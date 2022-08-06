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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 651652653654
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

можливо, турки нарешті зрозуміли, що за такого засилля росіянців, скоро пристойні люди до них взагалі не поїдуть.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 03:33

Я думаю, треба розділяти "не поїдуть" на відпочинок від "не поїдуть" для прожиття з метою сховатися та отримати ВНП в Туреччині.
В першому випадку все ОК: і Туреччина вийшла за рівнем прийому туристів на рекордний 2019 рік (до панедемії).
В другому випадку Туречччина занепокоєна масовим напливом росіян і про росіянах вдарили реально боляче:
а) в Міграційній службі в чергах на ВНП прямо паніка; панічних настроїв додає те, що вже на вході їм роздають для заповлення обов"язкову анкету з питаннями, навіщо вони сюди приїхали та за рахунок чого планують жити (наявність грошей на рахунках в банку не розглядають). Документи потім прймають і не дають ніякої відповіді.
б) за повідомленнями "чорних рієлторів" з числа українців відбувається різке скорочення попиту на оренду та масове звільнення вже орендованих квартир: росіяни тікають. Ніби то в Грузію. От Грузія перетвориться на "Грузино-російську демокартичну республіку"...

На днях оприлюднять дані про купівлю квартир іноземцями за грудень 2022 року та за весь 2022 рік.
Гадаю, буде цікава статистика.
akurt
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  #<1 ... 651652653654
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