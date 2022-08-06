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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 651652653654
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

можливо, турки нарешті зрозуміли, що за такого засилля росіянців, скоро пристойні люди до них взагалі не поїдуть.
DmitryK
 
Повідомлень: 946
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