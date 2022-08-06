Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Судячи з черги росіян, яка зібралася після обіду в Директораті митниці в Анталії, в них не буде іншого виходу, як купувати квартири в Анталії: - назад їм дороги немає; ВНП за орендою квартири не надають... - авто, ввезені в Туреччину, не можна ні втопити в морі, ні кинути у прірву, ні спалити: в базі даних за ними рахується ввезений на митну територію Туреччини підакцизний нерозмитнений товар.
Будєм посмотреть… На каналі FREEDOM (супутниковий канал, який передає цілодобово новини з України майже на весь світ) сьогодні сказали, що вже намагаються втікати в Білорусь... Але ж там хіба схованка...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 січ, 2023 14:04, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Такий точний пан Флайман, що дивуюся. Приємно… Може нарешті - років через 10 - почне все робити без життєвих помилок.
Ех, наколядовав би якось, щоби повернути 2-4 роки назад: - замість того, щоби писати по 75 повідомлень на форумах за неповну добу - знайшов би роботу; - замість того, щоби 95-ий раз цікавитися інфляцією в 195 країнах світу, де ніколи в житті не був і в найближчі 50 років не буде - думав би, чого ж було не продати «Шевченкову хату» в селі за 74 км від Києва та - як я радив !!! - купити за ті самі гроші квартиру 3+1 в Анталії; - працював би віддалено на Албанію, яка ніби то погоджувалася взяти на роботу; - в квартирі 3+1 недалеко від водоспаду Куршунлу в Анталії з 4-х кімнат дві точно здавав би в оренду, мав би живі гроші, - нежитловий підвал в Бучі здав би під виробництво за допомогою поліетиленової бочки, трьох метрів шланга та фільтра з марлі справжньої мінеральної води «Аляска». От життя би було… Невдача…
Поки єдине, чому навчився: копіювати мої тексти. Треба подумати; може якось той талант хтось з форумчан до чогось прилаштує. Може й я щось придумаю, але пізніше; о 13-30 (за Києвом 12-30) закінчується перерва в Директораті митниці Туреччини, маю справи…
P.S. Добре, що в ці важкі часи нас так веселить такий цікавий за діями пан. Всім цікава, безкоштовна та корисна наука: як не треба робити.
не підкажете, може громадянин України купити в Туреччині хатинку із клаптиком землі під безплатні петрушку/укроп/помідорчики і садок вишневий коло хати?
Будь-який іноземець може купити в Туреччині приватну оселю з "клаптиком землі", або просто ділянку землі ("arsa"). Я саме про такі варіанти писав пару днів тому. Різниця є в тому тільки, що власник "клаптика землі" може ним володіти але не може отримати ВНП на цій підставі.
В мене давно немає ілюзій щодо ваших особистих здібностей в інвестиціях - слава Богу, що свого часу добре проінвестували власників Дельта-банку, ВАБ-банку та Платинум банку, але ось вам реальний приклад про "садок вишневий коло хати". Реально НАШІ люди класно все продумали і зробили.
1. В 43 км від Анталії на висоті в 1900 м над рівнем моря є невеличке поселення. Це на дачі, а краще сказати не самі дорогі "вілли" для відпочинку родин в горах. Вони створили кооператив (!) та утримують гірськолижний центр (!), дає сьогодні вночі і до четверга прогнозують випадіння снігу та - можливо - в суботу вже поїдемо кататися на лижах та бордах. 2. Зверніть увагу: гірськолижний центр створив кооператив власників будинків, а не депутат Львівської обласної ради, який прихопив землю піді Львовом - в Винниках - там тепер скубе бабло в елітному готелі "Emili rersort", дt танцюють "Гоп-ца-ца" під час війни та бавляться в басейнах. 3. Так ось в 2022 році - відразу після сезону "Зима 2021/2022" на продаж було виставлено один будинок із земельною ділянкою. Досить непоганий - я ретельно його роздивлявся. Щось на кшталт "Таун-хауз" в Польщі. Стан був непоганий, але потребував оновлення, ревізії та косметичного ремонту. 4. Площа будинка була 100 кв. м, там є ще земельна ділянка - газон десь 2 сотки. З лицьового боку будинка - вид на Таврські гори - їх висота від 1300 до 2450 наді рівнем моря. Озвучено було іну в 100 000 доларів. Оскільки я давно займаюся гірськими лижами та катаюся на них щорічно і в Saklikent ski centyre- часто в тих місцях буваю - в цьому році вже був 2 рази - то мене заросили прийняти участь в прийняття рішення щодо інвестицій. 5. Серед тих козирів, які я навів на користь інвестицій була і розповідь про те, що я бачив значно простіший за станом будинок по дорозі до містечка "Ясна" в Словаччині - у "Низькі Татри", але такі будиночки поблизу гірськолижних центрів є завжди привабливим для інвесторів - якщо і не жити самому, то здавати можна однозначно. І не тільки взимку, але і влітку. 6. Наші інвестори купили вклавши 100 000 доларів та ще близько 10 000 в ремонт/оновлення. 7. Ну ось: зараз виставлено на продаж. 200 000 просять. Фото з заднього двору - не з фасаду. Ну ось так пане Флаймане, люди не інтересуються інфляцією на Філіппінах, в Норвегії або в Ісландії, і не пишуть по 75 повідомлень на форумах за неповну добу. Просто думають головОМ, а не ногОМ.