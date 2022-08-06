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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 652653654655
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:18

  cherchiltank написав:Охуєнна перспектива жити серед кацапів іранців та іракців )

Та ПЦ, Акурт нашел, наконец-то, железобетонный аргумент даже не смотреть в сторону Турции.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:37

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Охуєнна перспектива жити серед кацапів іранців та іракців )

Та ПЦ, Акурт нашел, наконец-то, железобетонный аргумент даже не смотреть в сторону Турции.

И в чем, по-вашему, состоит этот мой "аргумент", уточните. При этом приведена цитата текста не моего, а обычного лендлорда из Киева. С обычной - как я понимаю - для киевских лендлордов и Вас терминологией...
Как-то логики нет... Или мне так кажется...

P.S. На всякий случай, по данным статистики Австрийской республики, в вашей родной Австрии проживало НА НАЧАЛО 2022 года:
- немцев 216 789;
- румын 138 390;
- турок 117 668;
- сирийцев 68 186;
- поляков 66 084.
Можно также найти, сколько проживает россиян, украинцев и арабов...
Всего около 1 600 000 иностранцев, что меньше, чем иностранцев, которые получили карточки ВНЖ в Турции.
В Австрии проживают 8 979 894+1 житель, что в 10 (!!!) раз меньше, чем в Турции.
Прикольная статистика...
https://de.statista.com/statistik/daten ... oerigkeit/
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 січ, 2023 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:53

  akurt написав:
  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Охуєнна перспектива жити серед кацапів іранців та іракців )

Та ПЦ, Акурт нашел, наконец-то, железобетонный аргумент даже не смотреть в сторону Турции.

И в чем, по-вашему, состоит этот мой "аргумент", уточните. При этом приведена цитата текста не моего, а обычного лендлорда из Киева.
Как-то логики нет... Или мне так кажется...

P.S. На всякий случай, по данным статистики Австрийской республики, в вашей родной Австрии проживало НА НАЧАЛО 2022 года:
- немцев 216 789;
- румын 138 390;
- турок 117 668;
- сирийцев 68 186;
- поляков 66 084.
Можно также найти, сколько проживает россиян, украинцев и арабов...
Всего около 1 600 000 иностранцев, что меньше, чем иностранцев, которые получили карточки ВНЖ в Турции.
В Австрии проживают 8 979 894+1 жителей, что в 10 (!!!) раз меньше, чем в Турции.
https://de.statista.com/statistik/daten ... oerigkeit/

Мне нац состав в Австрии, особенно в Вене, мягко говоря, не очень. Отличный состав в Киеве.
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:54

  airmax78 написав:Мне нац состав в Австрии, особенно в Вене, мягко говоря, не очень. Отличный состав в Киеве.

Це дуже правильна заява, підтримую.
Сумую, що в Києві та у Відні бував неодноразово, але ні там, ні там житло, як Ви, не придбав...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 січ, 2023 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:19

  airmax78 написав:
  akurt написав:
  airmax78 написав:Та ПЦ, Акурт нашел, наконец-то, железобетонный аргумент даже не смотреть в сторону Турции.

И в чем, по-вашему, состоит этот мой "аргумент", уточните. При этом приведена цитата текста не моего, а обычного лендлорда из Киева.
Как-то логики нет... Или мне так кажется...

P.S. На всякий случай, по данным статистики Австрийской республики, в вашей родной Австрии проживало НА НАЧАЛО 2022 года:
- немцев 216 789;
- румын 138 390;
- турок 117 668;
- сирийцев 68 186;
- поляков 66 084.
Можно также найти, сколько проживает россиян, украинцев и арабов...
Всего около 1 600 000 иностранцев, что меньше, чем иностранцев, которые получили карточки ВНЖ в Турции.
В Австрии проживают 8 979 894+1 жителей, что в 10 (!!!) раз меньше, чем в Турции.
https://de.statista.com/statistik/daten ... oerigkeit/

Мне нац состав в Австрии, особенно в Вене, мягко говоря, не очень. Отличный состав в Киеве.

Сербов слишком много?! (Чёт там в,, Коммисаре Рексе, насчёт сербской мафии проскакивало)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:28

  Bolt написав:
  airmax78 написав:Мне нац состав в Австрии, особенно в Вене, мягко говоря, не очень. Отличный состав в Киеве.

Сербов слишком много?! (Чёт там в,, Коммисаре Рексе, насчёт сербской мафии проскакивало)

Визуально %% 70 молодежи и детей имеют либо арабское, либо турецкое, либо балканское происхождение. Очень много в хиджабах. Пока еще топ чиновники и политики из местных. Но это не надолго.
airmax78
 
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