Додано: Вів 17 січ, 2023 21:30

історія та гроші

Загальна картина купівлі нерухомості в Туреччині:

2. Результати інвестицій в 2022 році іноземців.

3. Розподіл інвесторів за громадянством.

З квітня 2018 року я регулярно вів гілку "".Всі мої дописи було засновано на ВЛАСНИХ прикладах: власних спостереженнях, власних інвестиціях та власному аналізі інвестицій в різних країнах світу.Особисто для себе я аналізував інвестицію в нерухомість Грузії (де вперше був ще студентом та жив у приятелів в Тбілісі, а потім щорічно - в Тбілісі та в Гудаурі), Польщу (де вперше став на гірські лижі, де мав фірму на двох з паном Міреком в Любліні та де щорічно катався на лижах в різних містах - від Закопанє до Щирка), Словаччину (де бував маже щорічно в Низьких Татрах та дивився квартири поблизу Ясна), Єгипет (де бував двічі на рік зазвичай в травні та в жовтні), Францію (де живуть мої свати), Німеччину (де живуть багато приятелів - в тому числі з вулиці мого дитинства), Болгарію (де придбали та потім гірко плакали мої приятелі), Туреччину (де вперше побував в 2010 році, а з 2012 року був регулярно).Натомість замість того, щоби отримувати можливо корисну інформацію з "перших рук", на мене натравили за гроші купу (видалено медичний термін з галузіі психотерапії ), людей, які зайняли достойну нішу на дні соціально-економічного життя.Їх задача була проста:учасників Фінансового форуму України.Бісилися та пританцьовували.Алевсе розставили все на свої місця: псевдофахівці як були на дні соціально-економічного життя - так і залишилися. Се ля ві. Та яке там "ві"... Тільки "се" і залишилося...1.за весь 2022 рік: було продано 1 млн 485 тис. 622 квартири/будинка.Продажі житла в 2022 році порівняно з попереднім роком зменшилися на 0,4% і склали 1 485 622 квартири. Стамбул мав найвищу частку продажів квартир з 259 654 та часткою в 17,5%. За кількістю продажів за Стамбулом йдуть Анкара з 126 166 продажами і часткою в 8,5%, та Ізмір (доволі велике місто на заході) з 83 502 продажами і 5,6% часткою відповідно.67 490 квартир/будинків продали іноземцям у 2022 роціПродажі житла іноземцям у 2022 роціі досягли 67 490 квартир.У 2022 році частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 4,5%. У 2022 році Стамбул посів перше місце з продажу квартир/будинків іноземцям з 24 953 продажами будинків.(примітка: сумнівалася тільки, та місто Мерсін з 4 316 продажами відповідно.ТОП-20.Цікавий факт: в Туреччині в цілому у 2022 році жінки купили 484 654 квартири, а чоловіки 821 132 квартир.Ну що ж: порадіємо за 2 574 українських родин, які мудро визначили напрямок вектора інвестицій прикопаних під грушею долярів.Я завжди говорив: годі зіпрілим долЯрам лежати під грушею - варто створити "запасний аеродром".Було швидко, зручно, дешево.