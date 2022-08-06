Додано: Вів 10 січ, 2023 14:05

кооператив власників будинків

Будь-який іноземець може купити в Туреччині приватну оселю з "клаптиком землі", або просто ділянку землі ("arsa").Я саме про такі варіанти писав пару днів тому.Різниця є в тому тільки, що власник "клаптика землі" може ним володіти але не може отримати ВНП на цій підставі.В мене давно немає ілюзій щодо ваших особистих здібностей в інвестиціях - слава Богу, що свого часу добре проінвестували власників Дельта-банку, ВАБ-банку та Платинум банку, але ось вам реальний приклад про "садок вишневий коло хати".Реально НАШІ люди класно все продумали і зробили.1. В 43 км від Анталії на висоті в 1900 м над рівнем моря є невеличке поселення. Це не дачі, а краще сказати не самі дорогі "вілли" для відпочинку родин в горах. Вони створили кооператив (!) та утримують гірськолижний центр (!), де сьогодні вночі і до четверга прогнозують випадіння снігу та - можливо - в суботу вже поїдемо кататися на лижах та бордах.2. Зверніть увагу: гірськолижний центр створив, а не депутат Львівської обласної ради, який прихопив землю піді Львовом - в Винниках - там тепер скубе бабло в елітному готелі "Emili rersort", де танцюють "Гоп-ца-ца" під час війни та бавляться в басейнах.3. Так ось в 2022 році - відразу після сезону "Зима 2021/2022" на продаж було виставлено один будинок із земельною ділянкою. Досить непоганий - я ретельно його роздивлявся. Щось на кшталт "Таун-хауз" в Польщі. Стан був непоганий, але потребував оновлення, ревізії та косметичного ремонту.4. Площа будинка була 100 кв. м, там є ще земельна ділянка - газон десь 2 сотки. З лицьового боку будинка - вид на Таврські гори - їх висота від 1300 до 2450 наді рівнем моря.Озвучено було ціну в 100 000 доларів.Оскільки я давно займаюся гірськими лижами та катаюся на них щорічно і в Saklikent ski centre- часто в тих місцях буваю - в цьому році вже був 2 рази - то мене запросили прийняти участь в обговоренні/прийнятті рішення щодо інвестицій.5. Серед тих козирів, які я навів на користь інвестицій була і розповідь про те, що я бачив значно простіший за станом будинок по дорозі до містечка "Ясна" в Словаччині - у "Низькі Татри", але такі будиночки поблизу гірськолижних центрів є завжди привабливим для інвесторів - якщо і не жити самому, то здавати можна однозначно. І не тільки взимку, але і влітку.6. Наші інвестори купили, вклавши 100 000 доларів та ще потім близько 10 000 в ремонт/оновлення.7. Ну ось: зараз виставлено на продаж. 200 000$ просять. Гадаю дадуть...Фото з заднього двору - не з фасаду.Ну ось так, пане Флаймане, люди не інтересуються інфляцією на Філіппінах, в Норвегії або в Ісландії, і не пишуть по 75 повідомлень на форумах за неповну добу.Просто думають голов, а не ног