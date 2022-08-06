Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Судячи з черги росіян, яка зібралася після обіду в Директораті митниці в Анталії, в них не буде іншого виходу, як купувати квартири в Анталії: - назад їм дороги немає; ВНП за орендою квартири не надають... - авто, ввезені в Туреччину, не можна ні втопити в морі, ні кинути у прірву, ні спалити: в базі даних за ними рахується ввезений на митну територію Туреччини підакцизний нерозмитнений товар.
Будєм посмотреть… На каналі FREEDOM (супутниковий канал, який передає цілодобово новини з України майже на весь світ) сьогодні сказали, що вже намагаються втікати в Білорусь... Але ж там хіба схованка...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 січ, 2023 14:04, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Такий точний пан Флайман, що дивуюся. Приємно… Може нарешті - років через 10 - почне все робити без життєвих помилок.
Ех, наколядовав би якось, щоби повернути 2-4 роки назад: - замість того, щоби писати по 75 повідомлень на форумах за неповну добу - знайшов би роботу; - замість того, щоби 95-ий раз цікавитися інфляцією в 195 країнах світу, де ніколи в житті не був і в найближчі 50 років не буде - думав би, чого ж було не продати «Шевченкову хату» в селі за 74 км від Києва та - як я радив !!! - купити за ті самі гроші квартиру 3+1 в Анталії; - працював би віддалено на Албанію, яка ніби то погоджувалася взяти на роботу; - в квартирі 3+1 недалеко від водоспаду Куршунлу в Анталії з 4-х кімнат дві точно здавав би в оренду, мав би живі гроші, - нежитловий підвал в Бучі здав би під виробництво за допомогою поліетиленової бочки, трьох метрів шланга та фільтра з марлі справжньої мінеральної води «Аляска». От життя би було… Невдача…
Поки єдине, чому навчився: копіювати мої тексти. Треба подумати; може якось той талант хтось з форумчан до чогось прилаштує. Може й я щось придумаю, але пізніше; о 13-30 (за Києвом 12-30) закінчується перерва в Директораті митниці Туреччини, маю справи…
P.S. Добре, що в ці важкі часи нас так веселить такий цікавий за діями пан. Всім цікава, безкоштовна та корисна наука: як не треба робити.
не підкажете, може громадянин України купити в Туреччині хатинку із клаптиком землі під безплатні петрушку/укроп/помідорчики і садок вишневий коло хати?
Будь-який іноземець може купити в Туреччині приватну оселю з "клаптиком землі", або просто ділянку землі ("arsa"). Я саме про такі варіанти писав пару днів тому. Різниця є в тому тільки, що власник "клаптика землі" може ним володіти але не може отримати ВНП на цій підставі.
В мене давно немає ілюзій щодо ваших особистих здібностей в інвестиціях - слава Богу, що свого часу добре проінвестували власників Дельта-банку, ВАБ-банку та Платинум банку, але ось вам реальний приклад про "садок вишневий коло хати". Реально НАШІ люди класно все продумали і зробили.
1. В 43 км від Анталії на висоті в 1900 м над рівнем моря є невеличке поселення. Це не дачі, а краще сказати не самі дорогі "вілли" для відпочинку родин в горах. Вони створили кооператив (!) та утримують гірськолижний центр (!), де сьогодні вночі і до четверга прогнозують випадіння снігу та - можливо - в суботу вже поїдемо кататися на лижах та бордах. 2. Зверніть увагу: гірськолижний центр створив кооператив власників будинків, а не депутат Львівської обласної ради, який прихопив землю піді Львовом - в Винниках - там тепер скубе бабло в елітному готелі "Emili rersort", де танцюють "Гоп-ца-ца" під час війни та бавляться в басейнах. 3. Так ось в 2022 році - відразу після сезону "Зима 2021/2022" на продаж було виставлено один будинок із земельною ділянкою. Досить непоганий - я ретельно його роздивлявся. Щось на кшталт "Таун-хауз" в Польщі. Стан був непоганий, але потребував оновлення, ревізії та косметичного ремонту. 4. Площа будинка була 100 кв. м, там є ще земельна ділянка - газон десь 2 сотки. З лицьового боку будинка - вид на Таврські гори - їх висота від 1300 до 2450 наді рівнем моря. Озвучено було ціну в 100 000 доларів. Оскільки я давно займаюся гірськими лижами та катаюся на них щорічно і в Saklikent ski centre- часто в тих місцях буваю - в цьому році вже був 2 рази - то мене запросили прийняти участь в обговоренні/прийнятті рішення щодо інвестицій. 5. Серед тих козирів, які я навів на користь інвестицій була і розповідь про те, що я бачив значно простіший за станом будинок по дорозі до містечка "Ясна" в Словаччині - у "Низькі Татри", але такі будиночки поблизу гірськолижних центрів є завжди привабливим для інвесторів - якщо і не жити самому, то здавати можна однозначно. І не тільки взимку, але і влітку. 6. Наші інвестори купили, вклавши 100 000 доларів та ще потім близько 10 000 в ремонт/оновлення. 7. Ну ось: зараз виставлено на продаж. 200 000$ просять. Гадаю дадуть... Фото з заднього двору - не з фасаду. Ну ось так, пане Флаймане, люди не інтересуються інфляцією на Філіппінах, в Норвегії або в Ісландії, і не пишуть по 75 повідомлень на форумах за неповну добу. Просто думають головОМ, а не ногОМ.
Європейське статистичне бюро (Євростат) оприлюднило дані про зміну цін на житло в країнах Європейського Союзу (ЄС) у третьому кварталі 2022 року. Ціни на житло в ЄС у третьому кварталі зросли на 7,4 відсотка в річному обчисленні. Серед країн-членів ЄС найбільше зростання цін на житло в третьому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року відбулося в: - Естонія +24,2 відсотка; - Угорщина +21 відсоток; - Литва +19,3 відсотка; - Чехія + 16,6 відсотка. Зростання цін на житло склало 3 відсотки в Італії, 4,9 відсотка в Німеччині, 6,5 відсотка у Франції та 7,6 відсотка в Іспанії. https://ec.europa.eu/eurostat/statistic ... rice_index
akurt написав:Інвестуємо в нерухомість за кордоном
Європейське статистичне бюро (Євростат) оприлюднило дані про зміну цін на житло в країнах Європейського Союзу (ЄС) у третьому кварталі 2022 року. Ціни на житло в ЄС у третьому кварталі зросли на 7,4 відсотка в річному обчисленні. Серед країн-членів ЄС найбільше зростання цін на житло в третьому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року відбулося в: - Естонія +24,2 відсотка; - Угорщина +21 відсоток; - Литва +19,3 відсотка; - Чехія + 16,6 відсотка. Зростання цін на житло склало 3 відсотки в Італії, 4,9 відсотка в Німеччині, 6,5 відсотка у Франції та 7,6 відсотка в Іспанії. https://ec.europa.eu/eurostat/statistic ... rice_index
Когда читаешь что было - не видишь рецессию в ЕС. Чехия пошла уже в минус, кредит в 7,5% даётся таки тяжело
Вірю... Ну щож зробиш: «Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны» (Булгаков).
На цю тему самий прекрасний - без перебільшення - приклад - то є приклад мого колишнього підлеглого. Розумний хлопець, і досить важко працював і зараз не байдикує (зовсім не ІТ-ник): - цілком офіційно працював 5 років в Ірландії. Четверо легенів/друзів на 4-5-ий рік перебування знімали будинок з 4-ма спальнями, всі наші українці. - в Ірландії цікаві закони: якщо іноземець легально працював 5 років - майже автоматично отримує паспорт громадянина Ірландії. - як порядний мужчіна, а не телепень, який мріє оженитися на "дівчині із Нагасакі" - полетів в Україну, там оженився та привіз в Ірландію молоду. - відразу взяли в кредит будинок за 97 000 євро - кредит на 25 (здається) років. Цікаво, що я майже на колінах стояв перед ним, благаючи продати куплену за зароблені в Ірландії гроші 2-к квартиру в обласному центрі України. Продав. Послухав. То був перший внесок... - план-капкан був такий: закінчує курси водіїв-далекобійників та почати працювати на Велику Британію - якісь там ставки оплати були приємні. Але тут трапилася біда: Велика Британія вийшла з тієї компанії країн ЄС. А курси вже закінчив є "корочки" далекобійника. - разом з жінкою приймають рішення переїхати в Бельгію. Я сам не знав, що схід Бельгії - англомовний. Там швидко знайшов роботу далекобійника - десь на 3 500 євро і зовсім швидко взяв в кредит 2-о поверховий будинок - ціну називав - точно не пам’ятаю - припустимо в 170 000 євро. - цікаво, шо його будинок в Ірландії зріс в ціні з 97 000 євро до 120 000 євро. Дрібничка, а приємно. - будинок в Ірландії здав в оренду за 800 (зараз вже за 850) євро на місяць; а виплата по кредиту в Бельгії - 850 євро на місяць (банк думав тиждень, чи надати кредит). - 850 євро на місяць навіть для Бельгії гроші великі - особливо коли нараховують відпускні в сумі близько 5 500 євро та маєш зарплатню близько 4 000 євро. - "Закон сполучених судин": 850 євро в Ірландії "перетворюються легким рухом руки" на 850 євро в Бельгії і йдуть на виплату по кредиту. - As a result of this має будинок в Ірландії та має будинок в Бельгії. Нагадаю: Не ІТ-ник.
Вишенька на тортику: якщо громадянин Ірландії офіційно буде працювати та жити в Бельгії 3 роки - майже автоматично стає підданим Його Величності короля бельгійців Філіпа І (фр. Philippe Léopold Louis Marie). Тут мораль така: хто пише на форумах по 75 повідомлень на день та питає про рівень інфляції в тих 195 країнах світу, де він ніколи в житті не був - не буде мати ніколи можливість відвідати розташований навпроти Брюссельского парка Palais Royal de Bruxelles (Рекомендую: вхід безкоштовно, я навіть особисто перебував короткий час в кабінеті короля бельгійців).
Не знаю, мои знакомые будучи по работе в самом активном месте Брюсселя - штаб-квартире Евросоюза сказали: "та ну нафиг эту закостенелую и неповоротливую систему" и поехали в США Дублин уж как 7 лет неплохо идёт и в рост и в развитие и дальнобоев как раз в Британии нехватка - все румыны и поляки остались в ЕС... Но удачи Вашему приятелю в Брюсселе, говорят налоги там больше, но не все ж как Вы головОМ, а не ногОМ по калькулятору стучат )