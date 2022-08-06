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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 652653654655
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:18

  cherchiltank написав:Охуєнна перспектива жити серед кацапів іранців та іракців )

Та ПЦ, Акурт нашел, наконец-то, железобетонный аргумент даже не смотреть в сторону Турции.
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:37

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Охуєнна перспектива жити серед кацапів іранців та іракців )

Та ПЦ, Акурт нашел, наконец-то, железобетонный аргумент даже не смотреть в сторону Турции.

И в чем, по-вашему, состоит этот мой "аргумент", уточните. При этом приведена цитата текста не моего, а обычного лендлорда из Киева. С обычной - как я понимаю - для киевских лендлордов и Вас терминологией...
Как-то логики нет... Или мне так кажется...

P.S. На всякий случай, по данным статистики Австрийской республики, в вашей родной Австрии проживало НА НАЧАЛО 2022 года:
- немцев 216 789;
- румын 138 390;
- турок 117 668;
- сирийцев 68 186;
- поляков 66 084.
Можно также найти, сколько проживает россиян, украинцев и арабов...
Всего около 1 600 000 иностранцев, что меньше, чем иностранцев, которые получили карточки ВНЖ в Турции.
В Австрии проживают 8 979 894+1 житель, что в 10 (!!!) раз меньше, чем в Турции.
Прикольная статистика...
https://de.statista.com/statistik/daten ... oerigkeit/
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 січ, 2023 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:53

  akurt написав:
  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Охуєнна перспектива жити серед кацапів іранців та іракців )

Та ПЦ, Акурт нашел, наконец-то, железобетонный аргумент даже не смотреть в сторону Турции.

И в чем, по-вашему, состоит этот мой "аргумент", уточните. При этом приведена цитата текста не моего, а обычного лендлорда из Киева.
Как-то логики нет... Или мне так кажется...

P.S. На всякий случай, по данным статистики Австрийской республики, в вашей родной Австрии проживало НА НАЧАЛО 2022 года:
- немцев 216 789;
- румын 138 390;
- турок 117 668;
- сирийцев 68 186;
- поляков 66 084.
Можно также найти, сколько проживает россиян, украинцев и арабов...
Всего около 1 600 000 иностранцев, что меньше, чем иностранцев, которые получили карточки ВНЖ в Турции.
В Австрии проживают 8 979 894+1 жителей, что в 10 (!!!) раз меньше, чем в Турции.
https://de.statista.com/statistik/daten ... oerigkeit/

Мне нац состав в Австрии, особенно в Вене, мягко говоря, не очень. Отличный состав в Киеве.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 12:54

  airmax78 написав:Мне нац состав в Австрии, особенно в Вене, мягко говоря, не очень. Отличный состав в Киеве.

Це дуже правильна заява, підтримую.
Сумую, що в Києві та у Відні бував неодноразово, але ні там, ні там житло, як Ви, не придбав...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 січ, 2023 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:19

  airmax78 написав:
  akurt написав:
  airmax78 написав:Та ПЦ, Акурт нашел, наконец-то, железобетонный аргумент даже не смотреть в сторону Турции.

И в чем, по-вашему, состоит этот мой "аргумент", уточните. При этом приведена цитата текста не моего, а обычного лендлорда из Киева.
Как-то логики нет... Или мне так кажется...

P.S. На всякий случай, по данным статистики Австрийской республики, в вашей родной Австрии проживало НА НАЧАЛО 2022 года:
- немцев 216 789;
- румын 138 390;
- турок 117 668;
- сирийцев 68 186;
- поляков 66 084.
Можно также найти, сколько проживает россиян, украинцев и арабов...
Всего около 1 600 000 иностранцев, что меньше, чем иностранцев, которые получили карточки ВНЖ в Турции.
В Австрии проживают 8 979 894+1 жителей, что в 10 (!!!) раз меньше, чем в Турции.
https://de.statista.com/statistik/daten ... oerigkeit/

Мне нац состав в Австрии, особенно в Вене, мягко говоря, не очень. Отличный состав в Киеве.

Сербов слишком много?! (Чёт там в,, Коммисаре Рексе, насчёт сербской мафии проскакивало)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:28

  Bolt написав:
  airmax78 написав:Мне нац состав в Австрии, особенно в Вене, мягко говоря, не очень. Отличный состав в Киеве.

Сербов слишком много?! (Чёт там в,, Коммисаре Рексе, насчёт сербской мафии проскакивало)

Визуально %% 70 молодежи и детей имеют либо арабское, либо турецкое, либо балканское происхождение. Очень много в хиджабах. Пока еще топ чиновники и политики из местных. Но это не надолго.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 20:35

  airmax78 написав:Визуально %% 70 молодежи и детей имеют либо арабское, либо турецкое, либо балканское происхождение. Очень много в хиджабах. Пока еще топ чиновники и политики из местных. Но это не надолго.

Чудвий контингент гарних чемних людей.
Мені повезло трошки менше:
- зайшов в Starbuks після кави в туалет: там були два хлопця і говорили виключно російським матом між собою. Я подумав, що всілякі там Пушкінзони, Лєрмонтовичі, Тургєневмани прожили життя даремно...
- Поруч за столиком Starbuks сиділа родина росіянців - говорили - як завжди росіяни - заважаючи - я думаю - НОРМАЛЬНИМ людям, які сиділи за ноутбуками - гучно - прийшлося слухати. Але інфа цікава получилася.

Отримали відмову в надаінні ВНП в Туреччині як росіянці.
Я про це чув, але ось щоби так - майже з "перших рук" - вперше.
- відмова - як - виявилося - виглядає як документ, написаний - УВАГА - турецькою та російською. Тільки двома мовами (!). Спецпроєкт...
- зазначено, що у наданні ВНП в Туреччини відмовлено - УВАГА - без пояснення причин.
- термін залишити Туреччину - 10 діб.
- далі ще цікавіше: жінка має паспорт громадянки України (але має і паспорт РФ - хто зна, може отримала на тимчасово окупованих територіях), а чоловік - росіянець справжній. Думають, що робити.
- жінка висловила думку, що треба виїхати вдвох, а потім вона розвернеться на КПП Сарпі (Грузія-Туреччина) та заїде знову в Туреччину (!!!). Хитро...
- А ось що робити чоловіку - невідомо. Мабуть, буде 6 місяців танцювати лєзгінку у Батумі. Приблизно як Кіса Вороб"янінов...
- далі ще цікавіше: авто чоловіка в Туреччині та має російську реєстрацію... Що з ним робити? Хоч викинь... Але викинути не можна: митниця Туреччини не дозволить викинути підакцизний нерозмитнений товар, тимчасово завезений на митну територію Туреччини.

Є Бог на світі!

P.S. В розмові лунали чутки, що Грузія готує закон заборони в"їзду росіянцям. Згадували Кахахстан і нібито казахи теж щось вже приготували.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 05:26

  airmax78 написав:
  Bolt написав:
  airmax78 написав:Мне нац состав в Австрии, особенно в Вене, мягко говоря, не очень. Отличный состав в Киеве.

Сербов слишком много?! (Чёт там в,, Коммисаре Рексе, насчёт сербской мафии проскакивало)

Визуально %% 70 молодежи и детей имеют либо арабское, либо турецкое, либо балканское происхождение. Очень много в хиджабах. Пока еще топ чиновники и политики из местных. Но это не надолго.

Когда пару дней в 19-м году был в Вене, не заметил, чтобы много арабов, и прочих цветных было, в отличие от Франции 😳. Хотя я может бывал, в основном, в туристических местаах, где их мало.
Bolt
 
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