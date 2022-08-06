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«Карающий меч правосудия» продовжує діяти: Я зранку в Директораті митниці Туреччини у справах наших українців. Тут же стоять росіянці та плачуть: - в Туреччині їм місця вже немає: відмови в наданні ВНП; - в Сарпі на кордоні Туреччина-Грузія Туреччина випустила, а ось Грузія… Грузини дочку тримали три години, щось там випитували. У росіянина вилучили смартфон там знайшли його фото у військовій формі. Через 5 хвилин видали постанову про відмову в’їзду в Грузію. Розвернули. - повернулися в Туреччину, будуть завантажувати авто на трейлер та везти до кордону з Грузією 1400 км. Далі не знаю… - самі вилітають додому літаком. «Канфетки - бараночки - Словно лебеди-саночки… Гимназистки румяные - От мороза чуть пьяные… Слышно песнь ямщика…»
Коли ось зі сходів Директорату опускається ще один красень в «кокошнику с бубенцами» і питає у товариша: «Так что, мне теперь минимум на 6 месяцев выезжать?»
P.S. А для нашої людини митниця всі питання вирішила швидко та без проблем…
Інвесторам для роздумів. В 40 км від Анталії впевнено працює гірськолижний комплекс Saklikent (висота, на якій розташована безкоштовна парковка та пункти прокату гірськолижного спорядження - 1800 м над рівнем моря. Висота верхньої станції витягів 2400 м над рівнем моря. Прокат лиж - від 250 лір - 500 гривень). Ski-pass на день 400 лір або 800 гривень. Одночасно турецька преса повідомляє про продовження пляжного сезона: «У районі Аланії в Анталії сонце показало себе, щільність пляжів не залишилася непоміченою. У той час, як у високих частинах району йшов сніг, городяни раділи сонцю на узбережжі. У місті, де температура повітря становить 17, а вода в морі 17,8, замість хмарної погоди, яка тримається кілька днів, світить сонце.» https://www.antalyahakkinda.com/alanyad ... yasadilar/
airmax78 написав:Та ПЦ, Акурт нашел, наконец-то, железобетонный аргумент даже не смотреть в сторону Турции.
И в чем, по-вашему, состоит этот мой "аргумент", уточните. При этом приведена цитата текста не моего, а обычного лендлорда из Киева. Как-то логики нет... Или мне так кажется...
P.S. На всякий случай, по данным статистики Австрийской республики, в вашей родной Австрии проживало НА НАЧАЛО 2022 года: - немцев 216 789; - румын 138 390; - турок 117 668; - сирийцев 68 186; - поляков 66 084. Можно также найти, сколько проживает россиян, украинцев и арабов... Всего около 1 600 000 иностранцев, что меньше, чем иностранцев, которые получили карточки ВНЖ в Турции. В Австрии проживают 8 979 894+1 жителей, что в 10 (!!!) раз меньше, чем в Турции. https://de.statista.com/statistik/daten ... oerigkeit/
Мне нац состав в Австрии, особенно в Вене, мягко говоря, не очень. Отличный состав в Киеве.
То ви напевно не жили біля Шулявки, повністю арабський район з вкрапленням індусів і афроамериканців... Але у вас вже прокидається емігрант - вже починаєте критикувати своє керівництво Австрії.