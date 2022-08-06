Ось пункт 1 говорить про ОБМІН типу без проблем (там не все так просто).
А важливішим є пункт 2 статті 1.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 січ, 2023 20:46
Додано: Сер 11 січ, 2023 08:33
Пані stm! цікава інформація про 7,5 відсотка річних.
В Туреччині в 2020 році було оголошено Програму кредитування в 0,68% в місяць (8,16% в рік) - тільки лінивий не купував квартири в кредит. Це був один із чинників того, що значно злетіли ціни на нерухомість. Там ще була родзинка та тортику: не треба нічого платити в перший з 15-ти років виплати.
Зараз запустили нову програму - під 0,69% на місяць або 8,28% річних.
Правда, іноземцю дуже важко взяти квартиру на таких умовах: треба знайти поручителя з числа громадян Туреччини, та показати сталі прибутки.
Цим інструментом ІНОЗЕМЦІ користувалися вкрай рідко: при низьких цінах на нерухомість вигідніше було купити все відразу та "закрити" питання.
Що в Чехії з кредитами на житло, що є головною проблемою?
Додано: Сер 11 січ, 2023 13:50
Главной проблемой есть участившиеся сообщения о массовых увольнениях в технологических компаниях и первый (в смысле по списку, а не рейтингу) из финтека - блумберг тоже поддержал эту эстафету. Но в Анталии +20, поэтому постучим по калькулятору 3 раза - у Вас всё хорошо.
Додано: Сер 11 січ, 2023 15:17
Ну нет, вы чуток ошибаетесь: сегодня в Анталии сильные дожди и даже вроде был град.
Сильный ветер. Правда не холодно: наверное +15.
Но есть позитив: в горнолыжном центре Saklikent в 43 км от Анталии существенные снегопады - там уже готовы трактора для расчистки дорог и 2 ратрака готовить трассы.
Все украинцы в Анталии с нетерпением ждут - вроде с воскресенья/понедельника уже запустят горнолыжный центр.
Додано: Чет 12 січ, 2023 10:39
Новини ринку нерухомості за кордоном - Анталія (Туреччина)
1. За повідомленнями "чорних рієлторів" з числа наших українців, після нетривалого зниження цін на оренду квартир 2+1 до 7 500...8 500 лір (такий період був перед "Новим роком") ціни знову піднялися та вийшли на рівень мінімум в 11 500 лір (близько 615 доларів). Це ціна на оренду у віддалених "спальних" районах на квартири рівня "середній" або "нижче середнього".
З липня 2023 року припиняється дія вимоги/рекомендації Міністерства юстиції Туреччини до орендодавців не підвищувати орендну плату більше, ніж на 25% від рівня попереднього року здачі в оренду.
2. Ціни на квартири 2+1 нові або маже нові в ЖК з плавальними басейнами у віддалених спальних районах міста встановилися на рівні 3 000 000 лір або близько 160 000 доларів США.
На мапі такі місця мною позначені ціфрою 1.
Цифрою 2 я позначив для порівняння новий великий ЖК, розрахований на 10 000 мешканців - SurYapi . Від нього да пляжів Середземного моря - 8 км. Є швидкісна траса - по 3 полоси в кожному напрямку (дозволена швидкість 70 км на годину+10%) та лінія швидкісного трамвая прямо на пляж.
Зараз його активно рекламують для іноземних інвесторів.
Цікаво, що в рекламних проспектах пишуть "в центрі міста". Це не так, як бачите. До моря 8 км - мікрорайон знаходиться на заході міста, між Зоопарком та вже існуючими житловими мікрорайонами.
В грудні 2020 тут можна було взяти квартиру 1+1 за 34 000 (!!!) доларів США (в ціну входить 1 місце в підземному паркінгу).
В грудні 2022 року Забудовник пропонував такі квартири за ціною від 120 000 (!!!) доларів США.
3. В ЖК SurYapi Забудовник пропонує викупити на вічно (!) право проживання в будь-який тиждень в період з 01 січня до 30 квітня за 89 000 лір або приблизно за 2400 євро.
В минулому році той же Забудовник пропонував викупити право прожиття в будь-який тиждень року за 2 000 євро.
Про цю можливість я писав на цьому форумі рік тому - як я розумію люди скористалися та викупили за 2 000 євро право проживання 1 тиждень з травня по грудень. Мудро.
Рік тому я радив викупити не 1 тиждень, а 2 тижня - обійшлося б в 4 000 євро: або в травні (в червні - вересні була ціна вища за 2000 євро), або в жовтні ("Оксамитовий сезон").
В право проживання входить фіксований тиждень прожиття в повністю готових для проживання апаратментах класу "Преміум" з безкоштнвним використанням інфраструктури (за прикладом готеля 5 зірок, включаючи плавальні басейни, сауни і таке інше)+безкоштовний паркінг+безкоштовне відвідування одного з двох приватних пляжів Середземного моря+трансфер на пляж.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:20
Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Ocak 2023'tür
(в перекладі з турецької: "Дата виходу наступного інформаційного бюлетеня на тему інвестицій іноземців в нерухомість – січень 2023 року).
Поки Інститут статистики Туреччини готує зведення за грудень 2022 року та за весь 2022 рік, оцінимо, чи є бажаючі інвестувати гроші в один з найвідоміших курортів Середземного моря.
Для початку зауважу, що:
- в аеропоррту Анталії активно будують ще один Міжнародний термінал (два вже є+термінал місцевих авіалінй).
- вже і авіакомпанія FinAir ввела прямі рейси з Хельсінки "Helsinki - Antalya" і я вже є серед перших, хто купив авіаквиток на рейс в Helsinki.
1. За перші 5 днів січня року 2023 повітряним транспортом до Анталії прибуло 47 380 туристів. Порівняно з першими 5 днями січня минулого року зростання склало 27,7%.
2. Туризм Анталії, який увійшов у процес відновлення у 2021 році, прагне перевершити рекорд 2019 року у 2022 році, тоді як цього разу в лютому спалахнула війна між двома найважливішими ринками, Росією та Україною. Незважаючи на війну, перевищити рекорд 2019 року не вдалося, але з 13 мільйонами 432 тисячами 593 туристами він відстав від 2019 року на 16 відсотків. Губернатор Ерсін Язиджі оголосив, що ціль на 2023 рік становить 17 мільйонів туристів, що є «найвищим показником за всі роки».
За даними
Закордонні відвідувачі і тиснуть на ринок, і створюють попит...
По́пит і пропонування — економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Вперше термін «попит і пропозиція/пропонування» використав Джеймс Стюарт у своїй праці «Принципи політичної економії», опублікованій 1767 року.
Правда, на Фінансовому форумі України це замінювали інші чинники, які впливали на інвестиції:
- наявність/відсутність поросятини;
- наявність православних церков московського патріархату: якщо є, то варто інвестувати.
- твердженням, що останній султан, який помер більше 100 років тому, пережив реінкарнацію та заважає інвестиціям;
- рівень вологості повітря (якщо вона 51%, то варто інвестувати, а якщо 54% - то не варто).
- ну і інша "лабуда" - таке, що нормальна людина придумати не може.
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