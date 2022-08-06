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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 653654655656
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 08:22

«Карающий меч правосудия» продовжує діяти:
Я зранку в Директораті митниці Туреччини у справах наших українців.
Тут же стоять росіянці та плачуть:
- в Туреччині їм місця вже немає: відмови в наданні ВНП;
- в Сарпі на кордоні Туреччина-Грузія Туреччина випустила, а ось Грузія…
Грузини дочку тримали три години, щось там випитували. У росіянина вилучили смартфон там знайшли його фото у військовій формі.
Через 5 хвилин видали постанову про відмову в’їзду в Грузію. Розвернули.
- повернулися в Туреччину, будуть завантажувати авто на трейлер та везти до кордону з Грузією 1400 км. Далі не знаю…
- самі вилітають додому літаком.
«Канфетки - бараночки -
Словно лебеди-саночки…
Гимназистки румяные -
От мороза чуть пьяные…
Слышно песнь ямщика…»

Коли ось зі сходів Директорату опускається ще один красень в «кокошнику с бубенцами» і питає у товариша: «Так что, мне теперь минимум на 6 месяцев выезжать?»

P.S. А для нашої людини митниця всі питання вирішила швидко та без проблем…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:28

Інвесторам для роздумів.
В 40 км від Анталії впевнено працює гірськолижний комплекс Saklikent (висота, на якій розташована безкоштовна парковка та пункти прокату гірськолижного спорядження - 1800 м над рівнем моря. Висота верхньої станції витягів 2400 м над рівнем моря. Прокат лиж - від 250 лір - 500 гривень). Ski-pass на день 400 лір або 800 гривень.
Одночасно турецька преса повідомляє про продовження пляжного сезона:
«У районі Аланії в Анталії сонце показало себе, щільність пляжів не залишилася непоміченою. У той час, як у високих частинах району йшов сніг, городяни раділи сонцю на узбережжі. У місті, де температура повітря становить 17, а вода в морі 17,8, замість хмарної погоди, яка тримається кілька днів, світить сонце.»
https://www.antalyahakkinda.com/alanyad ... yasadilar/
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 09:33

  airmax78 написав:
  akurt написав:
  airmax78 написав:Та ПЦ, Акурт нашел, наконец-то, железобетонный аргумент даже не смотреть в сторону Турции.

И в чем, по-вашему, состоит этот мой "аргумент", уточните. При этом приведена цитата текста не моего, а обычного лендлорда из Киева.
Как-то логики нет... Или мне так кажется...

P.S. На всякий случай, по данным статистики Австрийской республики, в вашей родной Австрии проживало НА НАЧАЛО 2022 года:
- немцев 216 789;
- румын 138 390;
- турок 117 668;
- сирийцев 68 186;
- поляков 66 084.
Можно также найти, сколько проживает россиян, украинцев и арабов...
Всего около 1 600 000 иностранцев, что меньше, чем иностранцев, которые получили карточки ВНЖ в Турции.
В Австрии проживают 8 979 894+1 жителей, что в 10 (!!!) раз меньше, чем в Турции.
https://de.statista.com/statistik/daten ... oerigkeit/

Мне нац состав в Австрии, особенно в Вене, мягко говоря, не очень. Отличный состав в Киеве.

То ви напевно не жили біля Шулявки, повністю арабський район з вкрапленням індусів і афроамериканців... Але у вас вже прокидається емігрант - вже починаєте критикувати своє керівництво Австрії.
BIGor
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