколядовав би якось, щоби повернути 2-4 роки назад:
- замість того, щоби писати по 75 повідомлень на форумах за неповну добу - знайшов би роботу;
- замість того, щоби 95-ий раз цікавитися інфляцією в 195 країнах світу, де ніколи в житті не був і в найближчі 50 років не буде - думав би, чого ж було не продати «Шевченкову хату» в селі за 74 км від Києва та - як я радив !!! - купити за ті самі гроші квартиру 3+1 в Анталії;
- працював би віддалено на Албанію, яка ніби то погоджувалася взяти на роботу;
- в квартирі 3+1 недалеко від водоспаду Куршунлу в Анталії з 4-х кімнат дві точно здавав би в оренду, мав би живі гроші,
- нежитловий підвал в Бучі здав би під виробництво за допомогою поліетиленової бочки, трьох метрів шланга та фільтра з марлі справжньої мінеральної води «Аляска».
От життя би було…
Невдача…

Поки єдине, чому навчився: копіювати мої тексти.
Треба подумати; може якось той талант хтось з форумчан до чогось прилаштує.
Може й я щось придумаю, але пізніше; о 13-30 (за Києвом 12-30) закінчується перерва в Директораті митниці Туреччини, маю справи…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7237
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2859 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 650651652653
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 959, 960, 961
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9606 5741425
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 січ, 2023 05:01
Мизантрóп
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2342, 2343, 2344
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23439 15383596
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 січ, 2023 20:53
flyman
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 372922
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.