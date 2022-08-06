|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 січ, 2023 21:55
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
можливо, турки нарешті зрозуміли, що за такого засилля росіянців, скоро пристойні люди до них взагалі не поїдуть.
Додано: Вів 17 січ, 2023 03:33
Я думаю, треба розділяти "не поїдуть" на відпочинок від "не поїдуть" для прожиття з метою сховатися та отримати ВНП в Туреччині.
В першому випадку все ОК: і Туреччина вийшла за рівнем прийому туристів на рекордний 2019 рік (до панедемії).
В другому випадку Туречччина занепокоєна масовим напливом росіян і про росіянах вдарили реально боляче:
а) в Міграційній службі в чергах на ВНП прямо паніка; панічних настроїв додає те, що вже на вході їм роздають для заповлення обов"язкову анкету з питаннями, навіщо вони сюди приїхали та за рахунок чого планують жити (наявність грошей на рахунках в банку не розглядають). Документи потім прймають і не дають ніякої відповіді.
б) за повідомленнями "чорних рієлторів" з числа українців відбувається різке скорочення попиту на оренду та масове звільнення вже орендованих квартир: росіяни тікають. Ніби то в Грузію. От Грузія перетвориться на "Грузино-російську демокартичну республіку"...
На днях оприлюднять дані про купівлю квартир іноземцями за грудень 2022 року та за весь 2022 рік.
Гадаю, буде цікава статистика.
Додано: Вів 17 січ, 2023 09:30
Як кажутть в Одесі, з кожної безвиході є 2 варінати виходу.
Якщо турецький орендодавець не може отримати з росіянина черговий платіж за квартиру - в середньому 12 000 лір - тому що росіянин вже нагострив лижі тікати в ГРДР - він пропонує "відбити" ті самі гроші по-іншому:
- говорить росіянину: що депозит в сумі, наприклад, 2-х платежів він поверне, а ось гроші за оплачені місяці поверне в разі, якщо на ці місяці знайде квартиранта (що за даними "черних рієлторів маловирогідно в ці динамічні дні).
- але саме цікаве в іншому: орнедодавець пропонує росіячнину подати скаргу в турецький суд на "Державу Туреччина" за те , що вона принесла йому моральні - хі-хі - страждання.
Вже склалася такса:
- "Чесний адвокат" бере за подачу Заяви - БІНГО! - якраз суму орендної поети в 12 000 лір (650 доларів).
- "Хитрий адвокат" працю в змові з орендодавцем і бере з кожної людини = якщо родина з чьотирьох осіб 12000+3000=15000 лір. Тобюто орнедодавеь має іт самі 3000х4=12 000 лір.
При цьому обіцяють, що після подачі турецьким адвокатом Заяви в турецький суд зі скаргою на турецьку державу - росіянини ніби то може (хі-хі) перебувати в Туреччині і рік, і півтора...
Читаємо нижче результати інвестицій іноземців в нерухомість за кордоном...
(матеріал майже готовий)
Додано: Вів 17 січ, 2023 09:37
Ох@енная страна Турция. Акурт, Вы действительно такой недалёкий? Напуркуа это адвокату? Адвокаты если такие в Турции, то это дно а не страна
Додано: Вів 17 січ, 2023 09:53
Результати інвестицій іноземців в нерухомість в Туреччині - грудень 2022
(за офіційними даними Інституту статистки Туреччини)
1. Загальна кількість проданих квартир в країні за грудень 2022
Продажі житла по всій Туреччині в грудні знизилися на 8,2% в порівнянні з тим же місяцем минулого року і склали 207 963 квартири. Стамбул мав найвищу частку продажів квартир/будинків з 36 744 продажами і долею в 17,7%. За кількістю продажів за Стамбулом йдуть столиця Анкара з 16 365 продажами і долею в 7,9%, і Анталія з 11 168 продажами квартир/будинків і 5,4% часткою.
2. Кількість квартир, куплених іноземцями в грудні 2022.
Продажі житла іноземцям у грудні 2022 року порівняно з відповідним місяцем минулого року скоротилися на 18,6% і становили 6 386. У грудні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 3,1%. У грудні Анталія вийшла на перше місце з продажу житла іноземцям з продажами 2 465 квартир/будинків. (привіт всім горе-спеціалістам, які роками писали на цьому форумі всіляку гидоту, добиваючись того, щоби НОРМАЛЬНІ люди поховали свої гроші під грушею). За Анталією йдуть Стамбул з 1968 продажами та Мерсін з 663 продажами відповідно.
3. Розподіл інвесторів за громадянством - ТОР-20
Кількість квартир, куплених росіянами скоротилася: в листопаді було майже 3000.
Громадяни України міцно посіли місце 4 в ТОР-20. Я це пояснюю тим, що не читають відвертих дурниць відвертих дилетантів на Фінансовому форумі України.
Здивували поляки - але з точки зору економіки так і повинно бути: Туреччина для них включила "зелене світло" - в’їзд за внутрішніми ІД-картками та узгодила карколомну кількість авіарейсів - практично з кожного польського міста є авіарейси і - наприклад - з Анталії в Краків є квитки в один бік по 58 доларів, що станом на 2023 рік досить дешево.
P.S. Підсумки за весь 2022 рокі будуть ввечері.
Додано: Вів 17 січ, 2023 20:58
Відмінна похвала від хорошого фахівця з інвестицій (щоправда на сьогодні бездомного), яка колись працювала без юридичної освіти в Києві юрисконсультом.
Дякую. Сподобалось. Реально прикольно.
P.S. Я так розумію, що вам дуже шкода російських громадян. Білих та пухнастих.
Ну а турецьким громадянам не шкода.
Це вам шкода.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 січ, 2023 06:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 січ, 2023 22:11
Підсумки інвестицій в нерухомість Туреччини закордонних інвесторів за 2022 рік.
1. Загальна картина купівлі нерухомості в Туреччині: за весь 2022 рік: було продано 1 млн 485 тис. 622 квартири/будинка.
Продажі житла в 2022 році порівняно з попереднім роком зменшилися на 0,4% і склали 1 485 622 квартири. Стамбул мав найвищу частку продажів квартир з 259 654 та часткою в 17,5%. За кількістю продажів за Стамбулом йдуть Анкара з 126 166 продажами і часткою в 8,5%, та Ізмір (доволі велике місто на заході) з 83 502 продажами і 5,6% часткою відповідно.
2. Результати інвестицій в 2022 році іноземців.
67 490 квартир/будинків продали іноземцям у 2022 році
Продажі житла іноземцям у 2022 році зросли на 15,2% порівняно з попереднім роком і досягли 67 490 квартир.
У 2022 році частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 4,5%. У 2022 році Стамбул посів перше місце з продажу квартир/будинків іноземцям з 24 953 продажами будинків. Далі - Анталія (примітка: сумнівалася тільки stm) з 21 860 продажами, та місто Мерсін з 4 316 продажами відповідно.
3. Розподіл інвесторів за громадянством.
ТОП-20.
Цікавий факт: в Туреччині в цілому у 2022 році жінки купили 484 654 квартири, а чоловіки 821 132 квартир.
Ну що ж: порадіємо за 2 574 українських родин, які мудро визначили напрямок вектора інвестицій прикопаних під грушею долярів.
Я завжди говорив: годі зіпрілим долЯрам лежати під грушею - варто створити "запасний аеродром".
Було швидко, зручно, дешево, без проблем.
Додано: Сер 18 січ, 2023 10:26
Перспектви бувають різні...
Он зараз прямо літаки забиті вагітними жінками, які летять в Аргентину - народить там дитину - дитина автоматично стає громадянином...батьки в громаднство підтягуються...
Теж неідомо, яка то приємна перспектива... мексиканці, перуанці, кубинці, еквадорці...
Крім того, якщо би Ви читали регулярно цю гілку, то знали б:
- вихідці з сусідніх з Туреччиною країн переважно інвестують на узбережжі Чорного моря Туреччини - після спеки пустель їм дуже подобаються карколомні гори та зовсім інше море. Географічно вони живуть ближче до Вас, а не до мене.
- інвесторів з Китаю (а вони з"явлються в ТОР-20) не бачу жодного ніде - думаю просто інвестують гроші в квартири, та потім здють. Вкласти 50 000 доларів та отримати в місяць 1000 доларів - і китайцю приємно. Вам, як лендлорду, це відомо точно.
- арабську мову за все літо почув 1 або 2 рази. Гадаю, серед ваших орендарів арабів було більше, ніж я бачів/чув...
- натомість в понеділок був у справах в Митниці - спілкувався трохи з громадянами Німеччини - подружжя... Спитав, чи купили квартиру - купили. Якось німці з Вами не погоджуються...
Не тих, шановний, треба боятися і перспектив також:
- за повідомленнями СБУ найбільша кількість зрадників та колаборантів виявилася в Херсонській області. Здається, це не Ірак і не Іран.
- за час війни впіймали вже 15 000 зрадників/колаборантів/наводчиків ракет.
Вони всі ходили поруч з Вами по вулиці - а Ви не чули, і не бачили, і паспорти у орендарів своїх не перевіряли... і перспектив не знали...
Додано: Сер 18 січ, 2023 11:56
Цікаві тенденції на ринку нерухомості Туреччини
Хто уважно читав цю гілку та гілку "Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість", прочитав карколомну кількість дурниць від горе-фахівців.
Один з таких горе-фахівців, який закінчив університет на московії та переважно працював на будівництвах Магадану, Сахаліна та інших курортних міст світу, доводив на ФІінансовому форумі України із "знанням справи", що будівельна галузь Туреччини помітно вмирає: арматура іржавіє, цементу немає, а бетон замішують на сечі віслюків.
Слава Богу, вже рік нічого не пише.
Реальність зовсім інша: в Анталії реально масове будіництво нових будинків.
І будують якісно, швидко, з цікавими варіантами оздоблення. І все - "під ключ"...
А економіка змушує знаходити інші підходи до важливих будівельних справ.
Я тенденцію, про яку мова нижче, помітив ще в минулому році, коли - вивчивши ситуацію - прийшов до висновку, що новий 5-ти зірковий готель на другій лінії пляжів на сході Анталії був перепрофільований ще до відкриття з 5-ти зіркового готелю на резиденцію з квартирами 1+1 НЕ ДАРЕМНО.
Я ще тоді подумав, що то має сенс: наприклад, в "крутих" готелях на кожні 3000 відпочиваючих працює 1000 людей персоналу.
...Цей персонал не тільки хоче грошей, їсти та пити за рахунок готелю, жити в гуртожитках готелю (тут їх називають дивним словом "ложман" - кімнати на двох с кондиціонерами) та ще їх забезпечують безкоштовним трансфером майже від власної оселі (тут такий трансфер для персоналу називають "сервіс": десятки автобусів з десятками водіїв зранку, вдень, ввечері та вночі розвозять персонал).
А так: продав інвесторам і немає ніякого клопоту.
Інвестори налетіли як горобці на зерна та почали викуповувати квартири 1+1 за ціною в 200 000 доларів!!! Купив 2 квартири - отримуй громадянство на всю родину!
А вже таких задоволених солодких пик, як у рієлторів, ви не побачили б ніде в світі...
Теоретично з одного клієнта мали без клопоту та майже без тілорухів 5 000 - 20 000 доларів США.
Експеримент виявився вдалим і ось в знаменитому для туристів місті Бодрум почалася просто хвиля перетворення готелів на резиденції!
Вчора пан Сабахаттін Думан, президент Асоціації професійних менеджерів готелів Бодрума (BOYD), зробив спеціальні заяви для кореспондентів SÖZCÜ з цього приводу (цитата):
"Десятки готелів у Бодрумі були перетворені на резиденції/квартири на продаж та під оренду шляхом виходу з туристичного сектора".
І далі: "Туристичні об’єкти типу готелів, мотелів і хостелів у районі були закриті один за одним і перетворені на резиденції/квартири, щоб отримати вигоду від продажу та високої орендної плати"
І далі: "Якщо так піде й далі, то в Бодрумі не залишиться жодного готелю".
Ну що ж: прямо за українським прислів’ям: "Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"
Звісно, ціни на номери в тих готелях, що залишилися, будуть йти в гору та в гору...
Для мене сумно, що для учасників Фінансового форуму України роками наполегливо працювали дезінформатори...
Їх любили, пестили, ставили "+" за відверті дурниці... тисячі (!!!) і тисячі "плюсів", які виявилися "мінусами"...
Як в тому львівському анекдоті: "Ой і погуляли..."
|