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cherchiltank написав:Охуєнна перспектива жити серед кацапів іранців та іракців )
Та ПЦ, Акурт нашел, наконец-то, железобетонный аргумент даже не смотреть в сторону Турции.
И в чем, по-вашему, состоит этот мой "аргумент", уточните. При этом приведена цитата текста не моего, а обычного лендлорда из Киева. С обычной - как я понимаю - для киевских лендлордов и Вас терминологией... Как-то логики нет... Или мне так кажется...
P.S. На всякий случай, по данным статистики Австрийской республики, в вашей родной Австрии проживало НА НАЧАЛО 2022 года: - немцев 216 789; - румын 138 390; - турок 117 668; - сирийцев 68 186; - поляков 66 084. Можно также найти, сколько проживает россиян, украинцев и арабов... Всего около 1 600 000 иностранцев, что меньше, чем иностранцев, которые получили карточки ВНЖ в Турции. В Австрии проживают 8 979 894+1 житель, что в 10 (!!!) раз меньше, чем в Турции. Прикольная статистика... https://de.statista.com/statistik/daten ... oerigkeit/
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 січ, 2023 12:54, всього редагувалось 1 раз.
cherchiltank написав:Охуєнна перспектива жити серед кацапів іранців та іракців )
Та ПЦ, Акурт нашел, наконец-то, железобетонный аргумент даже не смотреть в сторону Турции.
И в чем, по-вашему, состоит этот мой "аргумент", уточните. При этом приведена цитата текста не моего, а обычного лендлорда из Киева. Как-то логики нет... Или мне так кажется...
P.S. На всякий случай, по данным статистики Австрийской республики, в вашей родной Австрии проживало НА НАЧАЛО 2022 года: - немцев 216 789; - румын 138 390; - турок 117 668; - сирийцев 68 186; - поляков 66 084. Можно также найти, сколько проживает россиян, украинцев и арабов... Всего около 1 600 000 иностранцев, что меньше, чем иностранцев, которые получили карточки ВНЖ в Турции. В Австрии проживают 8 979 894+1 жителей, что в 10 (!!!) раз меньше, чем в Турции. https://de.statista.com/statistik/daten ... oerigkeit/
Мне нац состав в Австрии, особенно в Вене, мягко говоря, не очень. Отличный состав в Киеве.
airmax78 написав:Та ПЦ, Акурт нашел, наконец-то, железобетонный аргумент даже не смотреть в сторону Турции.
И в чем, по-вашему, состоит этот мой "аргумент", уточните. При этом приведена цитата текста не моего, а обычного лендлорда из Киева. Как-то логики нет... Или мне так кажется...
P.S. На всякий случай, по данным статистики Австрийской республики, в вашей родной Австрии проживало НА НАЧАЛО 2022 года: - немцев 216 789; - румын 138 390; - турок 117 668; - сирийцев 68 186; - поляков 66 084. Можно также найти, сколько проживает россиян, украинцев и арабов... Всего около 1 600 000 иностранцев, что меньше, чем иностранцев, которые получили карточки ВНЖ в Турции. В Австрии проживают 8 979 894+1 жителей, что в 10 (!!!) раз меньше, чем в Турции. https://de.statista.com/statistik/daten ... oerigkeit/
Мне нац состав в Австрии, особенно в Вене, мягко говоря, не очень. Отличный состав в Киеве.
Сербов слишком много?! (Чёт там в,, Коммисаре Рексе, насчёт сербской мафии проскакивало)