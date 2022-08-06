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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 січ, 2023 21:55
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
можливо, турки нарешті зрозуміли, що за такого засилля росіянців, скоро пристойні люди до них взагалі не поїдуть.
Додано: Вів 17 січ, 2023 03:33
Я думаю, треба розділяти "не поїдуть" на відпочинок від "не поїдуть" для прожиття з метою сховатися та отримати ВНП в Туреччині.
В першому випадку все ОК: і Туреччина вийшла за рівнем прийому туристів на рекордний 2019 рік (до панедемії).
В другому випадку Туречччина занепокоєна масовим напливом росіян і про росіянах вдарили реально боляче:
а) в Міграційній службі в чергах на ВНП прямо паніка; панічних настроїв додає те, що вже на вході їм роздають для заповлення обов"язкову анкету з питаннями, навіщо вони сюди приїхали та за рахунок чого планують жити (наявність грошей на рахунках в банку не розглядають). Документи потім прймають і не дають ніякої відповіді.
б) за повідомленнями "чорних рієлторів" з числа українців відбувається різке скорочення попиту на оренду та масове звільнення вже орендованих квартир: росіяни тікають. Ніби то в Грузію. От Грузія перетвориться на "Грузино-російську демокартичну республіку"...
На днях оприлюднять дані про купівлю квартир іноземцями за грудень 2022 року та за весь 2022 рік.
Гадаю, буде цікава статистика.
Додано: Вів 17 січ, 2023 09:30
Як кажутть в Одесі, з кожної безвиході є 2 варінати виходу.
Якщо турецький орендодавець не може отримати з росіянина черговий платіж за квартиру - в середньому 12 000 лір - тому що росіянин вже нагострив лижі тікати в ГРДР - він пропонує "відбити" ті самі гроші по-іншому:
- говорить росіянину: що депозит в сумі, наприклад, 2-х платежів він поверне, а ось гроші за оплачені місяці поверне в разі, якщо на ці місяці знайде квартиранта (що за даними "черних рієлторів маловирогідно в ці динамічні дні).
- але саме цікаве в іншому: орнедодавець пропонує росіячнину подати скаргу в турецький суд на "Державу Туреччина" за те , що вона принесла йому моральні - хі-хі - страждання.
Вже склалася такса:
- "Чесний адвокат" бере за подачу Заяви - БІНГО! - якраз суму орендної поети в 12 000 лір (650 доларів).
- "Хитрий адвокат" працю в змові з орендодавцем і бере з кожної людини = якщо родина з чьотирьох осіб 12000+3000=15000 лір. Тобюто орнедодавеь має іт самі 3000х4=12 000 лір.
При цьому обіцяють, що після подачі турецьким адвокатом Заяви в турецький суд зі скаргою на турецьку державу - росіянини ніби то може (хі-хі) перебувати в Туреччині і рік, і півтора...
Читаємо нижче результати інвестицій іноземців в нерухомість за кордоном...
(матеріал майже готовий)
Додано: Вів 17 січ, 2023 09:37
Ох@енная страна Турция. Акурт, Вы действительно такой недалёкий? Напуркуа это адвокату? Адвокаты если такие в Турции, то это дно а не страна
Додано: Вів 17 січ, 2023 09:53
Результати інвестицій іноземців в нерухомість в Туреччині - грудень 2022
(за офіційними даними Інституту статистки Туреччини)
1. Загальна кількість проданих квартир в країні за грудень 2022
Продажі житла по всій Туреччині в грудні знизилися на 8,2% в порівнянні з тим же місяцем минулого року і склали 207 963 квартири. Стамбул мав найвищу частку продажів будинків з 36 744 продажами будинків і долею в 17,7%. За кількістю продажів за Стамбулом йдуть столиця Анкара з 16 365 продажами будинків і 7,9% часткою, і Анталія з 11 168 продажами будинків і 5,4% часткою.
2. Кількість квартир, куплених іноземцями в грудні 2022.
Продажі житла іноземцям у грудні 2022 року порівняно з відповідним місяцем минулого року скоротилися на 18,6% і становили 6 386. У грудні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 3,1%. У грудні Анталія вийшла на перше місце з продажу житла іноземцям з продажами 2 465 квартир/будинків. (привіт всім психічно незрівноваженим, які роками писали на цьому форумі всіляку гидоту, добиваючись того, щоби НОРМАЛЬНІ люди поховали свої гроші під грушею). За Анталією йдуть Стамбул з 1968 продажами та Мерсін з 663 продажами відповідно.
3. Розподіл інвесторів за громадянством - ТОР-20
Громадяни України міцно посіли місце 4 в ТОР-20. Я це пояснюю тим, що не читають відвертих дурниць відвертих дилетантів на Фінансовому форумі України.
Здивували поляки - але з точки зору економіки так і повинно бути: Туреччина для них включила "зелене світло" - в’їзд за внутрішніми ІД-картками та узгодила карколомну кількість авіарейсів - практично з кожного польського міста є авіарейси і - наприклад - з Анталії в Краків є квитки в один бік по 58 доларів, що станом на 2023 рік досить дешево.
P.S. Підсумки за весь 2022 рокі будуть ввечері.
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