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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 650651652653
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 20:46

В Угоді всіх більше всього хвилювали п. 1 та п. 2 Статті 1.
Ось пункт 1 говорить про ОБМІН типу без проблем (там не все так просто).
А важливішим є пункт 2 статті 1.
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akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 08:33

  stm написав:Когда читаешь что было - не видишь рецессию в ЕС. Чехия пошла уже в минус, кредит в 7,5% даётся таки тяжело

Пані stm! цікава інформація про 7,5 відсотка річних.
В Туреччині в 2020 році було оголошено Програму кредитування в 0,68% в місяць (8,16% в рік) - тільки лінивий не купував квартири в кредит. Це був один із чинників того, що значно злетіли ціни на нерухомість. Там ще була родзинка та тортику: не треба нічого платити в перший з 15-ти років виплати.

Зараз запустили нову програму - під 0,69% на місяць або 8,28% річних.
Правда, іноземцю дуже важко взяти квартиру на таких умовах: треба знайти поручителя з числа громадян Туреччини, та показати сталі прибутки.
Цим інструментом ІНОЗЕМЦІ користувалися вкрай рідко: при низьких цінах на нерухомість вигідніше було купити все відразу та "закрити" питання.
Що в Чехії з кредитами на житло, що є головною проблемою?
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:50

  akurt написав:Що в Чехії з кредитами на житло, що є головною проблемою?

Главной проблемой есть участившиеся сообщения о массовых увольнениях в технологических компаниях и первый (в смысле по списку, а не рейтингу) из финтека - блумберг тоже поддержал эту эстафету. Но в Анталии +20, поэтому постучим по калькулятору 3 раза - у Вас всё хорошо.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:17

Ну нет, вы чуток ошибаетесь: сегодня в Анталии сильные дожди и даже вроде был град.
Сильный ветер. Правда не холодно: наверное +15.
Но есть позитив: в горнолыжном центре Saklikent в 43 км от Анталии существенные снегопады - там уже готовы трактора для расчистки дорог и 2 ратрака готовить трассы.
Все украинцы в Анталии с нетерпением ждут - вроде с воскресенья/понедельника уже запустят горнолыжный центр.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 19:56

Добрый вечер.зачем вы меня заблокировали в группе Анталии?
Max777
 
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