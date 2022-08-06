«Карающий меч правосудия» продовжує діяти:
Я зранку в Директораті митниці Туреччини у справах наших українців.
Тут же стоять росіянці та плачуть:
- в Туреччині їм місця вже немає: відмови в наданні ВНП;
- в Сарпі на кордоні Туреччина-Грузія Туреччина випустила, а ось Грузія…
Грузини дочку тримали три години, щось там випитували. У росіянина вилучили смартфон там знайшли його фото у військовій формі.
Через 5 хвилин видали постанову про відмову в’їзду в Грузію. Розвернули.
- повернулися в Туреччину, будуть завантажувати авто на трейлер та везти до кордону з Грузією 1400 км. Далі не знаю…
- самі вилітають додому літаком.
«Канфетки - бараночки -
Словно лебеди-саночки…
Гимназистки румяные -
От мороза чуть пьяные…
Слышно песнь ямщика…»