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cherchiltank написав:Охуєнна перспектива жити серед кацапів іранців та іракців )
Та ПЦ, Акурт нашел, наконец-то, железобетонный аргумент даже не смотреть в сторону Турции.
И в чем, по-вашему, состоит этот мой "аргумент", уточните. При этом приведена цитата текста не моего, а обычного лендлорда из Киева. С обычной - как я понимаю - для киевских лендлордов и Вас терминологией... Как-то логики нет... Или мне так кажется...
P.S. На всякий случай, по данным статистики Австрийской республики, в вашей родной Австрии проживало НА НАЧАЛО 2022 года: - немцев 216 789; - румын 138 390; - турок 117 668; - сирийцев 68 186; - поляков 66 084. Можно также найти, сколько проживает россиян, украинцев и арабов... Всего около 1 600 000 иностранцев, что меньше, чем иностранцев, которые получили карточки ВНЖ в Турции. В Австрии проживают 8 979 894+1 житель, что в 10 (!!!) раз меньше, чем в Турции. Прикольная статистика... https://de.statista.com/statistik/daten ... oerigkeit/
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 січ, 2023 12:54, всього редагувалось 1 раз.
cherchiltank написав:Охуєнна перспектива жити серед кацапів іранців та іракців )
Та ПЦ, Акурт нашел, наконец-то, железобетонный аргумент даже не смотреть в сторону Турции.
И в чем, по-вашему, состоит этот мой "аргумент", уточните. При этом приведена цитата текста не моего, а обычного лендлорда из Киева. Как-то логики нет... Или мне так кажется...
P.S. На всякий случай, по данным статистики Австрийской республики, в вашей родной Австрии проживало НА НАЧАЛО 2022 года: - немцев 216 789; - румын 138 390; - турок 117 668; - сирийцев 68 186; - поляков 66 084. Можно также найти, сколько проживает россиян, украинцев и арабов... Всего около 1 600 000 иностранцев, что меньше, чем иностранцев, которые получили карточки ВНЖ в Турции. В Австрии проживают 8 979 894+1 жителей, что в 10 (!!!) раз меньше, чем в Турции. https://de.statista.com/statistik/daten ... oerigkeit/
Мне нац состав в Австрии, особенно в Вене, мягко говоря, не очень. Отличный состав в Киеве.
airmax78 написав:Та ПЦ, Акурт нашел, наконец-то, железобетонный аргумент даже не смотреть в сторону Турции.
И в чем, по-вашему, состоит этот мой "аргумент", уточните. При этом приведена цитата текста не моего, а обычного лендлорда из Киева. Как-то логики нет... Или мне так кажется...
P.S. На всякий случай, по данным статистики Австрийской республики, в вашей родной Австрии проживало НА НАЧАЛО 2022 года: - немцев 216 789; - румын 138 390; - турок 117 668; - сирийцев 68 186; - поляков 66 084. Можно также найти, сколько проживает россиян, украинцев и арабов... Всего около 1 600 000 иностранцев, что меньше, чем иностранцев, которые получили карточки ВНЖ в Турции. В Австрии проживают 8 979 894+1 жителей, что в 10 (!!!) раз меньше, чем в Турции. https://de.statista.com/statistik/daten ... oerigkeit/
Мне нац состав в Австрии, особенно в Вене, мягко говоря, не очень. Отличный состав в Киеве.
Сербов слишком много?! (Чёт там в,, Коммисаре Рексе, насчёт сербской мафии проскакивало)
airmax78 написав:Визуально %% 70 молодежи и детей имеют либо арабское, либо турецкое, либо балканское происхождение. Очень много в хиджабах. Пока еще топ чиновники и политики из местных. Но это не надолго.
Чудвий контингент гарних чемних людей. Мені повезло трошки менше: - зайшов в Starbuks після кави в туалет: там були два хлопця і говорили виключно російським матом між собою. Я подумав, що всілякі там Пушкінзони, Лєрмонтовичі, Тургєневмани прожили життя даремно... - Поруч за столиком Starbuks сиділа родина росіянців - говорили - як завжди росіяни - заважаючи - я думаю - НОРМАЛЬНИМ людям, які сиділи за ноутбуками - гучно - прийшлося слухати. Але інфа цікава получилася.
Отримали відмову в надаінні ВНП в Туреччині як росіянці. Я про це чув, але ось щоби так - майже з "перших рук" - вперше. - відмова - як - виявилося - виглядає як документ, написаний - УВАГА - турецькою та російською. Тільки двома мовами (!). Спецпроєкт... - зазначено, що у наданні ВНП в Туреччини відмовлено - УВАГА - без пояснення причин. - термін залишити Туреччину - 10 діб. - далі ще цікавіше: жінка має паспорт громадянки України (але має і паспорт РФ - хто зна, може отримала на тимчасово окупованих територіях), а чоловік - росіянець справжній. Думають, що робити. - жінка висловила думку, що треба виїхати вдвох, а потім вона розвернеться на КПП Сарпі (Грузія-Туреччина) та заїде знову в Туреччину (!!!). Хитро... - А ось що робити чоловіку - невідомо. Мабуть, буде 6 місяців танцювати лєзгінку у Батумі. Приблизно як Кіса Вороб"янінов... - далі ще цікавіше: авто чоловіка в Туреччині та має російську реєстрацію... Що з ним робити? Хоч викинь... Але викинути не можна: митниця Туреччини не дозволить викинути підакцизний нерозмитнений товар, тимчасово завезений на митну територію Туреччини.
Є Бог на світі!
P.S. В розмові лунали чутки, що Грузія готує закон заборони в"їзду росіянцям. Згадували Кахахстан і нібито казахи теж щось вже приготували.