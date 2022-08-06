Додано: Сер 18 січ, 2023 11:56

Цікаві тенденції на ринку нерухомості Туреччини



Хто уважно читав цю гілку та гілку "Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість", прочитав карколомну кількість дурниць від горе-фахівців.

Один з таких горе-фахівців, який закінчив університет на московії та переважно працював на будівництвах Магадану, Сахаліна та інших курортних міст світу, доводив на ФІінансовому форумі України із "знанням справи", що будівельна галузь Туреччини помітно вмирає: арматура іржавіє, цементу немає, а бетон замішують на сечі віслюків.

Слава Богу, вже рік нічого не пише.

Реальність зовсім інша: в Анталії реально масове будіництво нових будинків.

І будують якісно, швидко, з цікавими варіантами оздоблення. І все - "під ключ"...



А економіка змушує знаходити інші підходи до важливих будівельних справ.

Я тенденцію, про яку мова нижче, помітив ще в минулому році, коли - вивчивши ситуацію - прийшов до висновку, що новий 5-ти зірковий готель на другій лінії пляжів на сході Анталії був перепрофільований ще до відкриття з 5-ти зіркового готелю на резиденцію з квартирами 1+1 НЕ ДАРЕМНО.

Я ще тоді подумав, що то має сенс: наприклад, в "крутих" готелях на кожні 3000 відпочиваючих працює 1000 людей персоналу.

...Цей персонал не тільки хоче грошей, їсти та пити за рахунок готелю, жити в гуртожитках готелю (тут їх називають дивним словом "ложман" - кімнати на двох с кондиціонерами) та ще їх забезпечують безкоштовним трансфером майже від власної оселі (тут такий трансфер для персоналу називають "сервіс": десятки автобусів з десятками водіїв зранку, вдень, ввечері та вночі розвозять персонал).



А так: продав інвесторам і немає ніякого клопоту.

Інвестори налетіли як горобці на зерна та почали викуповувати квартири 1+1 за ціною в 200 000 доларів!!! Купив 2 квартири - отримуй громадянство на всю родину!

А вже таких задоволених солодких пик, як у рієлторів, ви не побачили б ніде в світі...

Теоретично з одного клієнта мали без клопоту та майже без тілорухів 5 000 - 20 000 доларів США.



Експеримент виявився вдалим і ось в знаменитому для туристів місті Бодрум почалася просто хвиля перетворення готелів на резиденції!

Вчора пан Сабахаттін Думан, президент Асоціації професійних менеджерів готелів Бодрума (BOYD), зробив спеціальні заяви для кореспондентів SÖZCÜ з цього приводу (цитата):

"Десятки готелів у Бодрумі були перетворені на резиденції/квартири на продаж та під оренду шляхом виходу з туристичного сектора".

І далі: "Туристичні об’єкти типу готелів, мотелів і хостелів у районі були закриті один за одним і перетворені на резиденції/квартири, щоб отримати вигоду від продажу та високої орендної плати"

І далі: " Якщо так піде й далі, то в Бодрумі не залишиться жодного готелю" .



Ну що ж: прямо за українським прислів’ям: "Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!"

Звісно, ціни на номери в тих готелях, що залишилися, будуть йти в гору та в гору...



Для мене сумно, що для учасників Фінансового форуму України роками наполегливо працювали дезінформатори...

Їх любили, пестили, ставили "+" за відверті дурниці... тисячі (!!!) і тисячі "плюсів", які виявилися "мінусами"...

Як в тому львівському анекдоті: "Ой і погуляли..."