RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 650651652653
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:40

Судячи з черги росіян, яка зібралася після обіду в Директораті митниці в Анталії, в них не буде іншого виходу, як купувати квартири в Анталії:
- назад їм дороги немає; ВНП за орендою квартири не надають...
- авто, ввезені в Туреччину, не можна ні втопити в морі, ні кинути у прірву, ні спалити: в базі даних за ними рахується ввезений на митну територію Туреччини підакцизний нерозмитнений товар.

Будєм посмотреть…
На каналі FREEDOM (супутниковий канал, який передає цілодобово новини з України майже на весь світ) сьогодні сказали, що вже намагаються втікати в Білорусь... Але ж там хіба схованка...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 січ, 2023 14:04, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7241
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2861 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 13:56

  akurt написав:Такий точний пан Флайман, що дивуюся.
Приємно…
Може нарешті - років через 10 - почне все робити без життєвих помилок.

Ех, наколядовав би якось, щоби повернути 2-4 роки назад:
- замість того, щоби писати по 75 повідомлень на форумах за неповну добу - знайшов би роботу;
- замість того, щоби 95-ий раз цікавитися інфляцією в 195 країнах світу, де ніколи в житті не був і в найближчі 50 років не буде - думав би, чого ж було не продати «Шевченкову хату» в селі за 74 км від Києва та - як я радив !!! - купити за ті самі гроші квартиру 3+1 в Анталії;
- працював би віддалено на Албанію, яка ніби то погоджувалася взяти на роботу;
- в квартирі 3+1 недалеко від водоспаду Куршунлу в Анталії з 4-х кімнат дві точно здавав би в оренду, мав би живі гроші,
- нежитловий підвал в Бучі здав би під виробництво за допомогою поліетиленової бочки, трьох метрів шланга та фільтра з марлі справжньої мінеральної води «Аляска».
От життя би було…
Невдача…

Поки єдине, чому навчився: копіювати мої тексти.
Треба подумати; може якось той талант хтось з форумчан до чогось прилаштує.
Може й я щось придумаю, але пізніше; о 13-30 (за Києвом 12-30) закінчується перерва в Директораті митниці Туреччини, маю справи…

P.S. Добре, що в ці важкі часи нас так веселить такий цікавий за діями пан. Всім цікава, безкоштовна та корисна наука: як не треба робити.

не підкажете, може громадянин України купити в Туреччині хатинку із клаптиком землі під безплатні петрушку/укроп/помідорчики і садок вишневий коло хати?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30427
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:05

Будь-який іноземець може купити в Туреччині приватну оселю з "клаптиком землі", або просто ділянку землі ("arsa").
Я саме про такі варіанти писав пару днів тому.
Різниця є в тому тільки, що власник "клаптика землі" може ним володіти але не може отримати ВНП на цій підставі.

В мене давно немає ілюзій щодо ваших особистих здібностей в інвестиціях - слава Богу, що свого часу добре проінвестували власників Дельта-банку, ВАБ-банку та Платинум банку, але ось вам реальний приклад про "садок вишневий коло хати".
Реально НАШІ люди класно все продумали і зробили.

1. В 43 км від Анталії на висоті в 1900 м над рівнем моря є невеличке поселення. Це не дачі, а краще сказати не самі дорогі "вілли" для відпочинку родин в горах. Вони створили кооператив (!) та утримують гірськолижний центр (!), де сьогодні вночі і до четверга прогнозують випадіння снігу та - можливо - в суботу вже поїдемо кататися на лижах та бордах.
2. Зверніть увагу: гірськолижний центр створив кооператив власників будинків, а не депутат Львівської обласної ради, який прихопив землю піді Львовом - в Винниках - там тепер скубе бабло в елітному готелі "Emili rersort", де танцюють "Гоп-ца-ца" під час війни та бавляться в басейнах.
3. Так ось в 2022 році - відразу після сезону "Зима 2021/2022" на продаж було виставлено один будинок із земельною ділянкою. Досить непоганий - я ретельно його роздивлявся. Щось на кшталт "Таун-хауз" в Польщі. Стан був непоганий, але потребував оновлення, ревізії та косметичного ремонту.
4. Площа будинка була 100 кв. м, там є ще земельна ділянка - газон десь 2 сотки. З лицьового боку будинка - вид на Таврські гори - їх висота від 1300 до 2450 наді рівнем моря.
Озвучено було ціну в 100 000 доларів.
Оскільки я давно займаюся гірськими лижами та катаюся на них щорічно і в Saklikent ski centre- часто в тих місцях буваю - в цьому році вже був 2 рази - то мене запросили прийняти участь в обговоренні/прийнятті рішення щодо інвестицій.
5. Серед тих козирів, які я навів на користь інвестицій була і розповідь про те, що я бачив значно простіший за станом будинок по дорозі до містечка "Ясна" в Словаччині - у "Низькі Татри", але такі будиночки поблизу гірськолижних центрів є завжди привабливим для інвесторів - якщо і не жити самому, то здавати можна однозначно. І не тільки взимку, але і влітку.
6. Наші інвестори купили, вклавши 100 000 доларів та ще потім близько 10 000 в ремонт/оновлення.
7. Ну ось: зараз виставлено на продаж. 200 000$ просять. Гадаю дадуть...
Фото з заднього двору - не з фасаду.
Зображення
Ну ось так, пане Флаймане, люди не інтересуються інфляцією на Філіппінах, в Норвегії або в Ісландії, і не пишуть по 75 повідомлень на форумах за неповну добу.
Просто думають головОМ, а не ногОМ.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7241
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2861 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:31

Інвестуємо в нерухомість за кордоном

Європейське статистичне бюро (Євростат) оприлюднило дані про зміну цін на житло в країнах Європейського Союзу (ЄС) у третьому кварталі 2022 року.
Ціни на житло в ЄС у третьому кварталі зросли на 7,4 відсотка в річному обчисленні.
Серед країн-членів ЄС найбільше зростання цін на житло в третьому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року відбулося в:
- Естонія +24,2 відсотка;
- Угорщина +21 відсоток;
- Литва +19,3 відсотка;
- Чехія + 16,6 відсотка.
Зростання цін на житло склало 3 відсотки в Італії, 4,9 відсотка в Німеччині, 6,5 відсотка у Франції та 7,6 відсотка в Іспанії.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistic ... rice_index
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7241
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2861 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:00

  akurt написав:Інвестуємо в нерухомість за кордоном

Європейське статистичне бюро (Євростат) оприлюднило дані про зміну цін на житло в країнах Європейського Союзу (ЄС) у третьому кварталі 2022 року.
Ціни на житло в ЄС у третьому кварталі зросли на 7,4 відсотка в річному обчисленні.
Серед країн-членів ЄС найбільше зростання цін на житло в третьому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року відбулося в:
- Естонія +24,2 відсотка;
- Угорщина +21 відсоток;
- Литва +19,3 відсотка;
- Чехія + 16,6 відсотка.
Зростання цін на житло склало 3 відсотки в Італії, 4,9 відсотка в Німеччині, 6,5 відсотка у Франції та 7,6 відсотка в Іспанії.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistic ... rice_index

Когда читаешь что было - не видишь рецессию в ЕС. Чехия пошла уже в минус, кредит в 7,5% даётся таки тяжело
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3613
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:40

Вірю...
Ну щож зробиш: «Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны» (Булгаков).

На цю тему самий прекрасний - без перебільшення - приклад - то є приклад мого колишнього підлеглого.
Розумний хлопець, і досить важко працював і зараз не байдикує (зовсім не ІТ-ник):
- цілком офіційно працював 5 років в Ірландії. Четверо легенів/друзів на 4-5-ий рік перебування знімали будинок з 4-ма спальнями, всі наші українці.
- в Ірландії цікаві закони: якщо іноземець легально працював 5 років - майже автоматично отримує паспорт громадянина Ірландії.
- як порядний мужчіна, а не телепень, який мріє оженитися на "дівчині із Нагасакі" - полетів в Україну, там оженився та привіз в Ірландію молоду.
- відразу взяли в кредит будинок за 97 000 євро - кредит на 25 (здається) років. Цікаво, що я майже на колінах стояв перед ним, благаючи продати куплену за зароблені в Ірландії гроші 2-к квартиру в обласному центрі України. Продав. Послухав. То був перший внесок...
- план-капкан був такий: закінчує курси водіїв-далекобійників та почати працювати на Велику Британію - якісь там ставки оплати були приємні. Але тут трапилася біда: Велика Британія вийшла з тієї компанії країн ЄС. А курси вже закінчив є "корочки" далекобійника.
- разом з жінкою приймають рішення переїхати в Бельгію. Я сам не знав, що схід Бельгії - англомовний.
Там швидко знайшов роботу далекобійника - десь на 3 500 євро і зовсім швидко взяв в кредит 2-о поверховий будинок - ціну називав - точно не пам’ятаю - припустимо в 170 000 євро.
- цікаво, шо його будинок в Ірландії зріс в ціні з 97 000 євро до 120 000 євро. Дрібничка, а приємно.
- будинок в Ірландії здав в оренду за 800 (зараз вже за 850) євро на місяць; а виплата по кредиту в Бельгії - 850 євро на місяць (банк думав тиждень, чи надати кредит).
- 850 євро на місяць навіть для Бельгії гроші великі - особливо коли нараховують відпускні в сумі близько 5 500 євро та маєш зарплатню близько 4 000 євро.
- "Закон сполучених судин": 850 євро в Ірландії "перетворюються легким рухом руки" на 850 євро в Бельгії і йдуть на виплату по кредиту.
- As a result of this має будинок в Ірландії та має будинок в Бельгії. Нагадаю: Не ІТ-ник.

Вишенька на тортику: якщо громадянин Ірландії офіційно буде працювати та жити в Бельгії 3 роки - майже автоматично стає підданим Його Величності короля бельгійців Філіпа І (фр. Philippe Léopold Louis Marie).
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 січ, 2023 20:27, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7241
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2861 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Не знаю, мои знакомые будучи по работе в самом активном месте Брюсселя - штаб-квартире Евросоюза сказали: "та ну нафиг эту закостенелую и неповоротливую систему" и поехали в США :)
Дублин уж как 7 лет неплохо идёт и в рост и в развитие и дальнобоев как раз в Британии нехватка - все румыны и поляки остались в ЕС... Но удачи Вашему приятелю в Брюсселе, говорят налоги там больше, но не все ж как Вы головОМ, а не ногОМ по калькулятору стучат )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3613
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 20:23

https://m.censor.net/ua/news/3392493/na ... echchynoyu
Bolt
 
Повідомлень: 1499
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 20:46

В Угоді всіх більше всього хвилювали п. 1 та п. 2 Статті 1.
Ось пункт 1 говорить про ОБМІН типу без проблем (там не все так просто).
А важливішим є пункт 2 статті 1.
Зображення
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7241
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2861 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 21:39

  akurt написав:Вірю...
Ну щож зробиш: «Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны» (Булгаков).

На цю тему самий прекрасний - без перебільшення - приклад - то є приклад мого колишнього підлеглого.
Розумний хлопець, і досить важко працював і зараз не байдикує (зовсім не ІТ-ник):
- цілком офіційно працював 5 років в Ірландії. Четверо легенів/друзів на 4-5-ий рік перебування знімали будинок з 4-ма спальнями, всі наші українці.
- в Ірландії цікаві закони: якщо іноземець легально працював 5 років - майже автоматично отримує паспорт громадянина Ірландії.
- як порядний мужчіна, а не телепень, який мріє оженитися на "дівчині із Нагасакі" - полетів в Україну, там оженився та привіз в Ірландію молоду.
- відразу взяли в кредит будинок за 97 000 євро - кредит на 25 (здається) років. Цікаво, що я майже на колінах стояв перед ним, благаючи продати куплену за зароблені в Ірландії гроші 2-к квартиру в обласному центрі України. Продав. Послухав. То був перший внесок...
- план-капкан був такий: закінчує курси водіїв-далекобійників та почати працювати на Велику Британію - якісь там ставки оплати були приємні. Але тут трапилася біда: Велика Британія вийшла з тієї компанії країн ЄС. А курси вже закінчив є "корочки" далекобійника.
- разом з жінкою приймають рішення переїхати в Бельгію. Я сам не знав, що схід Бельгії - англомовний.
Там швидко знайшов роботу далекобійника - десь на 3 500 євро і зовсім швидко взяв в кредит 2-о поверховий будинок - ціну називав - точно не пам’ятаю - припустимо в 170 000 євро.
- цікаво, шо його будинок в Ірландії зріс в ціні з 97 000 євро до 120 000 євро. Дрібничка, а приємно.
- будинок в Ірландії здав в оренду за 800 (зараз вже за 850) євро на місяць; а виплата по кредиту в Бельгії - 850 євро на місяць (банк думав тиждень, чи надати кредит).
- 850 євро на місяць навіть для Бельгії гроші великі - особливо коли нараховують відпускні в сумі близько 5 500 євро та маєш зарплатню близько 4 000 євро.
- "Закон сполучених судин": 850 євро в Ірландії "перетворюються легким рухом руки" на 850 євро в Бельгії і йдуть на виплату по кредиту.
- As a result of this має будинок в Ірландії та має будинок в Бельгії. Нагадаю: Не ІТ-ник.

Вишенька на тортику: якщо громадянин Ірландії офіційно буде працювати та жити в Бельгії 3 роки - майже автоматично стає підданим Його Величності короля бельгійців Філіпа І (фр. Philippe Léopold Louis Marie).

очєнь інтєрєсно пішітє, у вас дар до художєствєнного пзджа.
я тожє хачу взять нівєсту і увєзті в Ірландию, а ще луччє в Ісландію і там сразу внєсті 100кує і взять в іпатєку пад ставку лібор дом, а нє апартамєнт, і шоб ана атрабативала працєнти, а я відумівал мєга проєкти.
так і хочєццо пабольшє хеппі-казок іс хеппі коньцамі, і пабольшє
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30427
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 650651652653
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 959, 960, 961
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9606 5741672
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 січ, 2023 05:01
Мизантрóп
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2342, 2343, 2344
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23439 15383965
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 січ, 2023 20:53
flyman
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 372925
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.