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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 653654655656
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 08:22

«Карающий меч правосудия» продовжує діяти:
Я зранку в Директораті митниці Туреччини у справах наших українців.
Тут же стоять росіянці та плачуть:
- в Туреччині їм місця вже немає: відмови в наданні ВНП;
- в Сарпі на кордоні Туреччина-Грузія Туреччина випустила, а ось Грузія…
Грузини дочку тримали три години, щось там випитували. У росіянина вилучили смартфон там знайшли його фото у військовій формі.
Через 5 хвилин видали постанову про відмову в’їзду в Грузію. Розвернули.
- повернулися в Туреччину, будуть завантажувати авто на трейлер та везти до кордону з Грузією 1400 км. Далі не знаю…
- самі вилітають додому літаком.
«Канфетки - бараночки -
Словно лебеди-саночки…
Гимназистки румяные -
От мороза чуть пьяные…
Слышно песнь ямщика…»
akurt
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  #<1 ... 653654655656
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