Додано: Сер 18 січ, 2023 20:35

airmax78 написав: Визуально %% 70 молодежи и детей имеют либо арабское, либо турецкое, либо балканское происхождение. Очень много в хиджабах. Пока еще топ чиновники и политики из местных. Но это не надолго. Визуально %% 70 молодежи и детей имеют либо арабское, либо турецкое, либо балканское происхождение. Очень много в хиджабах. Пока еще топ чиновники и политики из местных. Но это не надолго.

Отримали відмову в надаінні ВНП в Туреччині як росіянці.

російською.

без пояснення причин.

Чудвий контингент гарних чемних людей.Мені повезло трошки менше:- зайшов в Starbuks після кави в туалет: там були два хлопця і говорили виключно російським матом між собою. Я подумав, що всілякі там Пушкінзони, Лєрмонтовичі, Тургєневмани прожили життя даремно...- Поруч за столиком Starbuks сиділа родина росіянців - говорили - як завжди росіяни - заважаючи - я думаю - НОРМАЛЬНИМ людям, які сиділи за ноутбуками - гучно - прийшлося слухати. Але інфа цікава получилася.Я про це чув, але ось щоби так - майже з "перших рук" - вперше.- відмова - як - виявилося - виглядає як документ, написаний - УВАГА - турецькою таТільки двома мовами (!). Спецпроєкт...- зазначено, що у наданні ВНП в Туреччини відмовлено - УВАГА -- термін залишити Туреччину - 10 діб.- далі ще цікавіше: жінка має паспорт громадянки України (але має і паспорт РФ - хто зна, може отримала на тимчасово окупованих територіях), а чоловік - росіянець справжній. Думають, що робити.- жінка висловила думку, що треба виїхати вдвох, а потім вона розвернеться на КПП Сарпі (Грузія-Туреччина) та заїде знову в Туреччину (!!!). Хитро...- А ось що робити чоловіку - невідомо. Мабуть, буде 6 місяців танцювати лєзгінку у Батумі. Приблизно як Кіса Вороб"янінов...- далі ще цікавіше: авто чоловіка в Туреччині та має російську реєстрацію... Що з ним робити? Хоч викинь... Але викинути не можна: митниця Туреччини не дозволить викинути підакцизний нерозмитнений товар, тимчасово завезений на митну територію Туреччини.В розмові лунали чутки, що Грузія готує закон заборони в"їзду росіянцям. Згадували Кахахстан і нібито казахи теж щось вже приготували.