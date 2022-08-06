Додано: Сер 18 січ, 2023 12:37

airmax78 написав: cherchiltank написав: Охуєнна перспектива жити серед кацапів іранців та іракців ) Охуєнна перспектива жити серед кацапів іранців та іракців )

Та ПЦ, Акурт нашел, наконец-то, железобетонный аргумент даже не смотреть в сторону Турции. Та ПЦ, Акурт нашел, наконец-то, железобетонный аргумент даже не смотреть в сторону Турции.

И в чем, по-вашему, состоит этот мой "аргумент", уточните. При этом приведена цитата текста не моего, а обычного лендлорда из Киева. С обычной - как я понимаю - для киевских лендлордов и Вас терминологией...Как-то логики нет... Или мне так кажется...На всякий случай, по данным статистики Австрийской республики, в вашей родной Австрии проживало НА НАЧАЛО 2022 года:- немцев 216 789;- румын 138 390;- турок 117 668;- сирийцев 68 186;- поляков 66 084.Можно также найти, сколько проживает россиян, украинцев и арабов...Всего около 1 600 000 иностранцев, что меньше, чем иностранцев, которые получили карточки ВНЖ в Турции.В Австрии проживают 8 979 894+1 житель, что в 10 (!!!) раз меньше, чем в Турции.Прикольная статистика...