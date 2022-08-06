Додано: П'ят 20 січ, 2023 12:20

виправдану

знизилися темпи подорожчання

їх було приблизно на 47 тисяч менше, ніж у травні.

1. Продовжується масовий виїзд росіянців з Туреччини. Ситуація для них така "плачевна", що навіть ті, хто подав документи на отримання ВНП, виїжджають ДО візиту в Міграційну службу: результат є вже відомим ().В мене враження, що Туреччині набридло умовляти рф піти на поступки та припинити війну - і вони почали обережно діяти.Іх питання хвилює і з економічного блоку: дії росії ставлять у небезпечне становище два родовища природного газу, які турки, шукаючи ледве на 20 років та суттєво "побив горщики" із Грецією, знайшли в Чорному морі майже на кордоні з лінією, яка розмежовую сферу впливу Туреччини та України (Крим).2. За повідомленнями "чорних рієлторів" з числа українців в них в базі даних вже з’явилися десятки звільнених росіянцями покинутих квартир. Депозити їм турки не повертають.Спроби деяких росіянців подати в суд на рішення Міграційної служби або викликають сміх у чесних юристів, або призводять до бажання трохи не чесних адвокатів трохи заробити на росіянцях грошей: тільки за подачу документів вже встановили таксу в 12000 - 15000 лір (24000-30000 гривень).Якщо заяву і буде прийнято, то треба сплатити мито в сумі 60 000 лір (120 000 гривень).Як в тому львівському анекдоті: "Ой і потанцювали..."3. Я вивчив дані від(Bahcesehir University Center for Economic and Social Research).Всі учасники цього форуму в тій чи іншій мірі економісти та фінансисти (крім мене - я за базовою освітою інженер-механік) і тому текст нижче буде цікавим.a) Середня поточна ціна квадратного метра житла для продажу по всій країні зросла на 134,9 відсотка в грудні 2022 року порівняно з груднем попереднього року та досягла 15 тисяч 802 TL.(1$=18,80 Tl).b) Поточні ціни на житлову нерухомість для продажу зросли на 142 відсотки в Стамбулі, 139,6 відсотка в Анкарі та 136,9 відсотка в Ізмірі.Середня ціна квадратного метра резиденцій на продаж становила 23 333 TL в Стамбулі, 10 541 TL в Анкарі та 17 925 TL в Ізмірі.Цікаві дані про Анталію, яку роками тут заливали своїм лайном деякі горе-хВахцівці, які в ці дні та і раніше зайняли достойнунішу на дні соціально-економічного життя (): якщо в грудні 2021 середня ціна кв.м житла в Анталії складала 8 000 лір, то в грудні 2022 - 20 000 лір.Я проаналізував дані BETAM та звів іх в табличку - порівняння середніх цін 1 кв. м в грудні 2021 та в грудні 2022:О, як стогнали та як слиня злоби текла у деяких горе-хвахівців з цього форуму від моїх порад продавати "Шеченкові хати" та дачі та вкладатися в "рядок 5" з таблички... Бризки гною летіли з вересня 2018 року... Скаженіли та танцювали, розмахуючи хвостком чорного диявола з "Вечори на хуторі поблизу Диканьки"...с) За останній рік місто Мерсін був чи не рекордсменом з подорожчання житла.Я про це на - вдумайтеся - на Фінансовому форумі України - писав неодноразово - навіть особисто відвідав місто Мерсін, щоби побачити все на власні очі та дати аргументовану відповідь.Не все так просто з Мерсіном - в кордонах міста море є, але пляжів немає - правда, є суперчудова Набережна... Дуже велика кількість багатоповерхових будинків і все за суперовими проєктами - я писав свій вердикт: як би я не сам приїхав на власному авто - то думав би, що в Катовицях, або в Празі, або в Берліні...Ось куди було повернуто очі інвесторів... На жаль, збоченці цього форуму зіпсували багатьом плани інвестицій...d) Станом на грудень 2022 місто/провінція Мерсін віддало перше місце провінції Коджаелі.Для мене це трохи дивно: я проїжджав на власному авто дорогами провінціі багато разів... ну так: величезне озеро; ну так: недалеко від Стамбула; ну так: з одного боку Мармурове море - з іншого Чорне; ну так: починаються в бік півдня карколомно красиві гори... Але...Ну, як говорив барон Ротшильд: "Риба шукає де глибше, а людина - де дешевше та від того профіт жирніший..."е) Є приємне для інвесторів і не дуже приємне для тих, хто інвестував давно: з даних BETAM витікає, що в грудні 2022 такожбудинків/квартир для продажу.Річний приріст цін, який у листопаді 2021 становив 174,1 відсотка, у грудні знизився до 134,9 відсотка.Тут я зробив висновок, який я вже передав нашим людям, які отримали візи в Канаду та сидять в Анталії на валізах: не прозівайте момент продажу майна... Зараз у вас профіт 200...300% по валюті.Нерухомість - то цнотлива дівчина: десь щось в квартирі однокурсника скрипнуло - вже тікає та ховається, а першокурсник лякається...На мою думку варто позбутися нерухомості, запланованої для продажу (Бог тільки бачить, як інколи треба довго умовляти аргументами деяких приятелів) не пізніше травня 2023 року.В мене логіка проста як турецький помаранч (зараз продовжується сезон збирання врожаю): якщо ти вклав 50 000 доларів, а тобі зараз дають 150 000 доларів - бери і не мучайся питанням, чи буде 200 000... Вже погоріли розумники з приятелів: давали 130 000$ - зараз не дають і 30 000$ (Запоріжжя), давали 300 000$ - хотів 350 000$ - зараз не дають і 50 000$ (Дніпро).f) З аналізу звітів витікає, що попит на житло, який майже не змінився з вересня по листопад 2022 року, у грудні 2022Цікавий момент: незважаючи на те, що кількість проданих будинків у грудні значно зросла,Тут зауважу, що з 1 січня - очі і не хочуть, а бачать оголошення на балконах про продаж квартир.Є квартири в продажу. Є... І почали з’являтися ... Вся справа в ціні...Під час мого візиту в Мерсін я зустрівся з президентом Палати ріелторів Мерсіна паном Сінаном Канполати, який мені сказав приблизно так:«Тепер, після російсько - української війни, ми почали отримувати імміграцію з України. Мерсін завжди був містом, яке приймає багато іммігрантів. Окрім інтересу наших громадян в інших провінціях, є також попит з боку Росії, Ірану та Іраку. Частка іноземців у зростанні цін на житло в Мерсіні становить близько 40 відсотків".За даними: