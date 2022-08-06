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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 651652653654
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 06:31

Пане Флаймане, безперечно, Ви - чудова знахідка Фінансового порталу України.
Як би Вас не було, то колективний розум просто повинен був би придумати віртуального "флаймана".
Варто для підтримкм:
- не пийте Портвейн 777 з бумажняного пакета з АТБ. При оголошених пасивних прибутках в 1000 доларів на місяць варто купити і щось пристойне, хоча б із серії "Горобчики".
- почати думати головОМ, а не ногОМ.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 06:47

  stm написав:Когда читаешь что было - не видишь рецессию в ЕС. Чехия пошла уже в минус, кредит в 7,5% даётся таки тяжело

Пані stm! цікава інформація про 7,5 відсотка річних.
В Туреччині в 2020 році було оголошено Програму кредитування в 0,68% в місяць (8,16% в рік) - тільки лінивий не купував квартири в кредит. Це був один із чинників того, що значно злетіли ціни на нерухомість. Там ще була родзинка та тортику: не треба нічого платити в перший з 15-ти років виплати.

Зараз запустили нову програму - під 0,69% на місяць або 8,28% річних.
Правда, іноземцю дуже важко взяти квартиру на таких умовах: треба знайти поручителя з числа громадян Туреччини, та показати сталі прибутки.
Цим інструментом ІНОЗЕМЦІ користувалися вкрай рідко: при низьких цінах на нерухомість вигідніше було купити все відразу та "закрити" питання.
Що в Чехії з кредитами на житло, що є головною проблемою?
akurt
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  #<1 ... 651652653654
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