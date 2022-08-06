Додано: Сер 11 січ, 2023 08:33

stm написав: Когда читаешь что было - не видишь рецессию в ЕС. Чехия пошла уже в минус, кредит в 7,5% даётся таки тяжело Когда читаешь что было - не видишь рецессию в ЕС. Чехия пошла уже в минус, кредит в 7,5% даётся таки тяжело

поручителя

Що в Чехії з кредитами на житло, що є головною проблемою?

Пані! цікава інформація про 7,5 відсотка річних.В Туреччині в 2020 році було оголошено Програму кредитування в 0,68% в місяць (8,16% в рік) - тільки лінивий не купував квартири в кредит. Це був один із чинників того, що значно злетіли ціни на нерухомість. Там ще була родзинка та тортику: не треба нічого платити в перший з 15-ти років виплати.Зараз запустили нову програму - під 0,69% на місяць або 8,28% річних.Правда, іноземцю дуже важко взяти квартиру на таких умовах: треба знайтиз числа громадян Туреччини, та показати сталі прибутки.Цим інструментом ІНОЗЕМЦІ користувалися вкрай рідко: при низьких цінах на нерухомість вигідніше було купити все відразу та "закрити" питання.