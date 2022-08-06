Ось пункт 1 говорить про ОБМІН типу без проблем (там не все так просто).
А важливішим є пункт 2 статті 1.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 січ, 2023 20:46
Додано: Сер 11 січ, 2023 08:33
Пані stm! цікава інформація про 7,5 відсотка річних.
В Туреччині в 2020 році було оголошено Програму кредитування в 0,68% в місяць (8,16% в рік) - тільки лінивий не купував квартири в кредит. Це був один із чинників того, що значно злетіли ціни на нерухомість. Там ще була родзинка та тортику: не треба нічого платити в перший з 15-ти років виплати.
Зараз запустили нову програму - під 0,69% на місяць або 8,28% річних.
Правда, іноземцю дуже важко взяти квартиру на таких умовах: треба знайти поручителя з числа громадян Туреччини, та показати сталі прибутки.
Цим інструментом ІНОЗЕМЦІ користувалися вкрай рідко: при низьких цінах на нерухомість вигідніше було купити все відразу та "закрити" питання.
Що в Чехії з кредитами на житло, що є головною проблемою?
Додано: Сер 11 січ, 2023 13:50
Главной проблемой есть участившиеся сообщения о массовых увольнениях в технологических компаниях и первый (в смысле по списку, а не рейтингу) из финтека - блумберг тоже поддержал эту эстафету. Но в Анталии +20, поэтому постучим по калькулятору 3 раза - у Вас всё хорошо.
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