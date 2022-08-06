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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 651652653654
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 21:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

можливо, турки нарешті зрозуміли, що за такого засилля росіянців, скоро пристойні люди до них взагалі не поїдуть.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 03:33

Я думаю, треба розділяти "не поїдуть" на відпочинок від "не поїдуть" для прожиття з метою сховатися та отримати ВНП в Туреччині.
В першому випадку все ОК: і Туреччина вийшла за рівнем прийому туристів на рекордний 2019 рік (до панедемії).
В другому випадку Туречччина занепокоєна масовим напливом росіян і про росіянах вдарили реально боляче:
а) в Міграційній службі в чергах на ВНП прямо паніка; панічних настроїв додає те, що вже на вході їм роздають для заповлення обов"язкову анкету з питаннями, навіщо вони сюди приїхали та за рахунок чого планують жити (наявність грошей на рахунках в банку не розглядають). Документи потім прймають і не дають ніякої відповіді.
б) за повідомленнями "чорних рієлторів" з числа українців відбувається різке скорочення попиту на оренду та масове звільнення вже орендованих квартир: росіяни тікають. Ніби то в Грузію. От Грузія перетвориться на "Грузино-російську демокартичну республіку"...

На днях оприлюднять дані про купівлю квартир іноземцями за грудень 2022 року та за весь 2022 рік.
Гадаю, буде цікава статистика.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 09:30

Як кажутть в Одесі, з кожної безвиході є 2 варінати виходу.

Якщо турецький орендодавець не може отримати з росіянина черговий платіж за квартиру - в середньому 12 000 лір - тому що росіянин вже нагострив лижі тікати в ГРДР - він пропонує "відбити" ті самі гроші по-іншому:
- говорить росіянину: що депозит в сумі, наприклад, 2-х платежів він поверне, а ось гроші за оплачені місяці поверне в разі, якщо на ці місяці знайде квартиранта (що за даними "черних рієлторів маловирогідно в ці динамічні дні).
- але саме цікаве в іншому: орнедодавець пропонує росіячнину подати скаргу в турецький суд на "Державу Туреччина" за те , що вона принесла йому моральні - хі-хі - страждання.
Вже склалася такса:
- "Чесний адвокат" бере за подачу Заяви - БІНГО! - якраз суму орендної поети в 12 000 лір (650 доларів).
- "Хитрий адвокат" працю в змові з орендодавцем і бере з кожної людини = якщо родина з чьотирьох осіб 12000+3000=15000 лір. Тобюто орнедодавеь має іт самі 3000х4=12 000 лір.
При цьому обіцяють, що після подачі турецьким адвокатом Заяви в турецький суд зі скаргою на турецьку державу - росіянини ніби то може (хі-хі) перебувати в Туреччині і рік, і півтора...

Читаємо нижче результати інвестицій іноземців в нерухомість за кордоном...
(матеріал майже готовий)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 09:37

  akurt написав:Як кажутть в Одесі, з кожної безвиході є 2 варінати виходу.

Якщо турецький орендодавець не може отримати з росіянина черговий платіж за квартиру - в середньому 12 000 лір - тому що росіянин вже нагострив лижі тікати в ГРДР - він пропонує "відбити" ті самі гроші по-іншому:
- говорить росіянину: що депозит в сумі, наприклад, 2-х платежів він поверне, а ось гроші за оплачені місяці поверне в разі, якщо на ці місяці знайде квартиранта (що за даними "черних рієлторів маловирогідно в ці динамічні дні).
- але саме цікаве в іншому: орнедодавець пропонує росіячнину подати скаргу в турецький суд на "Державу Туреччина" за те , що вона принесла йому моральні - хі-хі - страждання.
Вже склалася такса:
- "Чесний адвокат" бере за подачу Заяви - БІНГО! - якраз суму орендної поети в 12 000 лір (650 доларів).
- "Хитрий адвокат" працю в змові з орендодавцем і бере з кожної людини = якщо родина з чьотирьох осіб 12000+3000=15000 лір. Тобюто орнедодавеь має іт самі 3000х4=12 000 лір.
При цьому обіцяють, що після подачі турецьким адвокатом Заяви в турецький суд зі скаргою на турецьку державу - росіянини ніби то може (хі-хі) перебувати в Туреччині і рік, і півтора...

Читаємо нижче результати інвестицій іноземців в нерухомість за кордоном...
(матеріал майже готовий)

Ох@енная страна Турция. Акурт, Вы действительно такой недалёкий? Напуркуа это адвокату? Адвокаты если такие в Турции, то это дно а не страна
stm
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 09:53

Результати інвестицій іноземців в нерухомість в Туреччині - грудень 2022
(за офіційними даними Інституту статистки Туреччини)

1. Загальна кількість проданих квартир в країні за грудень 2022
Продажі житла по всій Туреччині в грудні знизилися на 8,2% в порівнянні з тим же місяцем минулого року і склали 207 963 квартири. Стамбул мав найвищу частку продажів квартир/будинків з 36 744 продажами і долею в 17,7%. За кількістю продажів за Стамбулом йдуть столиця Анкара з 16 365 продажами і долею в 7,9%, і Анталія з 11 168 продажами квартир/будинків і 5,4% часткою.
Зображення

2. Кількість квартир, куплених іноземцями в грудні 2022.
Продажі житла іноземцям у грудні 2022 року порівняно з відповідним місяцем минулого року скоротилися на 18,6% і становили 6 386. У грудні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 3,1%. У грудні Анталія вийшла на перше місце з продажу житла іноземцям з продажами 2 465 квартир/будинків. (привіт всім горе-спеціалістам, які роками писали на цьому форумі всіляку гидоту, добиваючись того, щоби НОРМАЛЬНІ люди поховали свої гроші під грушею). За Анталією йдуть Стамбул з 1968 продажами та Мерсін з 663 продажами відповідно.
Зображення

3. Розподіл інвесторів за громадянством - ТОР-20
Зображення
Кількість квартир, куплених росіянами скоротилася: в листопаді було майже 3000.
Громадяни України міцно посіли місце 4 в ТОР-20. Я це пояснюю тим, що не читають відвертих дурниць відвертих дилетантів на Фінансовому форумі України.
Здивували поляки - але з точки зору економіки так і повинно бути: Туреччина для них включила "зелене світло" - в’їзд за внутрішніми ІД-картками та узгодила карколомну кількість авіарейсів - практично з кожного польського міста є авіарейси і - наприклад - з Анталії в Краків є квитки в один бік по 58 доларів, що станом на 2023 рік досить дешево.

P.S. Підсумки за весь 2022 рокі будуть ввечері.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 20:58

  stm написав:Ох@енная страна Турция. Акурт, Вы действительно такой недалёкий? Напуркуа это адвокату? Адвокаты если такие в Турции, то это дно а не страна

Відмінна похвала від хорошого фахівця з інвестицій (щоправда на сьогодні бездомного), яка колись працювала без юридичної освіти в Києві юрисконсультом.
Дякую. Сподобалось. Реально прикольно.

P.S. Я так розумію, що вам дуже шкода російських громадян. Білих та пухнастих.
Ну а турецьким громадянам не шкода.
Це вам шкода.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 січ, 2023 06:59, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 22:11

Підсумки інвестицій в нерухомість Туреччини закордонних інвесторів за 2022 рік.

1. Загальна картина купівлі нерухомості в Туреччині: за весь 2022 рік: було продано 1 млн 485 тис. 622 квартири/будинка.

Продажі житла в 2022 році порівняно з попереднім роком зменшилися на 0,4% і склали 1 485 622 квартири. Стамбул мав найвищу частку продажів квартир з 259 654 та часткою в 17,5%. За кількістю продажів за Стамбулом йдуть Анкара з 126 166 продажами і часткою в 8,5%, та Ізмір (доволі велике місто на заході) з 83 502 продажами і 5,6% часткою відповідно.
Зображення

2. Результати інвестицій в 2022 році іноземців.
67 490 квартир/будинків продали іноземцям у 2022 році
Продажі житла іноземцям у 2022 році зросли на 15,2% порівняно з попереднім роком і досягли 67 490 квартир.
У 2022 році частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 4,5%. У 2022 році Стамбул посів перше місце з продажу квартир/будинків іноземцям з 24 953 продажами будинків. Далі - Анталія (примітка: сумнівалася тільки stm) з 21 860 продажами, та місто Мерсін з 4 316 продажами відповідно.
Зображення

3. Розподіл інвесторів за громадянством.
ТОП-20.
Зображення

Цікавий факт: в Туреччині в цілому у 2022 році жінки купили 484 654 квартири, а чоловіки 821 132 квартир.
Ну що ж: порадіємо за 2 574 українських родин, які мудро визначили напрямок вектора інвестицій прикопаних під грушею долярів.
Я завжди говорив: годі зіпрілим долЯрам лежати під грушею - варто створити "запасний аеродром".
Було швидко, зручно, дешево, без проблем.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 09:26

Охуєнна перспектива жити серед кацапів іранців та іракців )
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 10:26

Перспектви бувають різні...
Он зараз прямо літаки забиті вагітними жінками, які летять в Аргентину - народить там дитину - дитина автоматично стає громадянином...батьки в громаднство підтягуються...
Теж неідомо, яка то приємна перспектива... мексиканці, перуанці, кубинці, еквадорці...

Крім того, якщо би Ви читали регулярно цю гілку, то знали б:
- вихідці з сусідніх з Туреччиною країн переважно інвестують на узбережжі Чорного моря Туреччини - після спеки пустель їм дуже подобаються карколомні гори та зовсім інше море. Географічно вони живуть ближче до Вас, а не до мене.
- інвесторів з Китаю (а вони з"явлються в ТОР-20) не бачу жодного ніде - думаю просто інвестують гроші в квартири, та потім здють. Вкласти 50 000 доларів та отримати в місяць 1000 доларів - і китайцю приємно. Вам, як лендлорду, це відомо точно.
- арабську мову за все літо почув 1 або 2 рази. Гадаю, серед ваших орендарів арабів було більше, ніж я бачів/чув...
- натомість в понеділок був у справах в Митниці - спілкувався трохи з громадянами Німеччини - подружжя... Спитав, чи купили квартиру - купили. Якось німці з Вами не погоджуються...

Не тих, шановний, треба боятися і перспектив також:
- за повідомленнями СБУ найбільша кількість зрадників та колаборантів виявилася в Херсонській області. Здається, це не Ірак і не Іран.
- за час війни впіймали вже 15 000 зрадників/колаборантів/наводчиків ракет.
Вони всі ходили поруч з Вами по вулиці - а Ви не чули, і не бачили, і паспорти у орендарів своїх не перевіряли... і перспектив не знали...
akurt
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