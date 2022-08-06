Додано: Сер 18 січ, 2023 10:26

Перспектви бувають різні...

Он зараз прямо літаки забиті вагітними жінками, які летять в Аргентину - народить там дитину - дитина автоматично стає громадянином...батьки в громаднство підтягуються...

Теж неідомо, яка то приємна перспектива... мексиканці, перуанці, кубинці, еквадорці...



Крім того, якщо би Ви читали регулярно цю гілку, то знали б:

- вихідці з сусідніх з Туреччиною країн переважно інвестують на узбережжі Чорного моря Туреччини - після спеки пустель їм дуже подобаються карколомні гори та зовсім інше море. Географічно вони живуть ближче до Вас, а не до мене.

- інвесторів з Китаю (а вони з"явлються в ТОР-20) не бачу жодного ніде - думаю просто інвестують гроші в квартири, та потім здють. Вкласти 50 000 доларів та отримати в місяць 1000 доларів - і китайцю приємно. Вам, як лендлорду, це відомо точно.

- арабську мову за все літо почув 1 або 2 рази. Гадаю, серед ваших орендарів арабів було більше, ніж я бачів/чув...

- натомість в понеділок був у справах в Митниці - спілкувався трохи з громадянами Німеччини - подружжя... Спитав, чи купили квартиру - купили. Якось німці з Вами не погоджуються...



Не тих, шановний, треба боятися і перспектив також:

- за повідомленнями СБУ найбільша кількість зрадників та колаборантів виявилася в Херсонській області. Здається, це не Ірак і не Іран.

- за час війни впіймали вже 15 000 зрадників/колаборантів/наводчиків ракет.

Вони всі ходили поруч з Вами по вулиці - а Ви не чули, і не бачили, і паспорти у орендарів своїх не перевіряли... і перспектив не знали...