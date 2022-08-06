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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 651652653654
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 06:31

Пане Флаймане, безперечно, Ви - чудова знахідка Фінансового порталу України.
Історія - як відомо - все розставляє по своїх місцях:
- з вересня 2018 року Ви особисто засмічували Фінансовий портал України такою дивною дурнею, яку важко людині взагалі придумати. Навіть на підпитку.
- потім увійшли у змову з двома відвертими негідниками та були у них на жалюгідних підтанцьовках.
- якщо порахувати, то в 6 345-ти із 30 454 своїх дописів Ви задавали питання про інфляцію в 195 країнах світу, де Ви в останні 1/2 сторіччя не були в в наближчі 1/2 сторіччя точно не будете.
Все це замість того, щоби навчитися думати головОМ, а не ногОМ.
Але є позитив: всі учасники форуму бачуть та вчаться, як саме НЕ слід робити в житті.
Тут Ви - на білому конику! По переду всієї планети!
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 08:33

  stm написав:Когда читаешь что было - не видишь рецессию в ЕС. Чехия пошла уже в минус, кредит в 7,5% даётся таки тяжело

Пані stm! цікава інформація про 7,5 відсотка річних.
В Туреччині в 2020 році було оголошено Програму кредитування в 0,68% в місяць (8,16% в рік) - тільки лінивий не купував квартири в кредит. Це був один із чинників того, що значно злетіли ціни на нерухомість. Там ще була родзинка та тортику: не треба нічого платити в перший з 15-ти років виплати.

Зараз запустили нову програму - під 0,69% на місяць або 8,28% річних.
Правда, іноземцю дуже важко взяти квартиру на таких умовах: треба знайти поручителя з числа громадян Туреччини, та показати сталі прибутки.
Цим інструментом ІНОЗЕМЦІ користувалися вкрай рідко: при низьких цінах на нерухомість вигідніше було купити все відразу та "закрити" питання.
Що в Чехії з кредитами на житло, що є головною проблемою?
akurt
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  #<1 ... 651652653654
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