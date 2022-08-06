Додано: Чет 12 січ, 2023 10:39

в будь-який тиждень року

1. За повідомленнями "чорних рієлторів" з числа наших українців, після нетривалого зниження цін на оренду квартир 2+1 до 7 500...8 500 лір (такий період був перед "Новим роком") ціни знову піднялися та вийшли на рівень мінімум в 11 500 лір (близько 615 доларів). Це ціна на оренду у віддалених "спальних" районах на квартири рівня "середній" або "нижче середнього".З липня 2023 року припиняється дія вимоги/рекомендації Міністерства юстиції Туреччини до орендодавців не підвищувати орендну плату більше, ніж на 25% від рівня попереднього року здачі в оренду.2. Ціни на квартири 2+1 нові або маже нові в ЖК з плавальними басейнами у віддалених спальних районах міста встановилися на рівні 3 000 000 лір або близько 160 000 доларів США.На мапі такі місця мною позначені ціфрою 1.Цифрою 2 я позначив для порівняння новий великий ЖК, розрахований на 10 000 мешканців -. Від нього да пляжів Середземного моря - 8 км. Є швидкісна траса - по 3 полоси в кожному напрямку (дозволена швидкість 70 км на годину+10%) та лінія швидкісного трамвая прямо на пляж.Зараз його активно рекламують для іноземних інвесторів.Цікаво, що в рекламних проспектах пишуть "в центрі міста". Це не так, як бачите. До моря 8 км - мікрорайон знаходиться на заході міста, між Зоопарком та вже існуючими житловими мікрорайонами.В грудні 2020 тут можна було взяти квартиру 1+1 за(!!!) доларів США (в ціну входить 1 місце в підземному паркінгу).В грудні 2022 року Забудовник пропонував такі квартири за ціною від(!!!) доларів США.3. В ЖК SurYapi Забудовник пропонує викупити на вічно (!) право проживання в будь-який тиждень в період з 01 січня до 30 квітня за 89 000 лір або приблизно за 2400 євро.В минулому році той же Забудовник пропонував викупити право прожиттяза 2 000 євро.Про цю можливість я писав на цьому форумі рік тому - як я розумію люди скористалися та викупили за 2 000 євро право проживання 1 тиждень з травня по грудень. Мудро.Рік тому я радив викупити не 1 тиждень, а 2 тижня - обійшлося б в 4 000 євро: або в травні (в червні - вересні була ціна вища за 2000 євро), або в жовтні ("Оксамитовий сезон").В право проживання входить фіксований тиждень прожиття в повністю готових для проживання апаратментах класу "Преміум" з безкоштнвним використанням інфраструктури (за прикладом готеля 5 зірок, включаючи плавальні басейни, сауни і таке інше)+безкоштовний паркінг+безкоштовне відвідування одного з двох приватних пляжів Середземного моря+трансфер на пляж.