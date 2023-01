Додано: Вів 10 січ, 2023 17:40

Вірю...

Ну щож зробиш: «Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны» (Булгаков).



На цю тему самий прекрасний - без перебільшення - приклад - то є приклад мого колишнього підлеглого.

Розумний хлопець, і досить важко працював і зараз не байдикує (зовсім не ІТ-ник):

- цілком офіційно працював 5 років в Ірландії. Четверо легенів/друзів на 4-5-ий рік перебування знімали будинок з 4-ма спальнями, всі наші українці.

- в Ірландії цікаві закони: якщо іноземець легально працював 5 років - майже автоматично отримує паспорт громадянина Ірландії.

- як порядний мужчіна, а не телепень, який мріє оженитися на "дівчині із Нагасакі" - полетів в Україну, там оженився та привіз в Ірландію молоду.

- відразу взяли в кредит будинок за 97 000 євро - кредит на 25 (здається) років. Цікаво, що я майже на колінах стояв перед ним, благаючи продати куплену за зароблені в Ірландії гроші 2-к квартиру в обласному центрі України. Продав. Послухав. То був перший внесок...

- план-капкан був такий: закінчує курси водіїв-далекобійників та почати працювати на Велику Британію - якісь там ставки оплати були приємні. Але тут трапилася біда: Велика Британія вийшла з тієї компанії країн ЄС. А курси вже закінчив є "корочки" далекобійника.

- разом з жінкою приймають рішення переїхати в Бельгію. Я сам не знав, що схід Бельгії - англомовний.

Там швидко знайшов роботу далекобійника - десь на 3 500 євро і зовсім швидко взяв в кредит 2-о поверховий будинок - ціну називав - точно не пам’ятаю - припустимо в 170 000 євро.

- цікаво, шо його будинок в Ірландії зріс в ціні з 97 000 євро до 120 000 євро. Дрібничка, а приємно.

- будинок в Ірландії здав в оренду за 800 (зараз вже за 850) євро на місяць; а виплата по кредиту в Бельгії - 850 євро на місяць (банк думав тиждень, чи надати кредит).

- 850 євро на місяць навіть для Бельгії гроші великі - особливо коли нараховують відпускні в сумі близько 5 500 євро та маєш зарплатню близько 4 000 євро.

- "Закон сполучених судин": 850 євро в Ірландії "перетворюються легким рухом руки" на 850 євро в Бельгії і йдуть на виплату по кредиту.

- As a result of this має будинок в Ірландії та має будинок в Бельгії. Нагадаю: Не ІТ-ник.



Вишенька на тортику: якщо громадянин Ірландії офіційно буде працювати та жити в Бельгії 3 роки - майже автоматично стає підданим Його Величності короля бельгійців Філіпа І (фр. Philippe Léopold Louis Marie).